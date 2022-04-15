«Гордость флота» на дне Черного моря. Затопление крейсера Москва стало символом «беспорядочной» войны РФ и ударило по Кремлю — мировые СМИ 15 апреля, 13:37 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва в порту Севастополя, 2003 год (Фото:REUTERS/Stringer/File)

Крейсер Москва, флагман Черноморского флота России, был потоплен после удара украинскими ракетами Нептун по судну, хотя в РФ заявили лишь о «пожаре», «детонации боекомплекта» и гибели корабля во время «буксировки в условиях шторма».

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Мало кому в мире кажется правдоподобной такая версия, пишут влиятельные мировые СМИ, посвятившие множество публикаций истории затопления флагмана ЧФ РФ. А вот символичность гибели крейсера Москва подчеркивают большинство военных аналитиков.

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НВ собрал выдержки из нескольких материалов западных медиа о затопленном корабле.

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Британская газета The Guardian обращает внимание на то, что многие специалисты усомнились в официальной версии гибели крейсера, которую озвучили в Минобороны РФ. Марк Хертлинг, бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе, в комментарии CNN отметил: «Они утверждают, что когда буксировали в Севастополь этот корабль — очень серьезно поврежденный, — то он затонул из-за шторма. Если мы посмотрим на погодную сводку в окрестностях Севастополя, сегодня [14 апреля] ветер был около четырех миль в час (6,4 км/ч), температура порядка 4C и шел небольшой дождь». С другой стороны, западные чиновники считают «заслуживающими доверия» заявления Украины о том, что она поразила крейсер Москва противокорабельными ракетами. В подтверждение это версии высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что пять других российских кораблей, которые находились столь же близко к украинскому побережью, как и Москва (или даже ближе), после взрыва на крейсере «отошли по крайней мере еще на 20 морских миль (37 км) от берега, что свидетельствует о попытке уйти из зоны досягаемости украинских ракет».

Вероятная атака на флагман Черноморского флота и его затопление — через 50 дней после того, как Владимир Путин начал вторжение в Украину — является символическим ударом по Кремлю, подчеркивает издание. Москва была гордостью флота и самым «престижным» кораблем, участвовавшим в войне против Украины. «Затопление Москвы, флагмана Черноморского флота, — это не просто существенная потеря, это символ беспорядочной российской военной кампании», — сказал Майкл Кофман, директор одной из исследовательских программ и эксперт по России в Центре военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CAN, финансируется правительством США).

The Guardian напоминает, что крейсер Москва — крупнейшее военное судно, которое было затоплено в мире с 1982 года. Тогда во время Фолклендской войны аргентинский крейсер Генерал Бельграно торпедировала британская подводная лодка HMS Conqueror. Россия же впервые потеряла крейсер с тех пор, как в 1941 году немецкие самолеты затопили крейсер Червона Украина в Севастополе — «той самой крымской военно-морской базе, куда предположительно буксировали Москву, когда судно затонуло», подчеркивает автор материала. Газета также рассказывает об истории корабля и напоминает, что его зенитные ракеты С-300 позволяли России контролировать воздушное пространство над оккупированным Крымом и Херсонской областью Украины, которую заняли российские войска.

В контексте затопления крейсера The Guardian отдельно останавливается на риске применения Россией тактического ядерного оружия «в свете военных неудач» РФ. Издание приводит слова главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что США не намерены «легкомысленно» относиться к такой угрозе. Бернс, однако, отметил, что США пока не наблюдают серьезных «практических доказательств» развертывания такого оружия, которые бы взывали особое беспокойство.

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Американский телеканал CNN напоминает, что ракетный крейсер Москва был «гордостью российского флота», но теперь «покоится глубоко на дне Черного моря». «Не до конца ясно, оказался ли он там в качестве жертвы украинских ракет, некомпетентности России, невезения — или комбинации всех трех факторов. Однако что точно не вызывает сомнений — так это то, что крупнейшая за последние 40 лет боевая потеря военного корабля спровоцирует тревожные вопросы не только в Москве, но и у тех, кто занимается военным планированием во всем мире», — пишет CNN. Автор материала указывает, что разведка США «со средней степенью уверенности» склонна считать наиболее правдивой украинскую версию событий. Крейсер Москва был вооружена противокорабельными и зенитными ракетами, а также торпедами, морскими орудиями и системами противоракетной обороны — «а это означает, что на его борту должно было быть огромное количество взрывчатки», констатирует CNN.

Издание сравнивает масштабы катастроф Москвы и аргентинского крейсера Генерал Бельграно в 1982 году, напоминая, что они были сопоставимы по длине (около 182 метров каждый) и водоизмещению (порядка 12 000 тонн), хотя экипаж российского корабля (500 человек) был меньше аргентинского (1100 человек). На крейсере Генерал Бельграно, подбитом британской торпедой, тогда погибло 323 человека, число погибших на крейсере Москва РФ не озвучивает.

CNN предполагает, что наибольшее влияние затопление Москвы «может оказать на моральный дух россиян» — тем более что крейсер был одним из самых видных «активов» российской армии в войне с Украиной, а его потеря «заставит сомневаться в боеспособности России — вне зависимости от того, была ли она следствием действий противника или случайности». «Обе версии затопления Москвы указывают на возможные изъяны России — либо слабую противовоздушную оборону, либо невероятно слабые меры безопасности и ликвидации повреждений на флагманском корабле Черноморского флота», — цитирует CNN аналитиков Института изучения войны Study of War, которые дали оценку гибели крейсера в своей ежедневной сводке о ситуации в Украине.

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Карл Шустер, бывший капитан ВМС США полагает, что резонансное событие «порождает вопросы о компетентности [РФ] в военно-морской сфере — через 10 лет после того, как Путин объявил, что собирается восстановить возможности, боевой дух и профессионализм флота». «Похоже, что он не смог сдержать ни одного из своих обещаний в отношении любого из родов войск РФ», — добавил Шустер, напомнив, что Россия потерпела неудачи и на суше.

Однако мнения аналитиков о том, как скажется на ходе войны затопление крейсера Москва, разделились, констатирует CNN. Аналитики ISW считают это относительно небольшой потерей, полагая, что корабль в основном использовали для ударов крылатыми ракетами по украинским логистическим центрам и аэродромам — и у России есть наземные системы и боевая авиация, которая может совершать такие же удары. Однако они добавляют, что если крейсер действительно потопили украинские ракеты, то флоту РФ придется «переосмыслить свои действия, возможно, переведя корабли дальше от территории Украины и скорректировав свою противовоздушную оборону». Тем более что основной задачей Москвы была именно противовоздушная оборона российских войск в Черном море, напомнил спикер Пентагона Джон Кирби. Поэтому потеря крейсера, «безусловно, повлияет на такие способности [РФ] в ближайшем будущем», сказал Кирби.

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Американская The Washington Post констатирует, что затопление Москвы «укрепляет боевой дух украинских сил, которые уже 50 дней отражают российское вторжение и готовятся к новой фазе ожесточенных боев на востоке страны». Ссылаясь на нескольких чиновников в из кругов Минобороны США, WP пишет, что на момент удара корабль находился примерно в 120 км от Одессы, американские официальные лица могут подтвердить факт удара, но собеседник издания «не смог подтвердить конкретную систему вооружения», из которой он был нанесен.

Издание отмечает, что эксперты и аналитики считают заявления украинской стороны более достоверными, чем объяснения Москвы. Однако независимо от причины, потеря корабля является «серьезной, пусть и символической, неудачей для России», сказал WP Артем Лукин, профессор международных отношений Дальневосточного федерального университета в российском Владивостоке. «Потеря не только главного российского „комбатанта“ на суше и на морях, но и флагмана флота станет скорее психологическим ударом для россиян», — соглашается с ним Коллин Кох, эксперт в сфере морской безопасности из Наньянского технологического университета Сингапура.

Уничтожение крейсера Москва также снижает возможности России в противостоянии с НАТО, полагает Марк Кэнсиан, старший советник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований. «Флагман — это в буквальном смысле тот корабль, на котором развевается адмиральский флаг, — напоминает он. — Обычно это самый большой и самый важный корабль во флоте или эскадре, и здесь дело обстоит именно так — это большой и очень мощный корабль».

Удар по Москве оказался еще более значительным из-за предыдущих потерь российского флота в Украине, включая удар ВМС Украины по российскому десантному кораблю Орск в Бердянске, напоминает Джеймс Блэк, аналитик по российской армии в Rand Corp. А с учетом того, что крейсер носил название столицы РФ, в Украине и кругу ее сторонников затопление судна будут считать «метафорическим знаком справедливости», добавляет он.

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Немецкая новостная служба Tagesschau в связи с затоплением крейсера Москва приводит историю Черноморского флота РФ, напоминая, что за столетия «он превратился из объекта престижа в национальный миф», а во время в вторжения в Украину и вовсе мало в чем себя проявил. И все же потеря флагмана ЧФ РФ «сильно ударила» по России, констатируют немецкие журналисты. Военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель назвал затопление Москвы «серьезным ударом по престижу ВМФ России», напомнив, что корабль был не только флагманом ЧФ РФ, но и крупнейшим военным судном во всем Черном море. Даже временная потеря крейсера, не говоря о полном его затоплении, действительно принесла бы России значительны неудобства в войне против Украины, считает Грессель. К примеру, без Москвы россиянам будет гораздо сложнее реализовать высадку десанта в Одеессе — или имитировать такую уловку. «Потому что повреждение Москвы показало, что может произойти, если украинские ракеты поразят, к примеру российский десантный корабль», — говорит Грессель.

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