Зеленский провел совещание с силовиками по поводу Мариуполя 16 апреля, 00:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский 15 апреля провел встречу с руководителями силового блока страны по поводу Мариуполя. Об этом глава государства заявил в новом обращении.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава СБУ Иван Баканов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

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«Главная тема — это Мариуполь. Детали сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей», — сказал Зеленский.

15 апреля спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в Мариуполе идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне. Российские оккупанты постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма, но не могут полностью захватить Мариуполь.

Ранее заместитель командира полка Азов с позывным Калина заявил, что деблокада Мариуполя возможна. Он добавил, что защитники города борются и ждут решительных действий военно-политического руководства страны.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты разрушили 95% зданий в Мариуполе. По вине российских оккупантов погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



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