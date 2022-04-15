У 85% тел всех погибших в Буче есть отверстия от пуль — мэр

15 апреля, 02:26
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Буча, разрушенная войсками РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Буча, разрушенная войсками РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что у 85% тел всех погибших жителей есть отверстия от пуль. Оккупанты умышленно застреливали мирных жителей.

Об этом он сказал в эфире единого телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

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"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах — с отверстиями от пуль. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче», - сказал он.

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В то же время Федорук проинформировал, что в пятницу, 15 апреля, вероятно, завершатся работы по изъятию тел погибших горожан на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где образовалась вторая братская могила.

«Завершать эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть», — добавил Федорук.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Буча Война России против Украины

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