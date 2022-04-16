Северодонецк разрушен почти на 70% - глава ВГА

16 апреля, 05:10
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Обстрел Северодонецка, 15 апреля (Фото:Сергей Гадай / Telegram)

Обстрел Северодонецка, 15 апреля (Фото:Сергей Гадай / Telegram)

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Северодонецк Луганской области разрушен в результате обстрелов российских оккупантов почти на 70%.

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Об этом глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил в эфире национального телемарафона.

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«Сейчас город почти процентов на 70 разрушен. Новые районы будут требовать полного восстановления, поскольку они непригодны для проживания», — сказал он.

По словам Стрюка, город находится под плотным огнем, поэтому возможно только поставлять гуманитарную помощь и эвакуировать людей. Он добавил, что в городе остается примерно 20 тысяч людей из 135 тысяч.

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15 апреля российские оккупанты снова обстреляли Северодонецк. В результате был поврежден водопровод, а также разрушены два продуктовых склада.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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