В Пентагоне убеждены, что крейсер Москва потопила украинская ракета — Washington Post и СNN 15 апреля, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва до потопления, 10 мая 2013 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва потопила украинская ракета, заявили представители Минобороны США в комментарии Washington Post и СNN.

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Американский чиновник, знакомый с вопросом, подтвердил Washington Post, что крейсер поразила украинская противокорабельная ракета. При этом чиновник не смог уточнить тип вооружений, сообщает газета.

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По словам представителя Минобороны США, после взрыва несколько других российских военных кораблей в северной части Черного моря отошли подальше от берега, добавили в Washington Post.

Также источник CNN, знакомый с последними разведданными США, заявил, что Вашингтон считает со «средней степенью уверенности», что украинская версия событий верна.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения.

В Минобороны страны-агрессора признали, что ракетный крейсер Москва затонул. При этом Кремль выдвинул свою версию причины крушения корабля: они заявили, что на крейсере по неустановленной причине произошел пожар, из-за чего стали взрываться боеприпасы.

Журнал Forbes отмечает, что — это самая дорогая военная потеря РФ с начала войны с Украиной.

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