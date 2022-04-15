«Украинских баб насилуй». Схемы идентифицировали супругов, которые в своем разговоре обсуждали изнасилование украинок 15 апреля, 18:10 Цей матеріал також доступний українською Роман и Ольга Быковские (Фото:Коллаж Схемы)

Журналисты Схем идентифицировали супругов, которые в своем разговоре обсуждали изнасилование украинок. Как оказалось, они проживают в оккупированном Крыму.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Расследование проводилось совместно с русской редакцией Радио Свобода.

12 апреля СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, говорит мужу «насиловать украинских баб».

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Выяснилось, что мужчина — в прошлом срочник Росгвардии, также служил в полку, участвовавшем в оккупации Крыма Россией. С началом полномасштабной войны вторгся в Херсонскую область, где получил ранение. На момент резонансного разговора он находился на территории области.

От источников в украинских правоохранительных органах журналистам стали известны российские телефонные номера собеседников. Это позволило их идентифицировать.

Журналисты выяснили, что два этих номера использовались при регистрации двух аккаунтов в российской социальной сети ВКонтакте. Это 27-летний Роман Быковский и его жена Ольга Быковская. Оба — родом из Орловской области РФ.

Роман и Ольга Быковские / Фото: Схемы

Согласно информации на странице Ольги в соцсети, ее жизненное кредо: «Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо». Там же женщина, которая советовала мужчине «насиловать баб», указала, что главное в жизни для нее — это «семья и дети».

Профиль Ольги во ВКонтакте / Фото: Скриншот Схемы

У нее есть дети — в 2017 году она стала матерью, о чем сообщила публично.

При этом в 2016 году она опубликовала фотографию с мужем в военной форме, подписав фотографию «дождалась». Вероятно, со службы.

Ольга встречает своего мужа после окончания службы / Фото: Скриншот Схемы

Хотя у самого Романа закрыта страница, его можно найти на фотографиях сослуживцев. Журналисты Радио Свобода обнаружили его «в друзьях» у россиянина Алексея Забрусова, уроженца Пензенского края, с которым Роман, судя по опубликованным фото, проходил в 2016 году срочную службу.

Роман Быковский с товарищами по службе / Фото: Схемы

На их форме четко видна символика, поэтому, вероятно, Быковский как минимум в 2016 году служил в войсках нацгвардии РФ.

Форма Быковского / Фото: Схемы

Изображение на шевронах указывает, что это Оперативная дивизия особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского. Считается элитным военным соединением войск национальной гвардии России.

Шеврон Быковского / Фото: Схемы

На одном из фото сослуживца Романа видно здание позади, позволяющее определить место его службы. Это штаб ОДОН (Отдельная дивизия оперативного назначения) в городе Балашиха Московской области.

Штаб ОДОН / Фото: Схемы

Позже Быковский переехал в оккупированный Крым, где продолжил заниматься военным делом.

Журналисты нашли объявления, которые Ольга и Роман публиковали на доске объявлений Авито. Они свидетельствуют о том, что после окончания срочной службы военнослужащий с супругой и новорожденным сыном переехали в оккупированный Россией Крым. Ориентировочно — с 2018-го года. В Крыму женщина, которая на перехваченной СБУ записи разговора советовала своему мужу насиловать украинок, искала работу по уходу за детьми.

Объявления Быковских на Авито / Фото: Схемы

Мать Романа Ирина регулярно публиковала фотографии с внуком у местного достопримечательности — Фонтана влюбленных в Феодосии.

Согласно полученной информации, семья Быковских до сих пор проживает в оккупированном Крыму.

Мама Романа Ирина в Феодосии / Фото: Схемы

Например, 19 января 2022 Ольга жаловалась в комментариях, что не смогла попасть на прием к местному косметологу в Феодосии, а 13 февраля отозвалась на призыв помочь деньгами на операцию собаке, которую сбила машина в центре этого города.

Ее муж, очевидно, после срочной службы продолжил военный путь.

Несколько фото Романа в форме мама публиковала и в соцсети Одноклассники. Журналистам удалось установить, что Быковский, судя по всему, заключил контракт с Министерством обороны РФ не позже февраля 2018 года.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выяснила, где служил Быковский — за эмблемой на шевроне. Это 108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк (108 дшп).

Шевроны Быковского / Фото: Схемы

Роман Быковский пошел служить к десантникам, которые участвовали в оккупации Крыма, куда он через четыре года перевез собственную семью. А впоследствии — в 2022 году — пошел воевать в соседнюю Херсонскую область, где жена, оставшаяся дома с ребенком, рекомендует ему насиловать украинок.

Журналистам Радио Свободы удалось связаться с Быковскими. Так, Роман подтвердил, что это его имя и фамилия, а на вопрос, остается ли он еще в Херсонской области, ответил, что нет. Сообщил, что находится в Севастополе. Узнав, что ему звонит по телефону журналист, Быковский заявил, что голос на записи СБУ — не его. При этом его голос — такой же, как на «пленках» правоохранителей.

Разговор с Романом Быковским / Фото: Схемы

Голос Ольги Быковской также полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи, уточняют журналисты. Она подтвердила Радио Свобода, что муж находится в Севастополе, уточнив, что он лечится в госпитале после ранения. Где именно говорит, что не знает. После этого Ольга Быковская прервала разговор и сбрасывала звонки. На сообщения в социальных сетях ни Роман Быковский, ни его супруга больше не ответили.

Телефонный разговор с Ольгой Быковской / Фото: Схемы

После разговора Ольга удалила страницу Вконтакте.

12 апреля СБУ опубликовала перехват телефонного разговора супругов. Женщина говорит своему мужу, чтобы он насиловал украинских женщин, но ей ничего не говорил об этом.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — предохраняйся там», — сказала она своему мужу-захватчику.

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