Москва угрожает Вашингтону из-за поставок оружия в Украину: чего так опасаются в РФ — полный список вооружений 15 апреля, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Янсен Эстевес, военнослужащий ВВС США, проверяет вооружение перед его отправкой в Украину, на американской авиабазе Довер (20 марта 2022 года) (Фото:Пресс-служба Пентагона)

Власти России пригрозили США «непредсказуемыми последствиями», если Вашингтон продолжит наращивать поставки вооружения Украине.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом стало известно 15 апреля из материала американской газеты Washington Post. Изданию удалось ознакомиться с копией дипломатической ноты, направленной на этой неделе из Москвы в Вашингтон. США получили документ после того, как президент Джо Байден одобрил резкое расширение перечня вооружений, поставляемых в Украину. Этот пакет помощи на $800 млн включает в себя 155-мм гаубицы, способные серьезно расширить возможности дальнобойной артиллерии Украины, а также беспилотники, бронетехнику, средства береговой обороны, дополнительные переносные зенитные и противотанковые комплексы и миллионы единиц патронов и боеприпасов.



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В ответ Москва заявила в своей дипломатической депеше, что поставки Украине «наиболее чувствительных» систем вооружений со стороны США и НАТО якобы «подливают масла в огонь» конфликта. «Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — заявили в РФ.

Белый дом же настаивает, что новый пакет помощи призван закрыть «неотложные потребности» украинских защитников в боях с армией РФ, в то время как «российские силы перемещают центр своей безжалостной агрессии на восток Украины».

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НВ напоминает, какого именного американского вооружения так страшатся в РФ. 14 апреля Пентагон как раз обнародовал новую справку с детальным описанием того, какую помощь США предоставляют для обеспечения безопасности Украины.

По состоянию на 14 апреля 2022 года помощь США Украине включает в себя:

более 1400 зенитных комплексов Stinger;

более 5500 противотанковых систем Javelin;

более 14 000 других противотанковых систем;

более 700 тактических беспилотников ( БПЛА) Switchblade;

БПЛА) Switchblade; 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 000 соответствующих им артиллерийских снарядов ( 155 мм);

155 мм); 16 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных вседорожников Humvee ( сокращение от англ. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — «высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство»)

сокращение от англ. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — «высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство») 200 бронетранспортеров M113 ( бронетранспортер 1960-х годов, долгое время был основным в армии США)

бронетранспортер 1960-х годов, долгое время был основным в армии США) более 7000 единиц стрелкового оружия;

более 50 000 000 патронов;

75 000 комплектов бронежилетов и касок;

ракетные системы с лазерным наведением;

разведывательные беспилотники Puma;

безэкипажные надводные аппараты для береговой обороны ( их точный тип и количество остаются неизвестными, это один из наиболее загадочных пунктов списка, пишет специализированное издание DefenceNews — однако спикер Пентагона Джон Кирби заверил журналистов, что такие аппараты « можно использовать для различных задач береговой обороны». «Уверяю вас, что они работают», — добавил Кирби).

их точный тип и количество остаются неизвестными, это один из наиболее загадочных пунктов списка, пишет специализированное издание DefenceNews — однако спикер Пентагона Джон Кирби заверил журналистов, что такие аппараты можно использовать для различных задач береговой обороны». «Уверяю вас, что они работают», — добавил Кирби). 14 РЛС контрбатарейной борьбы ( контрбатарейных радаров)

контрбатарейных радаров) 4 противоминометных радара;

2 радиолокационных системы для обнаружения авиации и воздушных целей;

противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore;

взрывчатка типа С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;

системы тактической защищенной военной связи;

приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

медицинские комплекты, включая аптечки первой помощи.

Общая сумма помощи в оборонной сфере, которую США выделили Украине, достигла $3,2 млрд (с момента прихода к власти администрации Джо Байдена), из них $2,6 млрд — уже после начала вторжения России 24 февраля 2022 года.

Пентагон также подчеркивает, что США «продолжают ускорять» содействие Украине в виде дополнительной помощи Украине от союзников Вашингтона. Около 30 стран уже предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности с начала вторжения. В 2022 Госдеп США также санкционировал передачу оборонительного оборудования более чем 14 странам, и их число продолжает расти по мере того, как союзники и партнеры усиливают поддержку Украины.

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