Москва угрожает Вашингтону из-за поставок оружия в Украину: чего так опасаются в РФ — полный список вооружений
Янсен Эстевес, военнослужащий ВВС США, проверяет вооружение перед его отправкой в Украину, на американской авиабазе Довер (20 марта 2022 года) (Фото:Пресс-служба Пентагона)
Власти России пригрозили США «непредсказуемыми последствиями», если Вашингтон продолжит наращивать поставки вооружения Украине.
Война России против Украины — главные события 15 апреля
Об этом стало известно 15 апреля из материала американской газеты Washington Post. Изданию удалось ознакомиться с копией дипломатической ноты, направленной на этой неделе из Москвы в Вашингтон. США получили документ после того, как президент Джо Байден одобрил резкое расширение перечня вооружений, поставляемых в Украину. Этот пакет помощи на $800 млн включает в себя 155-мм гаубицы, способные серьезно расширить возможности дальнобойной артиллерии Украины, а также беспилотники, бронетехнику, средства береговой обороны, дополнительные переносные зенитные и противотанковые комплексы и миллионы единиц патронов и боеприпасов.
В ответ Москва заявила в своей дипломатической депеше, что поставки Украине «наиболее чувствительных» систем вооружений со стороны США и НАТО якобы «подливают масла в огонь» конфликта. «Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — заявили в РФ.
Белый дом же настаивает, что новый пакет помощи призван закрыть «неотложные потребности» украинских защитников в боях с армией РФ, в то время как «российские силы перемещают центр своей безжалостной агрессии на восток Украины».
НВ напоминает, какого именного американского вооружения так страшатся в РФ. 14 апреля Пентагон как раз обнародовал новую справку с детальным описанием того, какую помощь США предоставляют для обеспечения безопасности Украины.
По состоянию на 14 апреля 2022 года помощь США Украине включает в себя:
- более 1400 зенитных комплексов Stinger;
- более 5500 противотанковых систем Javelin;
- более 14 000 других противотанковых систем;
- более 700 тактических беспилотников (БПЛА) Switchblade;
- 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 000 соответствующих им артиллерийских снарядов (155 мм);
- 16 вертолетов Ми-17;
- сотни бронированных вседорожников Humvee (сокращение от англ. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — «высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство»)
- 200 бронетранспортеров M113 (бронетранспортер 1960-х годов, долгое время был основным в армии США)
- более 7000 единиц стрелкового оружия;
- более 50 000 000 патронов;
- 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- разведывательные беспилотники Puma;
- безэкипажные надводные аппараты для береговой обороны (их точный тип и количество остаются неизвестными, это один из наиболее загадочных пунктов списка, пишет специализированное издание DefenceNews — однако спикер Пентагона Джон Кирби заверил журналистов, что такие аппараты «можно использовать для различных задач береговой обороны». «Уверяю вас, что они работают», — добавил Кирби).
- 14 РЛС контрбатарейной борьбы (контрбатарейных радаров)
- 4 противоминометных радара;
- 2 радиолокационных системы для обнаружения авиации и воздушных целей;
- противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore;
- взрывчатка типа С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
- системы тактической защищенной военной связи;
- приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- медицинские комплекты, включая аптечки первой помощи.
Общая сумма помощи в оборонной сфере, которую США выделили Украине, достигла $3,2 млрд (с момента прихода к власти администрации Джо Байдена), из них $2,6 млрд — уже после начала вторжения России 24 февраля 2022 года.
Пентагон также подчеркивает, что США «продолжают ускорять» содействие Украине в виде дополнительной помощи Украине от союзников Вашингтона. Около 30 стран уже предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности с начала вторжения. В 2022 Госдеп США также санкционировал передачу оборонительного оборудования более чем 14 странам, и их число продолжает расти по мере того, как союзники и партнеры усиливают поддержку Украины.
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