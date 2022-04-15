В ОРДЛО сорвана принудительная мобилизация 26 тысяч «резервистов» — украинская разведка 15 апреля, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Мобилизированные РФ жители оккупированного Донбасса (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

План по привлечению 26 000 «резервистов» с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван, ведь призывники всячески избегают «мобилизации».

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что мужчины призывного возраста (18−65 лет) избегают призыва, не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена, сообщают украинские разведчики.

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В ГУР Минобороны Украины также подчеркнули, что с личным составом, который все же удалось привлечь, не проводится какая-либо военная подготовка или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.



«Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать „новобранцев“ в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций. Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины. Также именно их как наименее ценный „ресурс“ используют для проведения „разведки боем“ для выявления позиций украинских защитников», — говорится в сообщении.



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