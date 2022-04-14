Кремлевская шахматная доска. Российский оппозиционный политолог рассказывает о новом ближайшем окружении Путина — интервью НВ 14 апреля, 14:13 Цей матеріал також доступний українською Иван Преображенский, российский политолог: Путин считает, что он воюет в Украине до победного конца, количество жертв его мало волнует (Фото:DR)

Иван Преображенский, российский политолог, с 2014 года живущий в Праге, рассказывает о тех, кто теперь окружает кремлевского диктатора и способствует формированию его планов по захвату Украины.

Масштабное вторжение российской армии в Украину длится уже пятьдесят дней. И если события на фронте доступны наблюдению и оценке украинских политических экспертов, то внутренняя картина российской политической жизни остается малопонятной. О том, что происходит в высших кругах российской власти, какие факторы влияют на принятие Кремлем решений по Украине, НВ рассказывает российский оппозиционер и политический обозреватель Иван Преображенский, который более 20 лет изучает российское политическое закулисье и с 2014 года живет в Праге.

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— Военные эксперты говорят уже о третьем этапе войны России в Украине. Можно ли говорить и об этапах поведения Владимира Путина и России в целом в этой войне?

— Этапы есть и достаточно четкие. Первый этап — до войны и первая фаза войны, до момента, когда в середине марта Владимир Путин высказался о национальных предателях внутри России. В этот момент начался второй этап войны, потому что именно тогда президент РФ, по-видимому, получил точную информацию о том, что происходит на фронте и де-факто признал, что план первоначального наступления провален. Это высказывание означало, что дан старт поиску виноватых за провал кампании внутри России, а, во-вторых, он превратил аресты непокорных в стране в фактические репрессии. Третьему этапу войне дан старт 12 апреля, когда Владимир Путин на космодроме Восточный обратился в очередной раз к россиянам.

В этой речи Путин четко дал понять, что он в курсе военных преступлений, совершенных российской армией, но его они совершенно не волнуют. Он все так же уверен, что военный конфликт с Украиной был неизбежен и выдвигает новую его мотивацию: якобы Украина отказалась от Минских соглашений, а это неправда. И третий, заслуживающий внимания его тезис, он о том, как глубоко проросли «корни неонацизма», воспитанного Западом в Украине. Он означает, что уже сегодня Путин готов воевать до последнего украинца и считает виновными в Украине всех — и военных, и гражданских. «Денацификация» Украины, по мысли Путина, теперь возможна только после полной оккупации страны, что и есть видимо его конечной целью. К этому же стоить добавить последнюю большую проповедь патриарха Кирилла, где глава РПЦ призвал сплотиться вокруг властей, а российскую власть — следовать выбранному пути, даже если потребуется применять силу до последнего, пока не будет достигнут замысел.

Еще одна важная фраза Путина, он повторил за [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым, что Украина отказалась от Стамбульских договоренностей. Понятно, что никаких договоренностей не было, но это означает, что Путин со своей стороны закрывает переговорный процесс до результатов очередной военной кампании, после которой он планирует договариваться уже с позиции сильной, а не слабой стороны.

— Как нынешняя война определяет внутренние перестановки в российской власти? Извне они выглядят достаточно масштабными.

— Эти изменения действительно масштабные. Если, например, [министр обороны РФ Сергей] Шойгу еще изредка появляется в российском публичном пространстве, то [начальник Генштаба российских войск Валерий] Герасимов из него исчез полностью. Отсутствует полностью помощник президента РФ по международной политике Ушаков. Если раньше было очевидно, что Ушаков — главный ответственный за внешнюю политику, а совсем не Лавров, то сейчас все полномочия переходят к Лаврову. Все эти перестановки никак де-юре не закреплены. Потому что российский политический режим перестал изображать из себя электоральный авторитаризм и сейчас это персоналистский режим, и вообще не важно стало, кто занимает какой пост. Важно только одно: кто имеет близость к Владимиру Путину и по каким вопросам он готов этих людей слушать.

— Кто же сегодня составляет круг людей, приближенных к Путину, кого он готов слушать?

— Есть группа людей, которой мы принципиально не знаем. Это охранники, повара и врачи президента РФ. К их мнению он прислушивается и по тому, как некоторые его охранники становились губернаторами и занимали другие престижные чины, понимаем, что он ими дорожит.

Что касается известных фамилий, то это глава Росгвардии Виктор Золотов. Он очень давно влиятельная фигура при Путине и один из немногих, кто это влияние в последние недели не только сохранил, но и серьезно нарастил. Если судить по уже историческому заседанию Совбеза России, которое россиянам и миру показывали в записи в середине февраля, то Виктор Золотов — один из немногих людей, официально известных и имеющих полномочия, кто знал о готовящейся войне и однозначно ее поддерживал.

Близок к Путину безусловно патриарх РПЦ Кирилл. Это видно и по его проповедям, и по деятельности РПЦ, которая давно превратилась в репрессивную машину для неугодных священников. Это некоторые крупные бизнесмены, насколько известно, к их числу относится Олег Дерипаска. Несмотря на санкции, а может даже благодаря им, он сейчас достаточно близок к президенту РФ. Реакция на санкции у разных российских бизнесменов разная. Олег Дерипаска отличается от многих других тем, что он известный крупный рейдер, и любая критическая ситуация для него — окно возможностей по захвату бизнеса конкурентов.

— Как выглядят отношения Путина с Романом Абрамовичем, который был довольно заметен в Стамбульском переговорном процессе?

— Абрамович сохраняет неофициальный личный контакт с Владимиром Путиным, при этом он является человеком «семьи» Бориса Ельцина. Семья Бориса Ельцина однозначно выступила против военных действий в Украине и против войны. Роман Абрамович является достаточно независимым от президента РФ человеком и может высказывать ему открыто свои мысли и соображения, чего не могут львиная доля окружающих Путина богатейших людей России, которых президент РФ попросту рассматривает как свои кошельки. При этом у Абрамовича есть свои самостоятельные связи с людьми в окружении Путина, прежде всего с министром обороны России Шойгу. И Абрамович, и Шойгу — это люди еще ельцинской команды.

— Кто такие «семья Ельцина» и «ельцинская команда» в реалиях современной России? Каков их статус, и почему они важны?

— Существует группа людей — бизнесмены, чиновники, политики, которые были связанны между собой еще в ельцинский период. У них есть общие бизнес-интересы, они продолжают поддерживать отношения с родственниками Бориса Ельцина, а также формировать обширную «семью» в рамках российской вертикали власти. Непосредственно сама семья Ельцина, его дети уже давно не участвуют в принятии решений, они почти отстранены от них, но они косвенно все же сохраняют неформальное влияние на российские институты власти. Остановить Путина они, конечно, не могут, но доставить ему много неприятностей вполне способны. Показательно, что ни против Ельцин-центра, который высказался однозначно отрицательно против войны, ни против родственников Бориса Ельцина никаких ни уголовных, ни административных дел нет. Даже медийных атак на них практически не было. Путин продолжает признавать их роль и влияние в России и старается не входить с ними в прямой конфликт до тех пор, пока это возможно.

— Ряд экспертов говорят о том, что первый этап вторжения российских войск в Украину курировали близкие и понятные Владимиру Путину представители спецслужб, только сейчас, после провала операции, руководство перешло к военным. Действительно ли это так?

— По-видимому, первоначально военные были не просто устранены от планирования военной операции, но, судя даже по публикациям в прессе, были против разработанного плана. Это подтверждает статья бывшего полковника Генштаба Ходоренко, который четко обрисовал, в чем состоят проблемы российской армии. Он явно и достаточно подробно критиковал тот план, который в конечном счете использовался Россией спустя три недели, и объяснил, почему этот план обречен на провал. Из этого можно заключить, что российские генералы были в курсе того, что будет происходить. С большой долей вероятности Генштаб и Герасимов, а не Шойгу, как многие думают, были радикально против этого плана и считали, что он проигрышный.

Они услышаны не были, и российская армия потерпела поражение на первом этапе. После этого, скорее всего, Шойгу опять вернулся к командованию, отодвинув силовиков, проваливших операцию, и периодически мелькает в публичном пространстве. Герасимов так и не появился и, по-видимому, до сих пор находится в опале, мы не знаем. А вот у Шойгу есть определенный карт-бланш: начались уголовные дела против сотрудников спецслужб, инициатива перехвачена военным кланом. На первый план выходят кадровые военные, которые имеют опыт других военных операций.

Единственное что, по мнению Путина, было сделано эффективно, и мы убираем за скобки количество жертв, они Путина мало волнуют, — это атака Мариуполя. Мариуполь реализовывали люди, которые воевали в Сирии. Генерал Мезенцев. командовавший операцией, вместе с Дворниковым [генерал армии, теперь командующий войной России в Украине] реализовывали уничтожение Алеппо. Кроме того, Мезенцев уже некоторое время был, по сути, альтернативным Герасимовым. Он руководил структурой, которую Путин создал несколько лет назад и которая, по факту, заменяла Генштаб. Подготовку войны на уровне военных вели именно они. И теперь вот этот сирийский клан в российском министерстве обороны получает карт-бланш организовать и провести второе наступление в Украине.

— Давайте поговорим о Суркове. Украинцы привыкли считать его значимой фигурой российской политики. Каков статус Суркова последние несколько лет, и чем объясняется его недавний домашний арест?

— Владислав Сурков последние годы был российским политическим пенсионером. Сурков подал в отставку после того, как его подчинили замглавы президентской администрации Дмитрию Козаку. Это был его главный аппаратный конкурент в том, кто будет реализовывать курс Кремля в отношении Украины. Сурков опирался на военных и спецслужбы, он связан с ГРУ, взаимодействовал с ФСБ, а Козак выступал скорее за то, чтобы решать вопрос дипломатическими методами, считая, что создание агентов влияния, попытки воздействовать на украинскую власть через украинских олигархов — не эффективны. Нужно договариваться напрямую с Западом, что Украина уходит в сферу влияния России. Сурков же говорил, что никаких способов подчинить Украину, кроме войны, уже не осталось. Он выступал тогда с крайне радикальных позиций, за это его и уволили

— За что же тогда Суркова недавно арестовали?

— В начале 2021 года Сурков уехал в Лондон, где проживают его екс-жена с детьми, и оттуда уже он писал свои статьи, не имеющие никакого политического веса и не связанные с российской властью, всячески набивался, чтобы его взяли назад. Он явно видел, что ведется подготовка к вторжению и напоминал, что именно он выступал автором этой идеи. На последней фазе подготовки, в конце 2021 года, Козак потребовал, чтобы Суркова отозвали в Москву. Потому что в схемах, которые в Украине понастроил Сурков, многое было завязано на его личных контактах. Сурков вернулся в Россию. Де-факто он уже с того момента находился под домашним арестом, хотя де-юре никаких процессуальных действий против него не было. Дальше, опять-таки насколько это понятно, его, как специалиста по налаживанию связей, стали привлекать к созданию оккупационных администраций на свеже оккупированных территориях и к компании по объявлению этих территорий народными республиками. Здесь, по-видимому, он перешел в контрнаступление против своих оппонентов «при дворе» Путина и попытался их назначить виноватыми за провал первого этапа войны. В результате его и его партнера по прошлым операциям генерала Беседу из ФСБ арестовали. Теперь против Беседы возбуждено уголовное дело, Сурков скорее проходит как свидетель, но российское законодательство позволяет накладывать домашний арест на свидетелей. Недругов у Суркова много и, судя по очень нелепым порою обвинениям, волна против него растет.

— Какова сегодня логика российской войны? Ряд экспертов утверждают, что Украина получает достаточно оружия, чтобы воевать на дистанции и даже для того, чтобы избежать чего-то, похожего на битву под Сталинградом, которая уже стала нарицательной в последние недели.

— Путин считает, что он воюет в Украине до победного конца и тут у него нет никакого дедлайна. Это важно понимать. Россияне уже ничего не способны сделать с Путиным, мы не на том этапе социально-экономического положения России, когда россияне из-за поражения в войне начнут возмущаться. Возмущаться начнет та самая радикальная группа, которая к войне толкала, она достаточно небольшая, и мы видим по переговорам, что Путин в любой момент может опереться на другую группу в своем окружении — при помощи армии разгромить спецслужбы или при помощи спецслужб разгромить армию, тем более, что и спецслужбы не едины. У президента РФ остается внутри страны его роль модератора, он ею будет пользоваться дальше.

На данном этапе ему нужно понять, где будет проходить временная граница его побед, до того момента, пока Россия вновь соберется с силами. Понятно, что сейчас затягивать на долгие месяцы военный конфликт он не может, потому что у него реалистичная информация об армии и фронте. У него есть силы на еще один рывок, и он пытается понять, что он сможет захватить за этот рывок и с какой позиции вести переговоры. Понятно, что это должен быть Мариуполь, сухопутный коридор в Крым, возможно Херсон и в идеале захватить также Николаев и пробить сухопутный коридор в Приднестровье. В больших ожиданиях Кремля закрыть Украине доступ к обоим морям, важен также Харьков.

Я думаю, что Путин будет стараться окружить Харьков, организовать полноценную его блокаду, затем подписать переговорный пункт об отводе войск от Харькова, но их оттуда не отводить, как это уже неоднократно делалось в Сирии. Я думаю, что в картине мира Путина Харьков и Мариуполь — это города-предатели. Он твердо верил, что они перейдут на сторону России, о чем ему наверняка сообщали все его спецслужбы, а колаборантов вдруг не нашлось. Поскольку для него живущие в этих городах — «русские люди», то, значит, они предатели. С предателями Путин поступает хуже всего.

После этого третьего этапа войны, даже если он закончится перемирием, Путин начнет готовиться к четвертому этапу. Полностью военные действия остановлены не будут, вялотекущие будут сохраняться, будет проходить скрытая мобилизация, и уже сейчас президент РФ создает гигантский капитал для того, чтобы финансировать войну дальше.

— О каком капитале идет речь?

— Речь идет об экспортных доходах. Его требование платить за газ в рублях, которое Запад еще не понял, в реальности означает, что Путин создает в виде Газпромбанка «общак» на военные цели. Газпром не горит желанием финансировать войну, равно как и российские олигархи. Что хочет делать Путин — заставить иностранцев платить в валюте не своим бизнес-партнерам, а в некий российский банк, по вручную установленному курсу. Уже сейчас известно, что курс рубля ЦБ России отличается на 20−25% от курса рубля за пределами РФ. Вот эти 25% разницы курса — это деньги, которые останутся у Газпромбанка от торговли газом. А [председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин] предложил уже и все остальные экспортные отрасли загнать в подобную схему. Соответственно, частный бизнес будет платить свою четвертину на войну столько лет, сколько потребуется, чтобы скопить необходимую Владимиру Путину сумму в валюте, чтобы перевооружить армию.

— Возможны ли в России в какой-то перспективе голодные бунты?

— Сейчас они невозможны, но голодные бунты в принципе возможны в РФ в конце этого года. Вопрос в том, насколько они будут сильными и самоорганизовавшимися, насколько смогут превратиться в реальную силу, которая будет на региональном уровне оказывать давление на власть. И речь совсем не об этнически отличных субъектах РФ, наоборот, сегодня потенциал к протесту наиболее высок в традиционно русских федеральных субъектах, которые не зачищали так тщательно, как например Татарстан. Есть старые региональные группировки элит допутинского периода. Например, Хабаровск, где местные элиты смогли сами избрать губернатора вопреки воле Кремля. Такая же группировка есть в районе Екатеринбурга, есть Ярославль, где на последних парламентских выборах экс-губернатор Лисицын смог раздавить Единую Россию. Таких еще есть немало.

— Какие перспективы использования Кремлем в нынешней войне тактического ядерного оружия?

— Я думаю, один серьезный сдерживающий фактор есть, это Сергей Шойгу, и возвращение его, если оно действительно состоялось, более-менее гарантирует нам, что российская армия не будет применять тактическое ядерное оружие. Потому что Сергей Шойгу и раньше считался противником этой идеи.

Во-вторых, он крепко связан с большим российским бизнесом допутинской эпохи. Кроме того, Шойгу совершенно точно имеет свои политические амбиции, которые неплохо бы реализовать, но для этого страна должна сохраниться. Если Путин может пойти на самоубийственные решение, то Шойгу к этому не готов. И у него вполне хватит сил и влияния, чтобы не исполнить такой приказ и при этом сохранить свой пост.

Слухи о том, что он пропадал с радаров из-за сердечного приступа тут большой роли не играют, потому что у главы Газпрома, если верить слухам, таких инфарктов было даже несколько, но он продолжает работать.

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