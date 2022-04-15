За сутки украинские бойцы на востоке уничтожили 22 оккупанта, танк и два вражеских беспилотника

15 апреля, 21:05
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Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

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Украинские защитники на востоке страны за сутки уничтожили 22 российских оккупанта, один танк и два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты совершили одну атаку, украинская артиллерия наносила удары по личному составу и технике противника. В ходе боев украинские бойцы уничтожили:

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  • 22 человека личного состава;
  • один танк;
  • одну артиллерийскую систему;
  • одну единицу автомобильной техники;
  • два БПЛА;
  • одну единицу специальной техники.
https://www.facebook.com/otueast/posts/696071695151907

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются наступать на отдельных направлениях и продолжают ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины. 15 апреля россияне пытались безуспешно штурмовать Марьинку.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война России против Украины

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