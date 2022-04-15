За сутки украинские бойцы на востоке уничтожили 22 оккупанта, танк и два вражеских беспилотника 15 апреля, 21:05 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)

Украинские защитники на востоке страны за сутки уничтожили 22 российских оккупанта, один танк и два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты совершили одну атаку, украинская артиллерия наносила удары по личному составу и технике противника. В ходе боев украинские бойцы уничтожили:



Видео дня

22 человека личного состава;

один танк;

одну артиллерийскую систему;

одну единицу автомобильной техники;

два БПЛА;

одну единицу специальной техники.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются наступать на отдельных направлениях и продолжают ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины. 15 апреля россияне пытались безуспешно штурмовать Марьинку.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.