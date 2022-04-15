За сутки украинские бойцы на востоке уничтожили 22 оккупанта, танк и два вражеских беспилотника
Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід / Facebook)
Украинские защитники на востоке страны за сутки уничтожили 22 российских оккупанта, один танк и два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.
Война России против Украины — главные события 15 апреля
В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты совершили одну атаку, украинская артиллерия наносила удары по личному составу и технике противника. В ходе боев украинские бойцы уничтожили:
- 22 человека личного состава;
- один танк;
- одну артиллерийскую систему;
- одну единицу автомобильной техники;
- два БПЛА;
- одну единицу специальной техники.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются наступать на отдельных направлениях и продолжают ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины. 15 апреля россияне пытались безуспешно штурмовать Марьинку.
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