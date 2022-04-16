Германия выделит на военную помощь Украине больше 1 млрд евро 16 апреля, 02:35 Цей матеріал також доступний українською Кристиан Линднер, министр финансов ФРГ (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Власти Германии одобрили существенное увеличение финансирования военной помощи для Украины в связи с развязанной Россией полномасштабной войной.

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Об этом сообщил в Twitter министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Он написал, что в дополнительном бюджете предусмотрено увеличение финансирования на так называемую помощь для усиления безопасности (Ertüchtigungshilfe) до 2 млрд евро.

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«Эти средства принесут большую пользу Украине», — отметил министр.

Линднер добавил, что увеличение финансирования для Украины предусмотрели по просьбе канцлера Германии Олафа Шольца.

Немецкое агентство dpa пишет со ссылкой на представителя правительства Германии, что более 1 млрд евро пойдут на помощь Украине.

Около 400 млн евро предусмотрено для европейского фонда European Peace Facility, который закупает оружие для Украины.



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало «философии безопасности» страны.

Совет ЕС 13 апреля объявил, что согласовал третий транш военной помощи Украине для европейского фонда European Peace Facility в 500 млн евро, увеличив ее до 1,5 млрд евро.



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