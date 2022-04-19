«В Крыму еще будет бойня». Что говорил об Украине и РФ президент Чечни Джохар Дудаев, которого россияне убили 26 лет назад 19 апреля, 08:05 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Джохар Дудаев в Грозном в октябре 1994 года (Фото:REUTERS)

21 апреля 1996 года в селе Гехи-Чу в 30 километрах от Грозного был уничтожен российской ракетой президент Чечни Джохар Дудаев, который во время распада Советского Союза начал борьбу за ее независимость.



НВ напоминает, кем он был и что говорил о России и Украине.



Советский офицер и президент Чечни

Джохар Дудаев родился 15 февраля 1944 года в селе Первомайское в Чечне (сейчас село Ялхорой, Ачхой-Мартановского района Чечни). Через восемь дней после его рождения семью Дудаевых депортировали в Павлодарскую область Казахской ССР, где они прожили 13 лет. После восстановления Чеченской автономной республики в 1957 году они вернулись и поселились в Грозном.



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Окончив школу, Джохар Дудаев некоторое время работал электриком и продолжал получать образование в вечерней школе и на физико-математическом факультете Северо-Осетинского педагогического университета во Владикавказе. В 1962 году он поступил в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище, которое окончил в 1966 году.



Затем он служил в 52-м инструкторском тяжелом бомбардировочном полку, базировавшемся на авиабазе Шайковка в Калужской области. В 1971 году после встречи с тогдашним министром обороны СССР Андреем Гречко Дудаев смог продолжить обучение в авиационной академии, несмотря на запрет чеченцам быть старшими командирами.



В 1987 году Джохар Дудаев получил звание генерала и был назначен командиром 326-й Тернопольской дивизии тяжелых бомбардировщиков 46-й воздушной армии стратегического назначения в эстонском городе Тарту. Во время Афганской войны он разрабатывал план ковровых бомбардировок в 1986 году.



В 1989 году Дудаев получил звание генерал-майора авиации, а в следующем году 326-я Тернопольская дивизия тяжелых бомбардировщиков была выведена из Эстонии после восстановления ее независимости, и он уволился в запас.



В том же году Дудаев вернулся в Грозный и стал заниматься политикой. 23 ноября 1990 года по приглашению идеологов Общенационального конгресса чеченского народа Зелимхана Яндарбиева и Мовлади Удугова он прибыл на I-й Чеченский национальный съезд и через два дня был избран председателем его исполнительного комитета. 27 ноября члены исполнительного комитета единогласно приняли декларацию об основании и суверенитете Чеченской Республики Нохчи-Чо.



После попытки государственного переворота в Москве и создания ГКЧП Общенациональный конгресс выступил против него, а 4 сентября 1991 года после многодневного митинга Дудаев объявил о роспуске местного Верховного Совета. Два дня спустя здание заседаний Совета захватили митингующие и гвардейцы Общенационального конгресса, а 27 сентября того же года состоялись президентские и парламентские выборы и Дудаев был избран президентом.



Война и убийство

8 октября 1991 года Верховный Совет РФССР признал единственным законным органом власти в республике разогнанный Верховный Совет. Его также поддержали пророссийские политики Чечни, начавшие формировать собственные парамилитарные вооруженные формирования.



1 ноября 1991 года Дудаев подписал свой первый указ О заявлении суверенитета чеченской Республики, которым провозгласил независимость Чеченской республики Ичкерия от Российской Федерации. 7 ноября 1991 года российский президент Борис Ельцин издал приказ о введении чрезвычайного положения в Чечне. Однако в то время в высшем законодательном органе России большинство депутатов были противниками Ельцина, из-за чего его указ не был утвержден.



Джохар Дудаев согласился сесть за стол переговоров с московским руководством, однако при условии, что те признают независимость Чечни, но этого не произошло.



11 декабря 1994 года между Российской Федерацией и Чеченской республикой Ичкерия началась война.



После отступления из Грозного штаб Дудаева расположился в горном селении в доме военного прокурора Ичкерии Магомеда Жаниева. Указ об убийстве Джохара Дудаева издал лично президент Российской Федерации Борис Ельцин.



21 апреля 1996 года сотрудники Федеральной службы контрразведки России запеленговали сигнал спутникового телефона Джохара Дудаева и в воздух были подняты два самолета Су-25 с ракетами. Дудаев погиб от взрыва ракеты во время разговора по телефону с депутатом Государственной думы РФ Константином Боровым. Магомед Жаниев погиб вместе с ним.



Цитаты об Украине и России

В августе 2017 года на YouTube появилось неизвестное до этого времени интервью с Джохаром Дудаевым, записанное в 1995 году, в котором он говорил не только об отношениях Чечни и России, но и прогнозировал войну России с Украиной и попытку захвата Россией Крыма.



«Чтобы изменить отношение России к Чечне, это надо изменить всю Россию. Это не спонтанное явление. Посмотрите, как готовили этот план. Уж я-то хорошо знаю, чтобы в военном отношении Генеральному штабу во взаимодействии со всеми ветвями власти, от Думы, Совета Федерации, исполнительной власти, правоохранительных органов, спецслужб до вооруженных сил спланировать такую громадину до мельчайших подробностей, на это нужны годы. И они планировали годами. Чечня — это только фактор, а далее Кавказ, далее Балтика, далее Средняя Азия. Планировалось здесь что — Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан вышли из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия должны быть полностью под юрисдикцией с присутствием Российских войск на Кавказе. … Всех рабочих, потерявших смысл и работу на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири должны были заселить сюда. Изменить демографическую ситуацию, вытеснить дагестанцев и остальных с побережья Каспийского моря в горы. … И оставить кавказцев по сути дела без Кавказа — таков был план».

«А далее — Крым. Заканчивалась кампания в Чечне, все эти войска должны были перейти в Крым. В Литве и Беларуси коридор в Калининградскую область, оккупированный российскими войсками, которых девать некуда. Идите туда, завоевывайте, и там ешьте, грабьте, насилуйте, убивайте, мародерствуйте и проживайте».

«В Средней Азии Казахстан и Киргизстан должны быть введены уже в состав новой России как колонии. С остальными вести войну, с силами Казахстана, Средней Азии, друг с другом. Вот примерно планы конца 1995 года, которые были у России».

«Конечно, планы у России были и аппетиты широкие и раньше, но осеклись на Афганистане. Знаете, как муравей перевязанный идет, а комарик спрашивает: „Что с тобой, Мурик, дорогой? Что случилось?“ „Да, было дело. Хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался“. Вот так нарвались на Афганистан и аппетиты немножко поубавились. А когда погорели на Афганистане, то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологи и политики, и заигрывать с Европой. Чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу».

«В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. пока Россия существует, она никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянское там, под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть».

«Теперь с Россией никто и в союзе, и в экономическом, и в политическом и даже торговом не хочет быть, хорошо изучили. Россия по сути дела рекетир: вот она угрозами, танками, армадами выбивает себе деньги. кого бы там ни меняли, суть еще не скоро изменится в России»

«Вон аппарат президента (России — ред.) — есть же у вас информация, на сколько он увеличился. А сейчас некоторые прихлебатели при этом котле делают вид — давайте смиримся с нынешним положением, ибо будет гражданская война. Стукачи и сексоты платные создают фон реалистической угрозы режима — если что-то там тронуть сейчас, потому что не окреп, иначе эта сила сейчас поведет их на бойню. Нужно согласие россиян, соглашаться с нынешним положением. И реалистическим устрашением уже внутренней ситуации создают фон, нужный для нынешнего режима».

«Народы бывшего, настоящего и будущего Советского Союза больны русизмом, причем очень опасная, тяжелая хроническая болезнь. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистнических идеологий, хотят они того или нет. И этот страшный недуг, наверное, можно вылечить только тягчайшими испытаниями. Единственный, наверное, народ на земле вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отсталый от уровня развития человечества безнадежно и надолго — это русские. … И это к великому несчастью самого же российского народа в массовом масштабе. Чечня — это только предлог. А по сути — это суть российского народа, больного русизмом, человеконенавистнической идеологией. А за это надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые и прогноз неблагоприятный».

«Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь — это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации — украинцы — никогда не смирятся с русификацией и с русизмом».

«Это, конечно, одно из величайших достояний цивилизованного мира — победа над человеконенавистнической идеологией фашизма. Но к великому несчастью, побеждая и борясь с фашизмом, человечество рождало тот же русизм. Причем на обозрении всего мира. В то время, когда весь цивилизованный мир боролся с этой чумой ценой огромных потерь и разрушений, в это время в России уничтожались миллионы людей по национальному и духовному признаку. Только в одной яме зарыли 12 тысяч лучших сынов Европы — польских офицеров. 40-тысячную армию польскую уничтожили и оставили из них всего лишь одно подразделение для обозрения. Миллионы народов депортировались, уничтожались, в том числе и чеченский народ — две трети нации мы потеряли в этой гнусной, похабной идеологии рождения русизма».

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