Последний прокурор Нюрнбергского процесса о вторжении РФ в Украину: Мое сердце разбито 16 апреля, 04:52 Цей матеріал також доступний українською Бенджамин Ференц (Фото:.facebook.com/nuremberglegacy)

Российский диктатор Владимир Путин может быть привлечен к ответственности за вторжение в Украину и преступления российских военных.

Об этом заявил американский юрист, последний живой прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц в интервью CNN.

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«Конечно, он может быть привлечен к ответственности. Нет аргументов, которыми можно оправдать убийство детей, их родителей. Мы знаем, что преступления против человечности были наказаны не только в Нюрнберге, но и после него, во многих юрисдикциях. Есть факт агрессии – вторжение в Украину можно классифицировать как явный факт агрессии, – а убийство всегда было преступлением против человечности», – отметил Ференц.

В то же время он добавил, что тяжело потенциального преступника заставить признать юрисдикцию суда.

«Сложность состоит в том, чтобы вынудить признать юрисдикцию суда. Преступники никогда не хотят идти под суд, поэтому общество должно либо посадить в тюрьму, либо отдать под суд, либо отстранить от должности. Они не могут безнаказанно действовать в том же духе, чтобы люди из администрации приказывали своим войскам выходить и убивать людей, которых они даже не знают, за преступления, которые они даже не могут описать, и убивать сотнями и тысячами», — сказал юрист.

«Мое сердце разбито. Всю свою жизнь после Холокоста я пытался создать мир и гармонию во всем мире для всех людей, независимо от их расы или вероисповедания. И мы добились определенного прогресса в этом направлении, создав новые международные уголовные суды, излагая гуманитарное право в университетах. Но теперь мы видим, что происходящее очень похоже на то, что уже было: обстреливаются дети, взрываются дома. Мне больно видеть, что мы так мало вынесли из Холокоста… и я надеюсь, что мы скоро опомнимся. Я призываю все войска, участвующие в этих боях, немедленно прекратить огонь и использовать это время затишье… пообещать проведение конференции всех ведущих стран в ближайшие недели, чтобы найти мирное решение — как это имелось в виду при написании Устава ООН», — сказал Ференц.

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