Угрожает голод. В ООН призвали обеспечить доступ к людям в окруженных российскими оккупантами городах

16 апреля, 05:57
Цей матеріал також доступний українською
Мариуполь, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Поддержи НВ

Всемирная продовольственная программа ООН призвала обеспечить ей доступ к людям, находящимся в окруженных российскими оккупантами украинских городах. Им может грозить смерть от недоедания.

Об этом говорится в заявлении организации от 15 апреля.

Война России против Украины - главные события 15 апреля

По данным Программы, с начала войны уже 1,4 миллиона украинцев получили ее продовольственную помощь. До конца апреля она стремится охватить 2,3 миллиона человек, но для этого нужно добраться в частности Мариуполю, где сейчас могут находиться 100 тысяч нуждающихся.

Видео дня
Читайте также:

Могила погибшего в парке Ирпеня, 31 марта (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra) «Реальные цифры значительно выше». В ООН подтвердили гибель не менее 1982 гражданских из-за войны РФ против Украины

Продовольственную проблему, кроме того, усложняет и то, что из-за войны более 7 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами, потому что это повлекло за собой нарушение логистики.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, около 60% из них переживают, что не смогут обеспечить себя едой.

Читайте также:
«Инструмент для доминирования». Россия рассматривает голод как свое оружие — Зеленский

«Призываем всех предоставить нам доступ к людям в осажденных городах. Одно дело, когда люди страдают от разрушений войны. Другое же – когда их морят голодом до смерти», – заявил исполнительный директор Программы Дэвид Бизли.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь ООН Голод Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X