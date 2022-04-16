Угрожает голод. В ООН призвали обеспечить доступ к людям в окруженных российскими оккупантами городах 16 апреля, 05:57 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Всемирная продовольственная программа ООН призвала обеспечить ей доступ к людям, находящимся в окруженных российскими оккупантами украинских городах. Им может грозить смерть от недоедания.

Об этом говорится в заявлении организации от 15 апреля.



Война России против Украины - главные события 15 апреля

По данным Программы, с начала войны уже 1,4 миллиона украинцев получили ее продовольственную помощь. До конца апреля она стремится охватить 2,3 миллиона человек, но для этого нужно добраться в частности Мариуполю, где сейчас могут находиться 100 тысяч нуждающихся.

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Продовольственную проблему, кроме того, усложняет и то, что из-за войны более 7 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами, потому что это повлекло за собой нарушение логистики.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, около 60% из них переживают, что не смогут обеспечить себя едой.

«Призываем всех предоставить нам доступ к людям в осажденных городах. Одно дело, когда люди страдают от разрушений войны. Другое же – когда их морят голодом до смерти», – заявил исполнительный директор Программы Дэвид Бизли.

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