На Донбассе украинские военные отразили восемь вражеских атак: уничтожили четыре танка и шесть БТР 15 апреля, 07:05 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе украинские военные уничтожили вражескую технику (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили восемь атак российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Военные уничтожили четыре вражеских танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему.

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