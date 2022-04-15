На Донбассе украинские военные отразили восемь вражеских атак: уничтожили четыре танка и шесть БТР
На Донбассе украинские военные уничтожили вражескую технику (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили восемь атак российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
Военные уничтожили четыре вражеских танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему.
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