На Донбассе украинские военные отразили восемь вражеских атак: уничтожили четыре танка и шесть БТР

15 апреля, 07:05
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На Донбассе украинские военные уничтожили вражескую технику (Фото:Генштаб)

На Донбассе украинские военные уничтожили вражескую технику (Фото:Генштаб)

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За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили восемь атак российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Военные уничтожили четыре вражеских танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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