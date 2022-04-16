ВСУ за сутки поразили семь воздушных целей оккупантов 16 апреля, 01:40 Цей матеріал також доступний українською Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов (Фото:facebook.com/kpszsu/photos)

Из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве. В то же время, они наносят удары дистанционно — баллистическими и крыльями ракетами.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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В пятницу, 15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов:

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- один самолет;

- один вертолет;

— три беспилотных летательных аппарата;

- две крылатые ракеты.

« Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия собратьев в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери», — говорится в сообщении.

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