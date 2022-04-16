ВСУ за сутки поразили семь воздушных целей оккупантов

16 апреля, 01:40
Цей матеріал також доступний українською
Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов (Фото:facebook.com/kpszsu/photos)

Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов (Фото:facebook.com/kpszsu/photos)

Поддержи НВ

Из-за больших потерь российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве. В то же время, они наносят удары дистанционно — баллистическими и крыльями ракетами.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Война России против Украины - главные события 15 апреля

Читайте также:

Разрушенный вокзал Тростянца Сумской области — один из первых объектов, который оккупанты захватили в городе (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev) В Сумской области ВСУ сбили ракету, летевшую в направлении Полтавы — глава ОВА

В пятницу, 15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов:

Видео дня

- один самолет;

- один вертолет;

— три беспилотных летательных аппарата;

- две крылатые ракеты.

https://www.facebook.com/watch/?v=698133244667925
Читайте также:
В Каховке погибли люди, вышедшие посмотреть на уничтожение ракеты РФ — территориальная громада

« Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия собратьев в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X