Россия показала, что хочет уничтожить Донбасс в первую очередь — Зеленский 14 апреля, 23:59 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что за 50 дней полномасштабного вторжения российские оккупанты показали: Донбасс — их главная мишень.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

«Они показали, что именно Донбасс для России главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Донецкую и Луганскую области российские войска разрушают так, как будто хотят, чтобы от них остались только камни и чтобы там вообще не осталось людей», — сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты принудительно мобилизуют жителей оккупированных районов и бросают их в самые страшные бои, уничтожают города и села, которые выдержали восемь лет войны.

Украинские и западные официальные лица ранее заявляли, что после поражения в Киевской области российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Россия постоянно обстреливает Донецкую и Луганскую области, уничтожая жилые дома, больницы, школы и детские сады. По данным Генштаба ВСУ, сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках установить контроль над Попасной, Рубежным, Северодонецком и Славянском.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.