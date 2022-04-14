Россия показала, что хочет уничтожить Донбасс в первую очередь — Зеленский

14 апреля, 23:59
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

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Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что за 50 дней полномасштабного вторжения российские оккупанты показали: Донбасс — их главная мишень.

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«Они показали, что именно Донбасс для России главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Донецкую и Луганскую области российские войска разрушают так, как будто хотят, чтобы от них остались только камни и чтобы там вообще не осталось людей», — сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты принудительно мобилизуют жителей оккупированных районов и бросают их в самые страшные бои, уничтожают города и села, которые выдержали восемь лет войны.

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Украинские и западные официальные лица ранее заявляли, что после поражения в Киевской области российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Россия постоянно обстреливает Донецкую и Луганскую области, уничтожая жилые дома, больницы, школы и детские сады. По данным Генштаба ВСУ, сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках установить контроль над Попасной, Рубежным, Северодонецком и Славянском.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Владимир Зеленский Война России против Украины

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