В Херсонской области состоялся обмен пленными 15 апреля, 04:31 Цей матеріал також доступний українською Военный ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В районе поселка Посад-Покровское, Чернобаевской общины Херсонской области, четыре пленных российских военных были обменены на пять украинских. Кроме того, была задержана преступная группировка.

Об этом сообщили в Оперативном Командовании Юг.

Война России против Украины — главные события 14 апреля



За сутки, 14 апреля, на южных рубежах украинской обороны вражеские потери составили 39 оккупантов и четыре единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА.

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Кроме того, военные сообщают, что в Одесской области правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, которая находилась в контакте с врагом и готовила почву для сотрудничества с оккупантами.

«Все члены группировки задержаны», — говорится в сообщении.

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