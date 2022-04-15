В Херсонской области состоялся обмен пленными
Военный ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
В районе поселка Посад-Покровское, Чернобаевской общины Херсонской области, четыре пленных российских военных были обменены на пять украинских. Кроме того, была задержана преступная группировка.
Об этом сообщили в Оперативном Командовании Юг.
Война России против Украины — главные события 14 апреля
За сутки, 14 апреля, на южных рубежах украинской обороны вражеские потери составили 39 оккупантов и четыре единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА.
Кроме того, военные сообщают, что в Одесской области правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, которая находилась в контакте с врагом и готовила почву для сотрудничества с оккупантами.
«Все члены группировки задержаны», — говорится в сообщении.
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