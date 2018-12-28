Итоги года. Главные события в Украине в 2018 Сегодня, 10:12 41 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фото: EPA, 89.fsin.su, коллаж НВ

Автор Анастасия Одинцова

НВ подводит итоги 2018 года. Рассказываем о главных событиях в Украине.

Убийство юристки Ирины Ноздровской

1 января нашли тело пропавшей 29 декабря 2017 года юристки Ирины Ноздровской. Причиной смерти стали колото-резаные раны на шее и подбородке.

Активист держит фото Ирины Ноздровской на акции протеста под управлением Нацполиции в Киеве 2 января / Фото: EPA

За два года до смерти Ноздровской погибла ее 26-летняя сестра Светлана Сапатинская. Ее сбил племянник судьи Вышгородского суда (на тот момент исполнял обязанности председателя этого суда - ред.) Дмитрий Россошанский.

Чтобы добиться осуждения Россошанского, Ирине Ноздровской пришлось уволиться с работы и посвятить этому все свое время. В итоге Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. Апелляция на этот приговор была отклонена за два дня до исчезновения Ноздровской. СМИ и нардеп Мустафа Найем заявляли, что прямо во время этого заседания суда отец Россошанского угрожал Ирине Ноздровской, заявив ей: "Ты плохо кончишь". А ее родственники говорят, что угрозы она получала постоянно.

После обнаружения тела Ноздровской 2 января состоялась акция протеста под управлением Нацполиции в Киеве. Протестующие считали, что за убийством Ноздровской стоит семья Дмитрия Россошанского и опасались, что полицейское руководство может замять это дело, или даже сфальсифицировать.

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Подозреваемый в убийстве Ноздровской был задержан 8 января. 9 января СМИ сообщили, что это отец Дмитрия Россошанского Юрий Россошанский. Он сознался в убийстве под давлением доказательств. 23 июля дело переквалифицировали как Убийство, совершенное с особой жестокостью. Россошанскому грозит пожизненное заключение. 15 августа дело передали в суд.

Изгнание Саакашвили

12 февраля сотрудники Госпогранслужбы задержали в Киеве экс-президента Грузии и экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили. Несмотря на призыв его сторонников блокировать подъезды к аэропортам, политика в тот же день выдворили в Польшу.

Видео задержания Михеила Саакашвили в киевском ресторане. Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Первым официально прокомментировал вероятность депортации Саакашвили президент Украины Петр Порошенко, попытавшись от нее дистанцироваться.

Порошенко еще до задержания Саакашвили так говорил о ситуации с ним: "Он нарушил украинский закон. Он был осужден в Грузии. Не моя обязанность как президента решать то, что с ним происходит. Его можно было депортировать, хотя я бы этого не хотел. Но это работа Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы. Я не хочу влиять на них".

Саакашвили демонстрирует удостоверение личности, которое ему выдали в Нидерландах 14 февраля / Фото: Mikheil Saakashvili via Facebook

21 февраля стало известно, что Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.

Он обосновался в Нидерландах, гражданкой которых является его жена, и даже устроился там на работу в Академию спикеров.

Украина признала Россию агрессором и сменила АТО на ООС

23 февраля вступил в силу Закон о реинтеграции Донбасса. Из окончательного варианта убрали упоминание о Минских соглашениях.

Документом Россия признается агрессором. На нее возлагается ответственность за материальный и моральный ущерб, причиненный Украине и ее гражданам. Временная оккупация Россией территорий Украины официально признана незаконной и не создающей для РФ никаких территориальных прав.

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В законе говорится, что за гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

Украина признает только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельства о рождении и смерти.

Кроме того, Закон о реинтеграции Донбасса позволил сменить формат АТО на формат операции Объединенных сил. Этой операцией стал руководить созданный с этой целью объединенный оперативный штаб, который возглавил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Глава объединенного оперативного штаба генерал-лейтенант Сергей Наев / Фото: mil.gov.ua

Рассказывая о преимуществах формата Операции объединенных сил над форматом АТО, президент Украины Петр Порошенко объяснял, что руководство операцией перейдет от Службы безопасности к Вооруженным силам Украины.

"У ВСУ появляются дополнительные полномочия в реагировании на агрессию, под их подчинение переходят части и подразделения Нацгвардии и СБУ, пограничников, Нацполиции", - рассказал он.

О завершении АТО Порошенко объявил 16 марта.

Арест Надежды Савченко за планирование теракта

22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Ее сразу же задержали, а на следующий день арестовали. Народную избранницу обвиняют в подготовке теракта в парламенте.

Савченко демонстрирует звезду Героя Украины в Раде перед голосованием за снятие с нее неприкосновенности 22 марта / Фото: EPA

"Минометами обрушить купол Верховной Рады, и автоматами добивать тех, кто выживет", - описывал генпрокурор Юрий Луценко планы Савченко.

Была опубликована видеозапись, на которой Савченко обсуждает подготовку теракта с руководителем центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном. Его задержали 8 марта на контрольном пункте Майорск с арсеналом оружия.

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Савченко, которая до сих пор находится в СИЗО, называет обвинения против себя абсурдом. После освобождения из российского плена она успела потерять всенародную поддержку из-за своих противоречивых заявлений и попыток вести переговоры с пророссийскими террористами на Донбассе.

Решение Константинополя об автокефалии УПЦ и Объединительный собор

В апреле президент Украины Петр Порошенко официально обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украине томос об автокефалии, то есть создать независимую от России поместную православную церковь.

С начала 1990-х годов в Украине существовало несколько православных церквей. Канонический статус был у Украинской православной церкви Московского патриархата и Бессарабской православной церкви Румынского патриархата. Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь канонически признаны не были.

Президент Петр Порошенко выступает на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года / Фото: cerkva.info

Против независимой православной церкви в Украине резко выступили в Москве. Несмотря на это, патриарх Варфоломей принял решение предоставить украинской церкви автокефалию. Патриарх РПЦ Кирилл отправился в Константинополь, но переубедить Вселенского патриарха ему не удалось.

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11 октября Синод Константинополя принял историческое решение отменить синодальное письмо 1686 года, после которого Киевская митрополия оказалась под юрисдикцией Москвы. Синод Константинополя также восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В ответ на это Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем, а патриарх Кирилл заявил, что Константинопольский патриарх впал в раскол. Юрисдикцию Константинополя над Киевской митрополией отказалась признавать также УПЦ МП.

15 декабря в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, на котором избрали предстоятеля единой Украинской православной церкви - митрополита Епифания (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви, которая получила название Православная церковь Украины.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний / Фото: cerkva.info

В Соборе участвовали лишь два представителя УПЦ МП - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Комментируя их участие, Московский патриархат заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся. Изгнанных из УПЦ МП митрополитов принял в свою юрисдикцию Константинопольский патриархат.

Ожидается, что Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии Православной церкви Украины накануне Рождества, 6 января.

Агрессия России в Азовском море и введение военного положения

С апреля Россия начала захватывать суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив и в самом Азовском море. При этом грузоперевозчики несут большие финансовые потери. Мешает проходу судов и построенный Россией Керченский мост.

Эти действия противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и их могут свободно использовать обе страны.

Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН заявлял, что цель России – оккупировать Азовское море, так же как она оккупировала Крым.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об усилении присутствия украинских военных в Азовском море, разместив там корабельно-катерную группировку Военно-морских сил. Сначала ее усилили поисково-спасательное судно Донбасс и морской буксир Корец. Их поход на базу вызвал панику в РФ.

По данным Госпогранслужбы, Россия в октябре имела в Азовском море группировку из более 120 кораблей и катеров. Вооруженные силы Украины готовились к возможному обострению ситуации в Приазовье. В конце октября пограничники из состава Объединенных сил провели учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря. А в СНБО поручили правительству определить координаты срединной линии между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море.

Захваченные Россией украинские корабли в оккупированной Керчи / Фото: EPA

Из-за действий России в Азовском море Украина начала переговоры с ЕС и США о введении против нее новых санкций.

25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины – артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдового буксира Яны Капу - во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. Россия также обстреляла украинские корабли, пытаясь уничтожить украинских моряков. Шестеро военнослужащих ВМС Украины были ранены, трое из них получили серьезные ранения и были прооперированы.

После этого российский спецназ захватил украинские корабли, их переправили в оккупированную Керчь. Россия также закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов.

Российская сторона обвиняет украинских моряков в незаконном пересечении границы. Киев считает их военнопленными. Всего были захвачены 24 моряка, их арестовал оккупационный суд Симферополя.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Закон вступил в силу 28 ноября. Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

29 ноября захваченных моряков вывезли из оккупированного Крыма в московское Лефортовское СИЗО. Адвокат Николай Полозов сообщал, что на них оказывают давление, чтобы они признали “вину”.

20 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что вел переговоры с пророссийским украинским политиком Виктором Медведчуком об их освобождении и заявил ему, что судьба украинских моряков будет решаться по результатам "уголовного разбирательства".

Сотрудники ФСБ выводят одного из захваченных украинских моряков из здания Симферопольского суда, 28 ноября / Фото: EPA

ЕС и США рассматривают возможность ввести новые санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе и захвата украинских кораблей и моряков. Об этом, в частности, заявлял специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Против россиян, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе, ввела национальные санкции Литва.

Голодовка Сенцова

14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого Россия незаконно удерживает уже более четырех лет, объявил голодовку. Он требовал освободить всех украинских политзаключенных в России (около 70 человек).

В СМИ появлялись сообщения о значительном ухудшении состояния здоровья Сенцова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова дважды приезжала в Лабытнанги, где находится колония, в которой удерживают режиссера, но ее к нему не пропустили.

9 июля с Сенцовым впервые с 2014 года встретилась его двоюродная сестра Наталья Каплан. Она рассказала, что за время голодовки он потерял 15 кг и стал весить 75 кг при росте 190 см.

Сенцов пережил три кризиса голодовки.

"Первый кризис - человек привыкает к голодовке. Второй кризис - у него начинаются изменения. Третий кризис - он живет с этими изменениями. Четвертый - это уже отказ органов идет" - рассказывал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

После второго кризиса Сенцов согласился принимать по две ложки питательной смеси ежедневно под угрозой принудительного кормления. После третьего информационные ресурсы сообщали о крайне тяжелом состоянии режиссера. Однако российские власти рапортовали о "стабильном состоянии" украинца и опубликовали несколько фото с ним.

5 октября Сенцов прекратил голодовку, объяснив, что в противном случае его должны были начать кормить принудительно.

Всего голодовка Сенцова длилась 145 дней.

Фото Олега Сенцова, обнародованное российскими тюремщиками 28 сентября / Фото: 89.fsin.su

25 октября Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли имени Сахарова, а 2 ноября – премии имени Сергея Магнитского. Ни на один из многочисленных призывов мирового сообщества освободить режиссера Россия не откликнулась.

Инсценировка убийства Бабченко

29 мая полиция заявила об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, известного своей проукраинской позицией. Сообщалось, что Бабченко убили выстрелами в спину, когда он заходил в свою квартиру.

Однако 30 мая Бабченко внезапно появился на совместном брифинге главы СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко – его смерть оказалась инсценировкой СБУ.

Журналист рассказал, что операция СБУ готовилась два месяца, а его самого посвятили в курс дела месяц назад.

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Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что, по данным СБУ, убийство Аркадия Бабаченко заказали российские спецслужбы. По его словам, планировались и другие убийства – организатор покушения говорил о необходимости “устранения” на территории Украины 30 человек – граждан России, выехавших из этой страны из-за своих политических убеждений.

Подозреваемым в организации покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко является гражданин Украины Борис Львович Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП Шмайсер. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы.

Аркадий Бабченко (второй слева) на пресс-конференции о предотвращении его убийства / Фото: ssu.gov.ua

“Исполнителем” убийства оказался воевавший в АТО бывший священник Алексей Цимбалюк. Он рассказал, что сыграл эту роль по заданию СБУ.

В начале июня Луценко сообщил, что в списке потенциальных жертв, которых планировала убить ФСБ, 47 человек.

Убийство Гандзюк и нападения на активистов

31 июля активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Она получила химические ожоги более 35% поверхности тела. 33-летння Гандзюк перенесла несколько операций, однако 4 ноября умерла.

Полицию обвиняли в саботаже расследования. Лишь под давлением общественности дело переквалифицировали с хулиганства в покушение на убийство. Правоохранители хвастались быстрым задержанием первого подозреваемого. Но его пришлось отпустить - журналисты выяснили, что у него есть алиби. На данный момент арестованы шесть подозреваемых в организации и совершении нападения: помощник нардепа Николая Паламарчука (БПП) Игорь Павловский и ветераны АТО. Кроме того, ровно через месяц после убийства Гандзюк генпрокурор Юрий Луценко заявил, что было объявлено о подозрении ключевому организатору нападения – “гражданину Левину” по прозвищу Москал-младший, который был осужден вместе с отцом за организацию убийств 15 человек и освобожден досрочно по закону Савченко. Настоящее имя Левина – Алексей Москаленко. Он уехал из Украины после первых задержаний по делу Гандзюк.

В Украине прошли протесты с требованиями адекватно расследовать убийство Гандзюк, нападения на других активистов и наконец установить заказчиков.

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Кроме Гандзюк, за прошлый год были совершены нападения на одесского активиста Олега Михайлика (огнестрельные ранения грудной клетки и плеча), волонтера из Одессы Андрея Вагапова (огнестрельные ранения ног), лидера одесской организации Народного Руха Украины Михаила Кузаконя и одесского журналиста Григория Козьму, которых пытались сбить грузовиком, активиста и участника АТО из Бердянска Виталия Олешко (позывной “Сармат”, застрелен во дворе собственной гостиницы на глазах у жены и друзей), херсонского журналиста-расследователя Сергея Никитенко (избит ногами на парковке) и многих других.

Вакарчук и Зеленский в президентском рейтинге

В 2018 году досрочно началась президентская предвыборная кампания. Ее главной особенностью стал очень низкий рейтинг всех кандидатов в президенты, а также то, что в их списке прочно обосновались представители шоубизнеса. Певец Вячеслав Вакарчук и комик Владимир Зеленский оказались в верхних строчках рейтинга, хотя пока официально не объявляли о намерении участвовать в выборах.

Зеленский в роли президента в сериале Слуга народа / Фото: Слуга Народа via Facebook

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Вакарчук длительное время находился на третьем месте в списке потенциальных кандидатов в президенты. За это время он успел сделать ряд противоречивых заявлений, так и не дав однозначного ответа на вопрос, собирается ли выдвигать свою кандидатуру.

Вакарчук целый год избегал ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Владимир Зеленский в ноябре вышел на второе место в рейтинге. Он обошел действующего президента Петра Порошенко и пропустил вперед лишь лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. При этом, по данным источника журнала Новое Время, Зеленский в сентябре отказывался от намерения попытать счастья на президентских выборах. Но под давлением олигарха Игоря Коломойского он, возможно, изменил свое мнение. 16 ноября Зеленский заявил СМИ, что окончательного решения о своем участии в выборах еще не принял.

Отключение аналогового телевидения

С 1 августа в Украине начали отключать аналоговое телевещание и запускать вместо него цифровое. В этот день аналоговое телевидение отключили в Киеве и Кропивницком.

Фото: HolgersFotografie / pixabay.com

Сначала планировалось, что к 31 августа его отключат по всей стране. Но Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил Кабмину сохранить аналоговое вещание на пограничных территориях, где существуют риски информационного влияния России, и для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий. Кабмин согласился сохранить аналоговое вещание на части территории Украины до конца мая 2019 года. До этого времени продолжит действовать около 40% передатчиков аналогового радиосигнала.

Для того, чтобы принимать цифровой сигнал, пользователям нужен специальный TV-тюнер T2, который подключается к телевизору. Его стоимость начинается от 320 грн. В современных телевизорах уже может быть встроенный TV-тюнер.

Подрыв Захарченко

31 августа в донецком ресторане Сепар в результате взрыва погиб главарь террористической организации “ДНР” Александр Захарченко. СМИ сообщали, что он скончался от полученных ранений в больнице. Погиб также охранник Захарченко, некоторые СМИ писали, что погибших больше.

Отмечалось, что взрывчатка была замаскирована под светильник.

Ресторан Сепар, в котором подорвали Захарченко / Фото: EPA

Рядом с Захарченко в момент взрыва был “министр доходов и сборов “ДНР”” Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент, он был ранен, но выжил, и, по данным СМИ, через неделю сбежал в Москву.

Пострадала также женщина, которая предположительно является руководителем молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Натальей Волковой.

Боевики сразу же заявили, что задержали подорвавшую Захарченко “украинскую ДРГ”. В СБУ это опровергли и отметили, что основными версиями ликвидации Захарченко являются разборки на коммерческой основе и зачистка свидетелей военного вторжения России на Донбасс.

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Захарченко похоронили 2 сентября в закрытом гробу. По данным журналистов, для создания массовости на его похороны сказали приходить бюджетникам и студентам.

Похорон Захарченко в Донецке 2 сентября / Фото: EPA

Временно исполняющим обязанности Захарченко стал так называемый “вице-премьер” Дмитрий Трапезников. Уже 7 сентября Трапезникова сместил Денис Пушилин.

В сентябре СБУ обнародовала аудиозапись, на которой помощник Пушилина Александр Лаврентьев обсуждает с двумя неизвестными окончательное решение “проблемы Захарченко”.

11 ноября на оккупированных территориях прошли новые псевдовыборы. После них было объявлено, что главой “ЛНР” избрали Леонида Пасечника, а главой “ДНР” Дениса Пушилина.

Взрывы боеприпасов под Ичней

9 октября около 3:30 ночи на 6-м арсенале Минобороны, расположенном возле Ични в Черниговской области начался пожар и масштабная детонация боеприпасов. Поначалу частота взрывов составляла 2-3 в секунду, но к 14:00 снизилась до примерно одного в минуту.

В опасной зоне оказались 20 тысяч человек, 12,5 тысячи человек из Ични и 16-километровой зоны вокруг склада с боеприпасами эвакуировали. Близлежащие к арсеналу дороги перекрыли.

Судя по фото очевидцев, некоторые снаряды с арсенала долетели до Ични, села, расположенные ближе к арсеналу, пострадали больше. Снарядами от градов были усеяны поля в окрестностях.

Военные сразу же сообщили, что взрывы начались в нескольких концах арсенала одновременно или почти одновременно. В военной прокуратуре пришли к выводу, что причиной взрывов стала диверсия. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что взрывные устройства активировали с помощью мобильного телефона.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь через 16 суток – 24 октября.

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В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Однако, по данным СМИ, пожар уничтожил около 95% боеприпасов, которые хранились на складе. Уцелело всего четыре защищенных бетонированных укрытия.

Арсенал под Ичней стал пятым с 2015 года складом боеприпасов в Украине, уничтоженным пожаром. До этого подобные случаи происходили в Калиновке рядом с Винницей, неподалеку от Мариуполя Донецкой области, в Балаклее Харьковской области и в Сватово Луганской области.

Рост цен на газ

С 1 ноября цены на газ для украинцев выросли на 23,5%. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал повышение тарифов вынужденным шагом, который был необходим для получения кредитов от МВФ, без которых "в стране будет кризис, инфляция, обесценивание доходов".

Ради нового кредита от МВФ цены на газ повысили на 23,5% / Фото: piviso / pixabay.com

Премьер заявил, что правительство избежало повышения цены на газ на 60% и согласилось на 23,5% "в отсутствии другого варианта”. Он заверил, что до конца отопительного сезона цена на газ повышаться не будет.

Повышение цены на газ ведет и к повышению тарифов на отопление.

По данным СМИ, в рамках новых договоренностей с МВФ цена на газ должна вырасти еще на 40%. Но если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. У страны на это есть год.

Согласно Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, с 1 января 2020 года Нафтогаз будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по преимущественным рыночным ценам.

НВ