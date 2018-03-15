"Смешной абсурд": Савченко отреагировала на подозрения в подготовке госпереворота

Савченко заверила, что не ездит в Россию

Народный депутат Надежда Савченко опровергла свою причастность к подготовке государственного переворота.

Выступая у здания СБУ, она также заявила, что не имеет никаких связей с Виктором Медведчуком и Кремлем, сообщает ТСН.

"Привязывать что-либо к Медведчуку и действиям Российской Федерации и прочего, что здесь мне вменяют, смешной этот абсурд. Сообщаю еще раз: я не знакома с Виктором Медведчуком. Я благодарна ему за действия по освобождению пленных", - отметила Савченко.

По словам депутата, она не была в России ни разу, кроме того, когда ездила на заседание по делу украинцев Карпюка и Клыха.

"В первый раз я была в России не по своей воле и провела там два года. У нас сейчас очень популярно везде навешать ярлыков, назвать агентом Кремля. Это очень выгодно действующей власти", - отметила Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

По словам Антона Геращенко, Савченко ближайшее время могут предъявить подозрение в подготовке государственного переворота.

Сам Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт. Суд оставил под стражей на 2 месяца.