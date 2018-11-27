Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

В 2014 году Богдан Небылица был курсантом в Крыму и отказался присягать на верность России

После захвата Россией трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в руках российских властей оказались и украинские экипажи.

С 25 ноября в плену находятся моряки двух малых бронированных артиллерийских катеров (Бердянск и Никополь), а также рейдового буксира Яны Капу – в общей сложности 24 человека.

Шестеро из них были травмированы, трое находятся в больнице в Керчи - украинских военных прооперировали из-за ранений, полученных ими в ходе обстрела с российских пограничных катеров.

НВ собрало все, что стало известно за эти дни о личностях некоторых из плененных украинских моряков.

26 ноября редакция ТСН обнародовала списки экипажей украинских кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу, захваченных Россией. Звания и должности моряков ниже указаны согласно этому списку.

Роман Мокряк, командир катера Бердянск (1986 г.р.)

Ранее старший лейтенант Роман Мокряк входил в состав экипажа подводной лодки Запорожье и был одним из украинских офицеров, отказавшихся служить в российском флоте после аннексии Крыма. Об этом рассказала журналист НВ Кристина Бердинских, общавшаяся с Мокряком в 2015 году – тогда она делала репортаж о моряках, сохранивших верность украинской присяге.

"Мокряк пять лет прослужил на подводной лодке Запорожье. Когда в Крыму зацвела так называемая русская весна, из 101 человека ее экипажа подавляющее большинство решило перейти служить в ЧФ РФ, однако Мокряк и еще 29 человек не предали Украину, - указано в репортаже журнала Новое Время. - А ведь старшину лично уговаривал командир подлодки. "Говорил мне: Рома, оставайся, зачем оно тебе надо? Потом старпом ходил за мной с этим же вопросом. Я ответил: вы меня, конечно, извините, но я еду обратно [в Одессу]", - рассказывает Мокряк".

Тогда, несколько лет назад, он жил в Одессе прямо на ракетном катере ВМС Украины Прилуки. "Одесса - дороговатый город. Было бы хорошо, чтобы нам здесь дали хоть какое-то общежитие, как в Севастополе”, - делился тогда с журналистами НВ старшина Мокряк.

Андрей Эйдер, матрос катера Бердянск (1999 г.р.)

Курсант Андрей Эйдер, которому лишь 20 декабря исполнится 19 лет – самый младший из украинских моряков, оказавшихся в российском плену, если верить обнародованным в СМИ личным данным экипажей.

Российское Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщило, что одессит Эйдер – один из трех раненых украинцев, которые после вооруженной атаки кораблей РФ были прооперированы и находятся в 1-й Керченской больнице. По данным российского омбудсмена, его жизнь вне опасности.

Андрей Эйдер / Фото ФАН/соцсети

26 ноября журналистам Радио НВ удалось дозвониться до семьи Эйдера – на тот момент, по словам его мачехи Евгении, семья не владела никакой информацией о его состоянии. На контакт с родственниками не выходили ни представители украинских властей, ни российских.

"Я горжусь своим сыном", - написал отец Андрея Эйдера

Однако утром 27 ноября она обнародовала в Facebook новые данные – по ее словам, молодой украинский моряк вышел на связь со своей девушкой.

"Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного - что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке", - сообщила Евгения Эйдер. Она также отметила, что гордится Андреем. Аналогичную запись сделали и отец курсанта Дмитрий Эйдер. "Я горжусь своим сыном", - написал он в Facebook.

Тот факт, что 18-летний Андрей Эйдер является курсантом, ранее подтвердила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Андрей Артеменко, старший матрос катера Бердянск (1994 г.р.)

24-летний украинский матрос, член экипажа малого бронированного артиллерийского катера Бердянск, родом из Новоукраинки Кировоградской области.

Андрея Артеменко также прооперировали в Керченской больнице №1 – он был ранен во время обстрела катера российскими пограничниками. Как и Андрей Эйдер, пытался им противостоять. "По предварительным данным, ребята [Эйдер и Артеменко] оказывали сопротивление, не идут на контакт с агрессором", - написал в своем Facebook украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Андрей Артеменко / Фото Ирина Геращенко / соцсети

26 ноября с близкими Артеменко удалось поговорить журналистам Радио НВ – они сообщили, что моряк действительно служит на судне Бердянск в звании младшего сержанта. По словам Марины Уманец, девушки Андрея Артеменко, он ушел в море утром в субботу, 24 ноября, и после этого с ним не было связи. Марина отметила, что узнала о захвате кораблей в Азовском море из СМИ.

Ребята [Эйдер и Артеменко] оказывали сопротивление, не идут на контакт с агрессором

Кроме того, в комментарии Радио Свобода девушка рассказала, что украинский моряк рассказывал ей о планируемом переходе украинского судна из Одессы в Бердянск. "Перед выходом [в море] он говорил, что они должны перебазировать корабль в Бердянск, просто переправить его. Он сказал, что будут проходить этот Керченский мост. Вроде бы было разрешение на переход", - сообщила девушка Андрея Артеменко.

А отец моряка Анатолий Артеменко рассказал, что его сын уже второй раз подписал контракт с ВМС Украины. Последний раз Артеменко-старший общался с сыном в середине ноября.

Богдан Небылица, командир катера Никополь (1994 г.р.)

24-летний старший лейтенант Богдан Небылица - командир экипажа малого бронированного артиллерийского катера Никополь. По данным издания Левый берег, он был среди курсантов Академии ВМС Украины им. Нахимова в Севастополе, которые в 2014 году отказались присягнуть России. Моряки пели гимн Украины в тот момент, когда российские военные спускали с флагштока украинский стяг и поднимали флаг российского флота.

Тогда курсанты, сохранившие верность украинской присяге, продолжили обучение в Одесской национальной морской академии – и Богдан Небылица в том числе. Обучение он завершил в 2016 году, после чего был назначен командиром ракетно-артиллерийской боевой части катера Прилуки, а затем - командиром катера Никополь.

В конце октября 2018 года стало известно, что Небылица был отобран среди лучших молодых офицеров Украины, которые должны были возглавить экипажи военных катеров класса Island, переданных украинской стороне Соединенными Штатами.

Вместе с другими моряками он начал первый этап полугодовой подготовки к службе на американских катерах. В недавнем репортаже для телерадиостудии Бриз (официальный вещатель Минобороны) об этой подготовке Небылица рассказывал, что особое внимание уделяет совершенствованию языковых навыков.

Комментарий Богдана Небылицы с 1:42:

Василий Сорока (1991 г.р.)

Имени Василия Сороки нет среди 18 фамилий захваченных в плен украинских моряков, обнародованных редакцией ТСН.

Однако российский портал ФАН сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ, что 27-летний одессит Сорока – один из трех раненых украинских моряков, которые наиболее серьезно пострадали во время захвата кораблей ВМС Украины. Согласно этим данным, он также был госпитализирован.

Что известно о других моряках

На данный момент в руках российских властей - 24 человека, находившихся на бортах украинских кораблей. Официальный Киев считает их военнопленными. Наиболее обширный перечень из 22 фамилий и фотографий ряда моряков опубликовал портал InfoResist.

В то же время Служба безопасности Украины подтвердила, что в плен попали не только моряки, но и сотрудники военной разведки СБУ. " Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи в области контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины", - сообщили в СБУ.

27 ноября в подконтрольном России Киевском районном суде оккупированного Симферополя началось судебное заседание, на котором избирают меру пресечения захваченным в Керченском проливе украинским морякам. Согласно первым решениям, украинские моряки будут арестованы на два месяца.

Накануне ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" задержанных украинских военнослужащих. На них от первого лица в камеру говорят оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере Никополь), комендор-сигнальщик, матрос катера Никополь Сергей Цыбизов, а также командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

На этих видео нетрудно заметить, что, в частности, Лесовой читает заранее подготовленный текст заявления, в котором среди прочего утверждает: "Я осознавал, что действия группы украинских кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер".

Аналогично составлены и "заявления" двух других украинских военных, видеозапись которых обнародовала ФСБ.

В то же время командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что моряки украинского военно-морского флота "с понимаем относятся к так называемым "свидетельствам". Об этом говорится в его обращении к плененным украинским военным морякам, которое размещено в Facebook ВМС Украины и было передано им через адвокатов..

Методы работы спецслужб РФ не являются секретом

"Побратимы, я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас требуют предоставить, ведь методы работы спецслужб РФ не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, что такое быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса.

Сейчас моя важнейшая задача - это вернуть вас домой. Украина предпринимает все возможные усилия для освобождения вас из плена... Вы действовали законно, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право на нашей стороне. И это понимает весь мир.

Испытывать страх - это нормально, главное - верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за преданность Родине и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения в семьи, которые ждут встречи с вами", - говорится в письме Воронченко.