25 ноября 2018, воскресенье

Спецназ РФ захватил украинские корабли у Керченского моста

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Корабли поражены огнем противника
Фото: Керчь Инфо

Корабли поражены огнем противника

У Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также принужден к остановке", - говорится в сообщении.

Также есть информация о двух раненых украинских военных моряков.

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Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

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