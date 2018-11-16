"Бороться так бороться": Зеленский впервые высказался о возможном участии в президентских выборах

Шоумен Владимир Зеленский впервые прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах 2019 года, а также данные соцопроса, согласно которому он занимает второе место в президентском рейтинге.

В эфире телеканала 1+1 Зеленский заявил, что решение о своем участии в выборах он оставляет на будущее.

"По поводу второго места - бороться так бороться, если говорить о борьбе. А чего тут бояться? У меня второе, у (Юлии) Тимошенко – первое. Нормально, если так. Хорошая драка. Но я думаю так, что я как мужчина настоящий, я просто обязан пропускать женщину вперед", - сказал он.

Сейчас, по словам шоумена, он занят в своих проектах Лига смеха, Вечерний квартал и Женский квартал.

"А это оставим на будущее, это решение. В любом случае, это решение – мое", - отметил Зеленский.

По данным соцопроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг, Владимир Зеленский занимает второе место в президентском рейтинге с 11,4% голосов опрошенных.

Первое место у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов.

Замыкает тройку лидеров действующий президент Петр Порошенко с 10% голосов опрошенных.

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