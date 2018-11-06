300 грн за орудие убийства. Какие подробности о расследовании дела Гандзюк раскрыл глава Нацполиции

По версии следствия, организатор нападения Сергей Торбин пообещал и выплатил исполнителям $5 тыс.за покушение на Гандзюк

6 ноября глава Национальной полиции Украины Сергей Князев выступил в Верховной Раде, рассказав неизвестные ранее детали нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. 4 ноября она умерла, проведя три месяца в больнице после совершенного на нее нападения – 31 июля 33-летнюю женщину облили серной кислотой у подъезда ее дома. На данный момент в рамках дела задержаны организатор преступления и четверо его сообщников-исполнителей.

Материалы расследования Князев обнародовал после того, как утром 6 ноября народные депутаты потребовали отчета о резонансном деле от руководителей силовых ведомств – генпрокурора Юрия Луценко, председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и главы Нацполиции Князева. Все они в тот же день выступили в парламенте.

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Почему жертвой стала Гандзюк

В ходе своего выступления Князев обнародовал видеозапись показаний одного из подозреваемых в совершении жестокого преступления, который рассказывает, почему в качестве жертвы нападения избрали Екатерину Гандзюк.

Нам было предложено "проучить" активистку Гандзюк [...] у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО

"К нам приехал [подозреваемый в организации нападения Сергей] Торбин и нам было предложено "проучить" активистку Гандзюк - в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанными с коррупцией в городе Херсон", - заявил подозреваемый.

Князев уточнил, что покушение на активистку начали планировать в июле 2018 года.

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Какое вознаграждение получили преступники

По словам Князева, за нападение на Гандзюк подозреваемым пообещали $5 тыс – им выплатили обещанную сумму вскоре после покушения. Еще 10 тыс. грн организатор преступления Торбин предоставил участникам заранее – на все необходимые расходы, включая еду, связь и покупку кислоты. Ее приобрели 26 июля – за пять дней до покушения.

Две бутылки серной кислоты, одну из которых вылили на Гандзюк, обошлись исполнителям нападения в 300 грн, рассказал один из подозреваемых - покупатель смертоносного вещества. Вторую, неиспользованную емкость с кислотой правоохранители впоследствии нашли в одном из частных домов города Олешки Херсонской области, где злоумышленники готовились к преступлению.

Как готовили и осуществили нападение

По словам Князева, изначально преступники были намерены избить Гандзюк, однако впоследствии изменили намерение и стали планировать нападение с применением серной кислоты.

Получив задание, исполнители установили слежку за Гандзюк: вначале в соцсетях, а затем – вблизи ее работы и дома

Один из подозреваемых рассказал, что, получив задание, исполнители установили слежку за Гандзюк: вначале в соцсетях, а затем – вблизи ее работы и дома.

Организатор преступления Сергей Торбин распределил роли между соучастниками нападения: один из них должен был вылить кислоту на молодую женщину, второй – наблюдать за прилегающей к ее дому территорией, а третий – исполнять роль водителя и поджидать исполнителя покушения в автомобиле неподалеку.

Во время своего выступления в Раде Князев также обнародовал видео следственного эксперимента, в ходе которого задержанный исполнитель нападения показал, каким образом он вылил кислоту на Гандзюк.

Нападавший пояснил и продемонстрировал, что плеснул кислоту из литровой банки на спину Гандзюк в области лопаток с очень близкого расстояния – менее метра. Впоследствии медики констатировали, что вещество обожгло спину, плечо, руку, голову и лицо херсонской активистки. Она получила тяжелые химические ожоги более 30% тела.

После нападения на Гандзюк подозреваемые скрылись на автомобиле организатора покушения. "Он [автомобиль] был передан с базы нашей военной части Торбину год назад в его распоряжение", - рассказал один из соучастников преступления.

Водитель отвез исполнителя покушения в город Олешки (Херсонская область), а по дороге выбросил у реки Конка его обожженную кислотой обувь и бутылку из-под химвещества (в ней кислота была продана – для удобства нападения ее перелили в литровую банку, которую оставили на месте преступления).

"Без показаний подозреваемых лиц полиция никогда бы не смогла найти эти вещи. Это свидетельствует о сотрудничестве и о качестве следствия", - заявил Князев.

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Как нашли и задержали подозреваемых

В своем выступлении в парламенте Князев не без возмущения подчеркнул, что, несмотря на призывы силовиков к общественности и ряд обнародованных фотографий подозреваемых, "никакой [полезной для расследования] информации от СМИ, граждан или общества следствие не получило".

Силовики допросили 367 свидетелей, провели 9 обысков, более 20 экспертиз, свыше 100 негласных следственных действий

По словам главы Нацполиции, отправной точкой расследования стали обнаруженные на месте преступления улики: банка из-под кислоты, одежда потерпевшей и пара резиновых перчаток, которые использовал нападавший.

Кроме того, одна из камер наблюдения неподалеку от дома Гандзюк зафиксировала одного из преступников.

Первым из пяти задержанных подозреваемых стал покупатель серной кислоты – следователям удалось установить его личность после того, как они нашли нелегального продавца опасного вещества.

"После его [покупателя] задержания и допроса были задержаны и установлены организатор этого преступления, двое его пособников и непосредственный исполнитель. К сожалению, все они – участники АТО, - сообщил Князев. – Задержание организатора [Сергея Торбина] проводили лично замглавы Нацполиции и зампредседателя СБУ".

Всего, по словам главы Нацполиции, в рамках расследования силовики допросили пятерых задержанных лиц и 367 свидетелей, провели 9 обысков, более 20 экспертиз, свыше 100 негласных следственных действий.

"Досудебное расследование фактически завершено", - подчеркнул Князев. Он также напомнил, что для установления и задержания заказчиков преступления полиция передала материалы дела в СБУ.