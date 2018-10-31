Да, но нет. Пять примеров того, как Вакарчук уходил от ответа на вопрос об участии в выборах президента

Святослав Вакарчук настаивает, что его цель - изменения в стране, а не кресло президента

Украинский музыкант Святослав Вакарчук вошел в число наиболее перспективных из возможных кандидатов в президенты Украины еще в конце 2017 года, когда социологические службы стали впервые включать его в свои опросы. С тех пор фронтмен группы Океан Ельзи регулярно набирает проценты поддержки, сопоставимые с рейтингами опытных политиков.

В то же время Вакарчук еще ни разу не заявил прямо о своей готовности баллотироваться на пост главы государства – либо об отсутствии такого намерения. Музыкант настаивает, что его цель – не президентский пост, а изменения в стране.

НВ решило вспомнить те случаи, когда Святославу Вакарчуку пришлось прямо отвечать на вопрос об участии в президентской кампании-2019.

Лекция в Харькове, октябрь 2018 года

29 октября Святослав Вакарчук провел в Харькове встречу-дискуссию Верховенство права в Україні. Quo Vadis? Как и на многих других аналогичных встречах, которые музыкант проводит по всей Украине, на ней он выступил с лекцией и ответил на вопросы аудитории. Среди них ожидаемо прозвучали и вопросы о его возможной политической карьере и президентских амбициях.

В ответ Вакарчук, которого цитирует Украинская правда, заявил, что его обижают дискуссии уровня "пойдет – не пойдет в президенты", что считает себя "неравнодушным гражданином Украины" и что его главный интерес – изменения в стране и ее политической культуре.

Дословно музыкант заявил следующее:

О возможной политической карьере

"Я бы очень хотел, я был бы счастлив, если бы на запрос моего имени [в интернете] выходила только музыка, только песни, только новые видео в YouTube или концертные записи. Но я так не могу. Я понимаю, что каждый раз, когда я и такие люди, как я, отстраняются от общественных процессов в стране, от изменений в стране, мы просто ходим по кругу.

Я не уверен, что самостоятельно смогу что-то изменить. Более того, я уверен, что самостоятельно я не смогу что-то изменить. Думаю, что только вместе мы сможем это сделать. Но своими сильными сторонами я вижу умение вдохновить людей и каким-то образом их объединить некой идеей. Я это делал всегда на сцене, будучи музыкантом. Я могу это делать на сцене, будучи общественным деятелем.

На сегодняшний день я не считаю себя политиком, я считаю себя неравнодушным гражданином Украины. Как оно сложится дальше - посмотрим

Случится ли так, что когда-либо я буду делать это на сцене либо в других местах, будучи политиком? Вопрос открытый. Но стоять в стороне я точно не могу. Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую ​​жертву.

Когда ты смотришь в новостях, что Украина официально стала самой бедной страной Европы, обогнав сзади соседнюю Молдову, у тебя просто сжимаются кулаки, и ты понимаешь, что если ты не начнешь что-то менять, то ты не сможешь себе потом сказать, что "я попытался это сделать ".

Получилось или не получилось - другой вопрос. Но если ты ничего не будешь делать, ты будешь чувствовать свою вину в том, что мог что-то сделать, но не сделал. Поэтому стоять в стороне я не буду.

На сегодняшний день я не считаю себя политиком, я считаю себя неравнодушным гражданином Украины. Как оно сложится дальше - посмотрим".

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О готовности идти в президенты

"Я хочу еще раз, в очередной раз подчеркнуть, что меня власть как таковая не интересует. Мои амбиции значительно выше, чем занятие конкретных должностей.

Меня интересуют изменения в стране. Я решил, что я буду идти по этому пути, я с него не сверну, никто меня не остановит.

Даже разговоры на тему, пойдете или не пойдете вы в президенты, меня обижают, потому что это уровень кухонной дискуссии

На вопрос ваш, зачем мне это нужно - "Слава решил баллотироваться в президенты" - я еще раз хочу сказать: не интересует меня эта должность. Меня интересует изменение страны.

Я вижу сегодня намного более важным делом, чем то, кто станет президентом, - кто сможет изменить политическую культуру в этой стране.

Президент - это высшая должность в нашей стране, это очень серьезное дело. И даже разговоры на тему, пойдете или не пойдете вы в президенты, меня обижают, потому что это уровень кухонной дискуссии, а не серьезного обстоятельного обсуждения.

Президент - это не роль в сериале, президент - это серьезное дело. И давайте прекратим дискуссии, пойдете вы в президенты или не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает. Сегодня мы говорим о совсем других вещах".

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Форум YES в Киеве, сентябрь 2018 года

15 сентября Святослав Вакарчук выступил на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES), который прошел в Киеве. Вакарчуку, который стал одним из наиболее ожидаемых спикеров YES, предоставили слово сразу после выступлений Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко – очевидных и рейтинговых кандидатов в президенты.

"А теперь – личность, которая безусловно играет огромную роль в Украине, но мы до сих пор не знаем, будет ли он баллотироваться в президенты", - представил Вакарчука модератор форума, известный британский журналист Стивен Сакур, ведущий программы HARDtalk на BBC. Мастер острых вопросов, Сакур несколько раз попытался добиться от Вакарчука прямого ответа о том, намерен ли он баллотироваться в президенты.

Выступление Вакарчука на форуме YES

Однако музыкант призвал не ждать от него громких политических заявлений. "То, что мне действительно нравится в шоу-бизнесе - это возможность держать в напряжении [...] Иногда это не обязательно должна быть конференция YES, ты можешь встретить человека на улице и, разговаривая с ним, принять решение", - ответил Сакуру музыкант.

Кроме того, о своей возможной политической карьере он заявил в таких формулировках:

"Гораздо важнее начать действительно предметный разговор о том, что же нам делать дальше. Каждый день разные люди задают мне вопрос о моем политическом будущем. И часто от политиков и их эскпертов я слышу слова, мол, музыканты должны петь, а политикой должны заниматься политики. 27 лет эти политики занимаются политикой - и что мы видим? Какое слово у вас напрашивается больше всего, какая у вас ассоциация с этими 27 годами? Что делают политики? Воруют!"[…]

"Вы готовы мириться с такой ситуацией? Я не готов. Скажите, что мне лично в такой ситуации остается делать? Но самое главное - украинцы, что вам в такой ситуации остается делать? Представьте себе, что у вас есть некий принцип – к примеру, вы не употребляете мясо - и единственный ресторан, в который вы можете пойти, чтобы поесть - это Стейкхаус, где вам предлагают только стейк. Но вы говорите: знаете, я не ем мясо, это мой принцип. А вам отвечают: "Извините, это все, что у нас есть. Ешьте салат". И вы идете или голодный оттуда, или нарушаете свой принцип и начинаете есть мясо. Это все, что нам предлагают. Или нарушаете принцип и все будет хорошо, или живите по принципам и ходите голодными. Вы хотите жить в такой ситуации? Я не хочу жить в такой ситуации. Что остается делать мне и что остается делать вам? Задайте себе этот вопрос".

"Я готов менять страну. Я не думаю, что "играть в политику" - это хорошие формулировки для тех вещей, о которых мы сейчас говорим. Я уже устал от этих игр в политику. Они уже 27 лет этим занимаются, и я не хочу чтобы мы "играли в политику" - хочу чтобы что-то делали".

Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1 - о потенциальных кандидатах в президенты, Свтославе Вакарчуке и Владимире Зеленском:

Лекция в Виннице, июнь 2018 года

26 июня Вакарчук провел встречу со студентами Донецкого национального университета в Виннице (донецкий вуз переехал в этот город в связи с конфликтом на востоке Украины).

В ходе этой встречи из аудитории музыканту задали прямой вопрос о том, намерен ли он принимать участие в выборах президента-2019 и как, в таком случае, будет финансировать свою избирательную кампанию.

На этот вопрос я уже устал отвечать, поэтому я понял, что лучший ответ будет такой: что бы я вам ни сказал, вы все равно не поверите

Вакарчук в ответ традиционно заявил, что не имеет политических амбиций.

"Я много раз говорил, что меня не интересует власть, у меня нет никаких властных амбиций. Я здесь, чтобы заставить вас подумать о тех важных вещах, которые вы - каждый из вас - и каждый из нас может сделать, чтобы эта страна стала более успешной. А конкретно на этот вопрос я уже устал отвечать, поэтому я понял, что лучший ответ будет такой: что бы я вам ни сказал, вы все равно не поверите. Поэтому решите сами", - предложил слушателям музыкант.

Вакарчук отвечает в Виннице на вопрос о намерении баллотироваться в президенты:

Лекция в Киеве, апрель 2018 года

Открытая встреча с Вакарчуком в Киево-Могилянской академии, состоявшаяся 4 апреля, стала одним из первых публичных мероприятий, которые музыкант провел после творческой паузы. В 2017 году он отправился в Стенфордский университет, где выступил с серией открытых лекций и сам прошел курс в университетском Центре демократии, развития и верховенства права.

Поэтому первая после возвращения лекция Вакарчука в Киеве вызвала огромный ажиотаж. На фоне общественной дискуссии о его высоком "президентском" рейтинге в социологических опросах музыкант коснулся и вопроса своего политического будущего. Он заявил, что не имеет должностных амбиций, но и не намерен "стоять в стороне от тех вещей, которые происходят в государстве".

Он также прокомментировал свою позицию в деталях.

О своей фамилии в "президентских" рейтингах

"Люди действительно хотят новых лиц в политике. Посмотрите внимательно на рейтинги. Вы увидите одну интересную цифру. Согласно разным опросах, от половины до 60% населения Украины вообще не может выбрать ни одного политика или политической силы из списка, из меню политического ресторана. [...]

Здесь возникает вопрос - а что делают политологи или политические аналитики? Когда эти люди видят цифру 60%, их же это тоже пугает. Они неглупые люди. Они понимают, к чему все идет.

С вопросом, откуда так взялось, что Святослав Вакарчук есть в рейтингах, обратитесь, пожалуйста, к нашим политикам. Это они виноваты в том, что Вакарчук появляется в рейтинге

А где же их [новых людей] найти? Они понимают: для того, чтобы предложить людям новые лица, эти лица должны быть узнаваемыми. Ты же не скажешь - вот Иван Петренко, он прекрасный человек, аналитик такой-то считает, что он классный кандидат в президенты.

Второе, пожалуй, еще более важное - этот человек должен иметь определенный рейтинг доверия. [...] Вот есть человек, его все знают, и, по большому счету, особенно по сравнению с политиками, ничего плохого он не сделал. Давайте посмотрим, как на него реагируют люди? И начинают включать в рейтинги.

Ребята, это я говорю политикам, вы сами виноваты! Поэтому с вопросом, откуда так взялось, что Святослав Вакарчук есть в рейтингах, обратитесь, пожалуйста, к нашим политикам. Это они виноваты в том, что Святослав Вакарчук появляется в рейтинге".

О готовности идти в политику

"Не в фамилии дело и уж точно не в моих властных амбициях - их нет и не существует. Не я себя включал в эти рейтинги. Ни с одним политтехнологом, журналистом, олигархом, бизнесменом я не обсуждал таких вещей даже гипотетически.

Но когда-то давно, еще до Майдана, я себе сказал - а Майдан это подтвердил, - что я никогда не буду стоять в стороне от тех вещей, которые происходят в государстве. Не будет этого и сейчас. Наиболее эффективным способом, которым я смогу менять свою страну, я буду это делать. И никто меня в этом не остановит.

Я знаю, что многие до конца не могут понять, что я имею в виду. Вот что мы можем сделать, если президент не изменится? Но президент изменится, если общество начнет иначе действовать - вот что я имею в виду". [...]

Вакарчук - о своих политических амбициях во время лекции в Киево-Могилянской академии:

"Когда ты понимаешь, что у тебя есть силы и энергия как-то людям помочь и ты можешь это сделать, но ты этого не делаешь - разумеется, тебя мучают угрызения совести.

Я думаю, что именно этот аргумент может объяснить вам, почему я стою на этой сцене и зачем это мне вообще нужно - встречаться с вами, отвечать на вопросы о рейтингах.

Мне точно не нужна власть. Сдалась она мне десять раз! Поверьте, я человек, который сделал себя - с помощью вас - без всякой власти, она мне не нужна. Но у меня душа болит. Я хотел бы, чтобы у каждого из вас так болела душа".

Видеообращение, декабрь 2017 года

10 декабря 2017 года, вскоре после того, как появились первые опросы с участием Вакарчука в качестве возможного кандидата в президенты, фронтмен группы Океан Ельзи обнародовал видеообращение на своем официальном канале в YouTube.

В нем он впервые прокомментировал возникший в обществе вопрос о том, намерен ли выдвигать свою кандидатуру на пост президента. И впервые ответил на него многозначительно.

"Я уверен, что то, какой должна быть наша родина, гораздо важнее чем то, кто будет ее возглавлять. Вы хорошо знаете, что я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня", - подчеркнул Вакарчук.

Однако в то же время он заявил, что не намерен стоять в стороне от общественных процессов, которые происходят в стране. Музыкант также отметил, что является "абсолютно самостоятельным, самодостаточным и финансово независимым человеком", и опроверг слухи о том, что кто-либо из политиков или бизнесменов стоит за его возможным выдвижением в президенты.

"Власть как таковая меня не интересует. Я никогда не сотрудничал ни с одним политтехнологом и не обсуждал с ними никаких, даже гипотетических планов. Никогда не заказывал никаких социологических исследований или кампаний на тему своих президентских или других политических рейтингов. К публикациям таких рейтингов я отношусь сдержанно, еще более сдержанно - к их обсуждению, потому что в стране сейчас точно более важные вещи", - отметил Вакарчук.