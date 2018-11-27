Стреляли по морякам: обнародованы детальные фото последствий обстрела кораблей ВМС Украины

Во время столкновения в Керченском проливе российские силовики стреляли с целью уничтожить украинских моряков, а не повредить корабли, заявили в командовании ВМС Украины.
"Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части", - говорится в сообщении.
В командовании ВМС Украины обнародовали фото последствий обстрела кораблей 25 ноября, на которых видно, что на месте поста комендора-сигнальщика украинского катера Бердянск Андрея Эйдера в результате обстрела образовалась пробоина в рубке.
"Ранение получил как он, так и другие военнослужащие. Даже без слов понятно с кем мы имеем дело. Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины", - отметили в ВМС.
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Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.
27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.
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