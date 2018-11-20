Украинцы хотят простого парня-президента. Известные социологи комментируют рейтинги Тимошенко, Зеленского и Порошенко

13 ноября КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг опубликовали результат совместного соцопроса, согласно которому лидерами президентского рейтинга являются лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, украинский комик и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.
В интервью Радио НВ директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко и руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович прокомментировали рейтинги трех претендентов на президентский пост.
Юлия Тимошенко (рейтинг 21%)
Комментируя первую строчку в рейтинге лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 21% респондентов, Андрей Быченко отметил, что в настоящий момент любое лидерство условное, поскольку это первые выборы, когда "абсолютно неизвестно, какие два политика выйдут во второй тур".
"У Юлии Тимошенко есть, во-первых, бэкграунд. Ее знают, ее позицию в той или иной степени поддерживали на протяжении многих последних лет. Не года или двух, а 15-20 лет. Кроме того, у нее есть хорошая организационная структура, потому что выборы - это все-таки достаточно сложный процесс, который требует много невидимой (я имею в виду предвыборную кампанию) работы многих людей. Множество людей организовать очень трудно, а у Юлии Тимошенко эта структура есть. Есть месседжи, есть известность и есть организационная структура, и это основные факторы, по моему мнению, такого достаточно высокого показателя", - прокомментировал Быченко.
Владимир Зеленский (рейтинг 11%)
Популярность украинского шоумена Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты может быть обусловлена высокой популярностью сериала Слуга народа, где он играет роль честного и эффективного президента, считает руководитель группы Рейтинг Алексей Антипович.
"У нас есть прекрасная картинка про то, каким мог бы быть (я не говорю "должен быть") президент Украины: простой парень из народа, который случайным образом, возможно, побеждает каких-то "зубатых" политиков, борется с коррупцией, не берет взяток сам; предлагает сажать, как в прекрасных роликах на этом же телеканале. Не агитационных, а рекламных, по телесериалу, но на самом деле очень агитационных, с точки зрения Владимира Зеленского", - отметил социолог.
По мнению Антиповича, положительный сценический образ складывается в желание украинцев видеть подобного президента в реальности, и рейтинг сериала Слуга народа конвертируется в рейтинг одноименной партии, которая не существует в реальности (11% респондентов поддержали бы на парламентских выборах виртуальную партию Слуга народа).
Петр Порошенко (рейтинг 10%)
Согласно данным социологов, антирейтинг возглавляет президент Порошенко - более половины украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.
По словам Алексея Антиповича, для Украины тенденция снижения рейтинга президента традиционна: "У нас традиционно каждый президент приходит на определенной волне, и буквально через полгода-девять месяцев, максимум год, его рейтинги снижаются, антирейтинг наращивается, и, наконец, он примерно одинаковый у всех".
Социолог также подчеркнул, что действующему президенту был дан определенный электоральный запас доверия после начала войны на Востоке, из-за чего его рейтинг определенное время не снижался. Однако, после пяти лет конфликта, рейтинг начал снижаться, поскольку украинцы не увидели изменений в ситуации.
"Есть еще причина (когда мы спрашиваем о барьерах, которые мешают голосовать за того или иного кандидата), у Петра Порошенко она слишком отдельная и своя - он является олигархом, он является бизнесменом. Избиратель ходит по улицам, а на улицах открываются магазины Рошен, и это все видят", - сказал Антипович, добавив, что у украинцев сейчас есть запрос на президента-"простого парня".
Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года, опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 1%.
Напомним, что Петр Порошенко был избран главой государства на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года. Согласно Конституции, очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.
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