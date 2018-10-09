Ичня, Калиновка, Мариуполь, Балаклея, Сватово: как в Украине взрываются склады с боеприпасами

В Генштабе заявили, что причиной ЧП под Ичней стали четыре взрыва в разных местах

В ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области взорвались склады боеприпасов. Взрывы и пожар продолжаются до сих пор. К счастью, по данным ГСЧС, никто не был ранен и не погиб. Это не первый такой случай в Украине: подобное уже происходило четыре раза с 2015 года.

Пожары на складах боеприпасов за последние два года случались также в Калиновке, неподалеку от Винницы, неподалеку от Мариуполя Донецкой области, в Балаклее Харьковской области и в Сватово Луганской области.

НВ рассказывает подробности о ЧП в Ичне, которое уже называют диверсией, и предыдущих похожих случаях.

Диверсия под Ичней

Пожар на 6-м арсенале Минобороны, расположенном возле Ични в Черниговской области, начался 9 октября около 3:30. По словам замначальника Генштаба ВСУ Родиона Тимошенко, пожар охватил не более 10% территории шестого арсенала Министерства обороны возле поселка Дружба Черниговской области.

Интенсивность взрывов по состоянию на раннее утро 9 октября составляла 2-3 взрыва в секунду. По состоянию на 10:30 интенсивность взрывов уменьшилась, но в регионе наблюдалась задымленность.

В ГСЧС заявили, что по состоянию на 9:30 из опасной зоны вывезены 12 тыс. человек. По данным ведомства, зона возможного поражения составляет около 16 км и охватывает 30 населенных пунктов (около 20 тыс. человек). В Сети появились фотографии снарядов, прилетевших с военных складов в город Ичня.

Фото: Ігорь Кирій, Facebook-спільнота Підслухано в Ічні

По предварительным данным Генштаба ЗСУ, причиной пожара стали четыре взрыва в разных местах арсенала, которые спровоцировали дальнейшую серию взрывов боеприпасов. Тимошенко уже назвал ЧП диверсией.

"Одновременно два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва говорит о том, что это, наверное, диверсия. Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий. Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах", - заявил он.

Приоритетной версию диверсии назвали и в СБУ.

Из-за взрыва возле Ични перекрыли ряд трасс. Для тушения пожара и ликвидации всех последствий ЧП на месте развернут оперативный штаб, привлечены все специальные службы. Заседание оперативного штаба в Черниговской области утром 9 октября провел премьер-министр Владимир Гройсман.

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада из-за взрывов под Ичней.

Взрывы в Калиновке

26 сентября 2017 года в Калиновке, неподалеку от Винницы, произошел пожар и многочисленные взрывы на складе боеприпасов. В связи с ЧП в Калиновке из близлежащих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировали 30 тысяч человек. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадали два человека, погибших не было. В четырех частных домах возникли пожары в результате попадания боеприпасов, они были ликвидированы.

Кроме того, было перекрыто движение всех видов транспорта, в частности:

- автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский;

- железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги;

- воздушного транспорта в радиусе 50 километров от Калиновки, по крайней мере, до 2:59 28 сентября 2017 года.

Из-за взрывов были изменены маршруты уже 47 поездов,

По данным Минобороны на складах хранится приблизительно 83 тыс. тонн боеприпасов, а общая площадь территории - 586 га. В Генштабе ВСУ заявляли, что с помощью беспилотника обнаружили, что 70% складов не были повреждены.

По состоянию на 28 сентября ситуация в районе Калиновки стабилизировалась и местные жители вернулись в свои дома.

ЧП было квалифицировано военной прокуратурой как диверсия, а советник президента Юрий Бирюков заявлял, что ее могли осуществить с помощью беспилотника.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить", - написал Бирюков на своей странице в Facebook.

О "внешней причине" пожара на складе боеприпасов заявил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, не став детально объяснять, о чем идет речь.

Одним из первых о том, что пожар на складе боеприпасов может быть диверсией, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Однако 22 ноября 2017 года военная прокуратура Украины по итогам расследования заявила, что причиной взрыва была служебная халатность. По ее данным, у взрывам привели действия начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майора Б., ответственного за пропускной режим. Он допустил, чтобы сотрудники частной компании на стратегическом объекте переместили легковоспламеняющиеся предметы в запрещенную зону, где хранились боеприпасы к танковым пушкам, из-за этого и произошел пожар на арсенале в Калиновке. Майора Б. оштрафовали на 2465 гривен.

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Пожар на складах боеприпасов под Мариуполем

Всего за несколько дней до ЧП в Калиновке, 22 сентября 2017 года, пожар на складе боеприпасов произошел неподалеку от Мариуполя в районе села Малоянисоль Никольского района Донецкой области.

В полиции сообщили, что пожар начался в поле, после чего огонь распространился на территорию военной части и около 16:20 началась детонация боеприпасов.

В свою очередь в Минобороны заявили об эвакуации личного состава части.

Вечером в тот же день в полиции Донецкой области сообщили, что по состоянию на 18:20 взрывы прекратились, однако пожар все еще продолжался и даже не был локализирован.

В связи с происшествием полиция эвакуировала 30 жителей близлежащих домов. Пострадавших и погибших не было.

Еще до прекращения детонации боеприпасов Оперативное командование Юг назвало предварительную причину пожара - поджог неизвестными гражданскими лицами. Как поджог происшествие квалифицировала также полиция.

Пожар удалось ликвидировать только в 5:47 23 сентября 2017 года, после чего пиротехники приступили к разминированию территории.

24 сентября 2017 года военный прокурор Олег Цицак заявил, что хотя причиной пожара и детонации боеприпасов стал поджог сухой травы, не вызывает сомнений также факт халатности военных, которые хранили боеприпасы в ненадлежащих условиях.

После пожара на складе боеприпасов под Мариуполем пиротехники изъяли почти 2000 взрывоопасных предметов / Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на утро понедельника, 25 сентября 2017 года, спасатели изъяли 1459 взрывоопасных предметов на территории военных складов в селе Новоянисоль, где произошел пожар. Утром 26 сентября ГСЧС сообщила, что работы пиротехнических расчетов завершены. Всего они очистили 42 га территории, изъяв 1954 взрывоопасных предмета.

Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее

Самым масштабным происшествием из этого ряда стали взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, которые начались в ночь на 23 марта 2017 года.

По данным Минобороны, пожар на отдельных площадках базы вооружения в Балаклее начался в 2:45. По состоянию на 7 утра на территории военного склада наблюдались взрывы различной интенсивности. Взрывы происходили на площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 мм и 152 мм).

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что на складах в городе Балаклея Харьковской области хранилось 138 тысяч тонн боеприпасов. Общая площадь арсенала составляла 368 гектаров.

Для локализации и тушения пожара на место инцидента прибыла тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны, пожарные поезда Укрзализныци, была задействованы специальная техника и пожарные подразделения Вооруженных Сил Украины, на месте происшествия работали подразделения ГСЧС и более 20 автомобилей скорой помощи. Также была сформирована колона специальной техники для обеспечения ликвидации пожара и оказания всесторонней помощи местным жителям.

Однако Матиос сообщил, что пожар не стали тушить из-за продолжающейся детонации боеприпасов.

30 марта министр обороны Степан Полторак сообщил, что в результате пожара на складах в городе Балаклея Харьковской области было уничтожено 70% боеприпасов.

По факту взрывов боеприпасов в Балаклее СБУ открыла уголовное производство по статье "диверсия".

5 апреля стало известно, что, по мнению следствия, эта диверсия была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов.

О погибших и пострадавших в результате происшествия в Балаклее не сообщалось. Во время взрывов была организована масштабная эвакуация местных жителей - всего эвакуировали около 20 тысяч человек.

Кроме того, пламя пожара на месте возгорания боеприпасов распространилось на соседнее село Яковенково.

Украэрорух принял решение о временном закрытии воздушного пространства в радиусе 40 километров в районе Балаклеи, и открыл его только 30 марта 2017 года.

Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея было приостановлено и организовано по резервной схеме. Персонал железнодорожной станции города был эвакуирован.

Было также временно приостановлено газоснабжение Балаклеи.

Полностью очистить территорию Балаклеи и близлежащих населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации, от взрывоопасных предметов спасателям удалось только к 18 апреля 2017 года.

Пожар и взрывы на территории военного арсенала в Сватово

Первым за время войны на Донбассе случаем масштабного пожара на складе боеприпасов, сопровождающимся их детонацией, стал пожар в Сватово Луганской области, возникший 29 октября 2015 года около 20:00.

На территории этого военного склада находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов различной модификации.

Хотя первоначальной причиной пожара называли теракт, а министр обороны Степан Полторак утверждал, что этот инцидент произошел в результате действий противника, 10 ноября 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной пожара на складе боеприпасов в Сватово стала халатность должностных лиц, "в частности, начальника этого склада".

Кроме того, 30 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что, по информации специально созданной комиссии, пожар начался около 19.45 29 октября, в результате пуска сигнальной ракеты, попавшей на территорию из-за пределов склада.

После начала ЧП по состоянию на 7:00 30 октября из Сватово самостоятельно уехало 5 тысяч человек. При этом в ГСЧС отмечали, что общая численность населения города - 19 тыс. 700 человек, а близлежащего села Миловатка - 2 тыс. 300 человек.

В ведомстве добавили, что из ближайших к эпицентру пожара домов и лечебных заведений была проведена эвакуация населения - около 200 человек, а утром была начата всеобщая эвакуация.

50% населения укрылись в подвалах, а газ и свет в зоне возможного поражения отключили.

30 октября 2015 года в Минобороны заявили, что, по уточненным данным, в результате пожара и детонации были травмированы четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один человек погиб, и еще один гражданский получил ранения.

Разрушенный пожаром и многочисленными взрывами арсенал в Сватово / Фото: ГСЧС

Позже спикер АТО в Луганской области Руслан Ткачук заявил, что количество пострадавших в результате пожара в Сватово по состоянию на 11:00 утра увеличилось до восьми человек - четверо военнослужащих и четверо гражданских, а еще два человека погибли.

Окончательно потушить пожар в Сватово удалось к 18:00 30 октября.

В результате пожара, в частности, было полностью уничтожено административное здание газового хозяйства, складские помещения и автопарк ПАО Луганскгаз; на ООО Луганское энергетическое объединение повреждены 5 воздушных линий ВЛ-35 кВ; а также разрушены административное здание и мастерские Сватовских районных электрических сетей.

1 ноября 2015 года стало известно, что из-за пожара на военном арсенале в Сватово повреждены четыре школы.

4 ноября во время разминирования в Сватово получил ранение сапер, сообщалось, что полученная им травма - легкая, и его жизни ничто не угрожает.

19 сентября 2017 года телеканал 112 Украина опубликовал на YouTube сюжет о разминировании арсенала в Сватово.

НВ