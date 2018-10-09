Из-за взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области эвакуированы 12 тыс. человек: онлайн

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

В ночь на 9 октября близ города Ичня Черниговской области взорвались склады боеприпасов. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, первоначальный взрыв произошел на технической территории 6-го арсенала Минобороны (неподалеку от поселка Дружба), информация о нем поступила около 3:30 утра.

Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Началась эвакуация людей – из зоны возможного поражения уже вывезли 12 тысяч человек. Всего эта зона охватывает около 20 тыс. человек.

В районе места ЧП перекрыто движение автомобильного транспорта по нескольким дорогам государственного значения, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров и приостановлено движение железнодорожного транспорта.

По тревоге подняты подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии. На место событий выехали представители всех специальных служб, Геншатба, а также премьер-министр Владимир Гройсман.

По факту взрывов открыто уголовное производство.

НВ следит за чрезвычайной ситуацией в Черниговской области.

10:05 Интенсивность взрывов на 6-м арсенале значительно уменьшилась по состоянию на 9:00, сообщили в Генштабе. На данный момент в районе чрезвычайного происшествия наблюдается задымленность. Происходят взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению.

Гражданских жителей района эвакуировали в населенные пункты Иржевец, Парафиевка и Ивангород.

Также в Генштабе сообщили, что в 5:30 утра 9 октября было получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, которые попадают в зону возможного поражения.

9:55 ГСЧС обновила данные о числе эвакуированных из зоны возможного поражения: по состоянию на 9:30 из опасной зоны вывезены 12 тыс. человек. Эвакуируют людей в основном автобусы Ичнянской районной государственной администрации.

По данным службы, всего на военных складах вблизи Ични ориентировочно находится 88 тысяч тонн боеприпасов. "Площадь территории 6 арсенала [Минобороны] составляет около 682,6 гектаров, из них техническая территория - 402 гектара", - сообщили в ГСЧС.

9:45 Появились первые данные о пострадавших в результате взрывов. По данным управления здравоохранения Черниговской ОГА, по состоянию на 8:00 данных о погибших и людях с физическими травмами не поступало. Однако 63 человека обратились к врачам с плохим самочувствием.

"63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием, это из-за дыма. Часть из них уже пошла домой, некоторых из них еще проверяют. Физических травм нет", - сообщила секретарь начальника управления здравоохранения Черниговской ОГА в комментарии РБК-Украина.

9:38 По данным ГСЧС на 8:30, на территории склада боеприпасов наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности. Зона возможного поражения составляет около 16 км и охватывает 30 населенных пунктов (около 20 тыс. человек).

9:32 Ситуацию прокомментировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, Укрзализныця уже подготовила и предоставила пожарные поезда для локализации пожара на военных складах. Готов также пассажирский поезд для эвакуации населения с места чрезвычайной ситуации. Об этом Омелян написал в своем Facebook, предположив также причастность России к ЧП.

9:24 Появились первые рассказы очевидцев происходящего в Черниговской области. Как рассказал ТСН местный житель, в Ичне были хорошо слышны взрывы и видно зарево. "Снаряды разлетаются во все стороны. Слышно было, что полетели туда самолеты. А так люди разбегаются в разные стороны", - рассказал Потапенко.

9:14 По факту взрывов военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины ("Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения" - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет).

9:10 Список трасс, перекрытых в связи с ЧП, можно посмотреть здесь.

9:05 Въезд в город Ичня запрещен, дежурят полицейские посты. Об этом Громадському радио сообщил представитель Нацполиции Чернигова Сергей Брыль. К месту событий направлен весь личный состав полиции Ични, а также бойцы роты особого назначения, взрыво-техническая служба.

Полиция вместе со спасателями эвакуирует людей из ближайших к складам населенных пунктов и из самой Ични. Взрывы слышно и в самом райцентре и на подъезде к нему.

8:58 Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области по состоянию на ранее утро вторника, 9 октября, составляла 2-3 взрыва в секунду.

По данным Генштаба на этот момент, жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет.

8:55 Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада из-за взрывов на территории шестого арсенала Министерства обороны в Ичнянском районе Черниговской области. Кабмину поручили предоставить людям всю необходимую помощь.