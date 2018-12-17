Константинополь принял в свою юрисдикцию митрополитов Симеона и Александра Сегодня, 19:14 1035 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Симеон перешел в новосозданную Православную церковь Украины Фото: spzh.news

Вселенский патриархат принял в свою юрисдикцию митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) и митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), которые были исключены из Московского патриархата.

Вселенский патриарх Варфоломей направил письма поддержки в адрес митрополитов за участие в Объединительном соборе православных церквей. Письмо Александру обнародовано на его странице в Facebook. Копия письма Симеону есть в распоряжении LB.ua.

Один против всех. Что известно о единственном митрополите, не поддержавшем разрыв УПЦ МП с Константинополем

"Мы пришли к решению посредством этой патриаршей грамоты принять вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с вашим непорочным клиром и благочестивым народом, освобождая от всякой ответственности, или обвинения, или любого другого прещения, налагаемого на вас каким бы то ни было церковным органом", - говорится в документах.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Православной церкви Украины

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе.