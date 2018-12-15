Митрополит Епифаний. Кто стал предстоятелем Украинской православной церкви Сегодня, 19:13 2063 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Предстоятелем Украинской православной церкви стал 39-летний митрополит Фото: Пресс-служба АП

В субботу, 15 декабря, на Объединительном соборе избрали предстоятеля Украинской церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После своего избрания он выступил с речью на Софийской площади, в которой призвал иерархов и верующих присоединиться к новой церкви.

"Я бы хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верных в единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех", - заявил митрополит.

Епифаний также поблагодарил всех за поддержку.

НВ собрало ряд фактов из биографии новоизбранного главы Украинской автокефальной православной церкви.

"Правая рука" Филарета

На момент избрания 39-летний Епифаний был наместником Выдубицкого мужского монастыря в Киеве и ректором Киевской православной богословской академии.

Кроме этого, он в течение пяти лет, с 2013 года, занимал пост патриаршего наместника и был фактически "правой рукой" патриарха УПЦ КП Филарета. В случае его болезни или смерти он должен бы был выполнять функции главы церкви до избрания нового патриаха.

Церковная карьера

В 2007 году в Михайловском Златоверхом монастыре новоизбранный глава УПЦ был пострижен в монашество с именем Епифаний (в честь святителя Епифания Кипрского). До этого он успел получить образование в Киевской духовной академии, а позже - в Афинском Национальном Университете (Греция) на философском факультете.

Решением Архиерейского собора УПЦ КП от 28 июня 2013 года Епифаний был возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского. Тогда же его назначили патриаршим наместником и личным секретарем Филарета.

Епифания называют человеком, который был отдален от основных групп влияния в церкви и близок к патриарху.

Он также знает греческий язык, что может быть плюсом в общении со Вселенским патриархатом.

Приверженец единой поместной украинской православной церкви

Епифаний выступал за создание единой поместной украинской православной церкви.

"Хотим, чтобы в Украине была одна Поместная православная церковь. Этот путь проторим уже более 20 лет. Мы на правильном пути, потому что это путь правды и истины. В будущем, конечно, так и произойдет - объединимся и создадим поместную православную церковь", - говорил он в одном из интервью в 2013 году.

Епифаний заявлял, что до этого есть все возможности и атрибуты.

"У нас есть для этого все возможности, все атрибуты: архиереи, монастыри, учебные заведения. Мы полноценную базу для того, чтобы претендовать на признание. Но, повторюсь, это очень больной вопрос как для Москвы, так и для Константинополя", - сказал он тогда.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.