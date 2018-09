"Его политическое влияние бесспорно". NYT опубликовала большую статью о Вакарчуке

Лидер рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в случае возвращения в украинскую политику станет "свежим лицом" в решении российской агрессии против Украины, пишет американская влиятельная газета The New York Times.

В материале For His Next Act, a Ukrainian Rock Star Looks to Politics (В качестве своего следующего выступления украинская рок-звезда смотрит в сторону политики) NYT отмечает, что Вакарчук стал человеком с миллионной аудиторией последователей и занимает топ-места в опросах среди потенциальных кандидатов в президенты, однако его политические намерения остаются за завесой неопределенности.

"Намерен ли он баллотироваться на выборах будущей весной пока неизвестно. Если Вакарчук таки будет участвовать, его лицо станет свежим не только для украинской политики, но и в решении конфликта с Россией - конфликта, являющегося ключевым для будущего Украины, и уже проникшего в американскую политику тоже", - говорится в материале.

Сам Вакарчук отказывается прямо озвучить свои планы относительно возможного участия в президентских выборах, отмечая, что вопрос о его политических амбициях является "очень провокационным", а сам он "предан идее изменить страну к лучшему".

Однако музыкант признает, что в Украине нельзя полностью отделить политику от творчества. "Это только в процветающих, мирных странах музыканты могут избегать политики и сосредотачиваются исключительно на творчестве", - говорит он.

Его политическое влияние бесспорно, пишет издание. Во время событий 2004 и 2014 годов на Майдане три его песни, Майже весна, Без бою и Вставай стали гимнами протестов, а сам он - "музой украинских народных восстаний".

Вакарчук пропагандирует позицию укрепления войска и полиции, выступает за создание специализированного антикоррупционного суда, пишет NYT. По словам лидера группы Океан Эльзы, эти изменения должны стать ответом Украины коррупционной системе и российской агрессии.

По словам Вакарчука, он верит в "политику магнетизма", благодаря которой богатая Западная Германия объединилась с Восточной Германией на собственных условиях. "Я уверен, что решение находится внутри [страны]", - сказал он.

"Чем более последовательными, сильными, сплоченными и богатыми мы являемся, тем больше у нас шансов, что у кого-то извне не будет умысла или возможности нанести нам вред. В долгосрочной перспективе, это очень мощная стратегия", - отметил Вакарчук.

NYT напоминает, что 43-летнего Вакарчука есть опыт работы в политике. После Оранжевой революции 2004 года он был избран депутатом Верховной Рады. Однако сложил депутатские полномочия, чтобы таким образом выразить протест против противостояния между тогдашними президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко.

"Я был очень разочарован уровнем взаимных боев, в абсурдном мире Гоббса всех против всех, вместо того, чтобы менять страну к лучшему", - комментировал он свой первый рейд в политику.

Напомним, что Святослав Вакарчук на форуме YES в Киеве не ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты, но заявил, что готов работать ради перемен в стране. Он также сравнил ситуацию в украинской политике с выбором вегетарианца, который приходит в "стейкхауз", и ему предлагают только мясные блюда.