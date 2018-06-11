"Убийца" Бабченко рассказал о себе, знакомстве с Германом и спецоперации

Цимбалюк: Технически я мог бы сделать много вещей, и человек, обратившийся ко мне, знал об этом

"Исполнитель" инсценированного СБУ "убийства" эмигрировавшего в Украину из России журналиста Аркадия Бабченко Алексей Цимбалюк рассказал в интервью Русской службе Би-би-си об этой инсценировке, собственном пострижении в монахи и о том как присоединился к Правому сектору и участвовал в войне на Донбассе.

НВ приводит самые яркие цитаты из его рассказа.

Про пострижение в монахи и сан иеродиакона

В 2006 году меня постригли в монахи и рукоположили в сан иеродиакона. Как я пришел в монастырь и вообще к покаянию, это, скорее, личная история, которую я не хотел бы выносить на всеобщее обозрение.

Я нахожусь в запрете в священнослужении, но священного сана меня до сих пор не лишили. Я самовольно покинул монастырь. Год прожил в миру, затем жил в ските на Закарпатье, определенную часть времени я проводил в одиночестве в горах. Служить я не мог, потому что был запрещен в служении. Скажем так, я жил монашеской жизнью. Перед богом я всегда буду отвечать как монах. Считаю себя человеком верующим, христианином.

Про участие в войне на Донбассе в составе Правого сектора

В конце августа 2014 года я пошел на войну, потому что чувствовал необходимость проповеди. Ну, и конечно, защищать родину - это обязанность каждого человека, тем более человека верующего.

Когда я обратился в военкомат и сказал, что хочу на войну, мне сказали, что наша армия полностью укомплектована иеродиаконами. Поэтому я присоединился к Правому сектору.

Свою войну я начинал в медицинском подразделении Добровольческого украинского корпуса Правый сектор Госпитальеры. Начинал войну без оружия, но потом все менялось - я был в других подразделениях: разведка, контрразведка ДУК, мобильные группы по борьбе с контрабандой в зоне проведения боевых действий.

Цимбалюк в форме медицинского подразделения ДУК Правый сектор Госпитальеры / Фото: Олексій Цимбалюк via Facebook

Убивать - это грех. Как я могу сказать, что я убийца? Сознательно идти на грех - для меня это недопустимо. Но на войне отнять жизнь у врага - не грех и тем более не убийство.

Про знакомство с организатором "убийства" Германом

Дружбой эти отношения назвать сложно. Мы общались еще с 2015 года. Борис Герман связан с оружием, с его производством. А в добровольческих подразделениях, в частности, в тех, где был я, постоянно была нехватка этих вещей, поэтому нам приходилось общаться и с такими людьми.

Борис Герман в суде / Фото: Радио Свобода

Познакомились мы в Киеве. Я заказывал, кажется, прицелы для ребят на восток, и с этого пошло общение.

Какой-то большой дружбы у нас никогда не было. У него всегда можно было заказать и быстро получить всякие тюнинговые вещи на оружие - приклады и так далее. На этом наше общение и было завязано. Он - фанат оружия, я, честно говоря, тоже люблю оружие.

Волонтеры - это, наверно, люди, которые предоставляют свою помощь бесплатно, а не продают за деньги. Герман бесплатно не давал ничего.

Про то, почему Герман предложил убить Бабченко именно ему

Технически я мог бы сделать много вещей, и человек, обратившийся ко мне, знал об этом. Я проходил выучку, я тренировался. Поэтому мог ли бы я сделать это технически? Да, мог. Мог ли бы я сделать так, чтобы меня потом не нашли? Да, мог бы. Именно поэтому он ко мне обратился.

И его слова на суде о том, что он сознательно выбрал священника, который бы никого не обидел, и так далее... Человеку надо как-то себя оправдывать.

Кроме того, я являюсь представителем правой среды, а некоторые люди почему-то считают, что правыми очень легко манипулировать. Достаточно сказать, что надо убить русского, и, несмотря на то, кто этот русский, правый на это согласится. Но это большая ложь, потому что никто никогда не будет убивать мирных россиян, тем более настроенных антагонистически к режиму Путина.

Про то, как Герман договаривался об убийствах

Он пригласил меня пообедать, числа 4-5 апреля. Это, можно сказать, была первая попытка вербовки. На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц - в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет.

Я как мог проявил заинтересованность, чтобы выведать информацию, узнать больше. И уже 6-го числа поступило конкретное предложение по Бабченко.

В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть к осени. Почему к осени - думаю, позже следствие расскажет.

Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей - это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра.

В WhatsApp он переслал мне фотографии Бабченко. Через несколько часов мы встретились возле моего дома. Мы переговорили, он уточнил, что речь идет именно о Бабченко. Он, мол, журналист, он всем мешает, русский, враг и так далее.

На тот момент я уже был в контакте с СБУ и начал игру с ним. Я просил больше информации: надо было затягивать время. Больше информации он мне предоставить не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его жительства я должен сам.

Он просил обдумать, какая сумма меня заинтересует. Я сказал, что это не будет дешево и взял три дня на размышление.

Мы долго советовались с сотрудниками СБУ, какую именно сумму озвучивать, чтобы и не напугать заказчика слишком большим запросом, но чтобы и не насторожить его недостаточной суммой. Сошлись во мнении, что 30 тысяч долларов именно за убийство Бабченко будет достаточной цифрой.

Первую беседу с Германом я записывал на диктофон телефона. Профайл на Бабченко я сразу же перебросил оперативнику. В дальнейшем я уже работал с техникой СБУ - наши встречи с Германом в основном были без телефонов, они оставались в машине. Техника была на мне. Я теперь точно знаю, что камеру можно поместить в пуговицу от рубашки.

(На следующей неделе - ред.) мы встретились на парковке одного из торговых центров. Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался списка будущих жертв. Имена не назывались, но список, по его словам, на то время вырос с 30 до 60 целей. Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка.

Я получил аванс, это зафиксировано на видео, которое продемонстрировала СБУ. Мне было передано 14 тысяч долларов. Тысячу долларов он удержал для того, чтобы потом передать мне пистолет - я его у него должен был купить.

Я еще при первом разговоре спросил, есть ли какие-то особые пожелания: стрелять, взрывать? Сказали, что заказчику абсолютно все равно. Главное - чтобы он просто был мертв, и поскорее.

Про имитацию убийства

(В день имитации убийства - ред.) Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко.

Я подъехал не на сам адрес, а остановился метров за 200 в соседнем дворе. После того, как получил сигнал, зашел в подъезд и поднялся на нужный этаж.

Процесс гримирования Аркадия был очень долгим, поэтому в магазин он не выходил. Когда я поднялся в его квартиру, он уже лежал загримированный. Возле него просто положили бутылки с водой, чтобы имитировать, что этот поход в магазин состоялся.

Я должен был там появиться, потому что все возможно: меня мог кто-то дублировать, могли следить за мной. Поэтому все должно было выглядеть максимально правдоподобно.

Я не стрелял. Оружие не использовалось вообще: в этом не было смысла. Если работает пистолет с глушителем, то выстрелов никто и так бы не услышал.

Аркадий лежал в луже крови, возле него стояли бутылки с водой - все было так, как потом все увидели на картинках. Все было готово к приезду скорой и ко всему остальному. Я сказал: "Доброго здоровьица". Он попросил, чтобы я его не смешил.

Фото имитации убийства Бабченко, появившееся в Сети

Я отошел на безопасное расстояние, маршрут я определил за несколько дней до того. Оттуда поехал в безопасное место. Все. Вечером новостей я не смотрел, немного следил за Фейсбуком. Новости мне смотреть было абсолютно неинтересно - я знал финал истории.

Про попытки увидеться с Германом после "убийства"

Через полчаса я написал ему, что работа выполнена. Герман часто называл Бабченко "глистом", поэтому я написал ему, что "глиста вытравил". Мы постоянно меняли мессенджеры, это сообщение я послал ему в Сигнале.

Я не ставил его в известность, когда именно собираюсь работать: у нас была договоренность, что я просто сообщу о проделанной работе, а он пусть следит за новостями.

В тот день у Германа был какой-то личный праздник, и он мои сообщения довольно долго не читал. Я уже немножко начал нервничать - думал, что, возможно, он вообще уже скрылся, но потом узнал, что он просто спал.

Он мне ответил примерно в два часа ночи. Он был доволен, сказал, что заказчики довольны. Мы договорились, что на следующий день встретимся для передачи денег: он предупредил, что может немного задержаться, потому что денег у него нет, ему должны их передать.

(На следующий день - ред.) Я ему написал: когда деньги? Он оттягивал встречу на после обеда. На тот момент нам было известно, что он собирается вылететь за границу.

Поэтому пришлось не рисковать, не ждать передачи второй части денег, а арестовывать его.

На самом деле его отъезд за границу спутал нам все карты, поломал все окончание игры. Если бы не он, я думаю, мы бы еще несколько дней с ним поиграли, и список был бы у меня на руках - по крайней мере, ближайшие 10-15 жертв, чтобы я мог нормально стратегически спланировать, как это все делать.

Но нельзя было рисковать и давать ему вылететь из страны - учитывая резонанс и то, что с каждой минутой все больше людей знали о фейке. Были угрозы утечки информации, поэтому пришлось ее ("игру" - ред.) прекращать.

Но операция не закончилась, она продолжается. Серьезная сеть, которая могла причинить очень много зла, упала, она нейтрализована. Поломаны очень серьезные планы. Это успех. Очень скоро следствие сообщит широкой общественности больше информации, и тогда все поймут, какую гидру мы задавили.