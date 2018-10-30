Украинские пограничники провели учения по отражению атаки с Азовского моря

Украинские пограничники из состава Объединенных сил провели тактико-специальные учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Подразделения Донецкого пограничного отряда отработали реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с Азовского моря. По легенде, враг пытался захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о расположении позиций украинских военных.

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Во время учений украинские пограничники из состава Объединенных сил провели стрельбы из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин. Тренировки происходили как днем, так и ночью. Также пограничники отработали маневры и эвакуацию техники под прикрытием дымовых завес.

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Напряжение в Азовском море возросло после того, как Россия официально открыла мост через Керченский пролив, который соединяет оккупированный Крым и РФ. Российские пограничники начали задерживать суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохождения через пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

Вице-адмирал Сергей Гайдук на Радио НВ: Как Украина будет защищать свои интересы в Черном и Азовском морях