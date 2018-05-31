Что известно о подозреваемом в организации и "исполнителе" "убийства" Бабченко

31 мая, на следующий день после того, когда стало известно, что "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко - это инсценировка СБУ, появилась первая информация о задержанном спецслужбой подозреваемом в организации преступления и его "исполнителе", который участвовал в инсценировке.

НВ рассказывает, что о них известно.

Директор украинско-немецкого СП Шмайсер и помощник бывшего нардепа от Партии регионов

Подозреваемым в организации покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко является гражданин Украины Борис Львович Герман.

Это следует из сообщения на странице в Facebook пресс-службы Шевченковского районного суда Киева, в котором идет речь о том, что поступило ходатайство об избрании Герману меры пресечения по подозрению в преступлениях, квалифицированных по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека).

Информацию о личности подозреваемого подтвердил также его адвокат Евгений Солодко на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению Солодко, Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП Шмайсер, которое "имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины".

Адвокат также заявляет, что, "судя из документов", заказчик убийства так и остался неустановленным, а в разговорах его клиента с "киллером" идет речь о том, что его квартиру и завод за последние полгода якобы неоднократно обыскивала СБУ, "с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов".

Кроме того, по словам адвоката, в переписке в мессенджерах речи об убийстве нет, а сам "киллер", который уже принимал на тот момент участие в спецоперации СБУ, вероятно, пытался спровоцировать его клиента. Солодко также отмечает, что мотив, из-за которого его клиент мог бы организовывать убийство, не установлен.

О том, что организатор покушения на Бабченко - это Борис Герман, сообщили также журналисты Схем. По их данным, Борису Герману 50 лет, человек с его паспортными данными очень похож на человека, видео задержания которого по подозрению в организации убийства Бабченко обнародовала СБУ.

Изображение Бориса Германа, опубликованное Радио Свобода

По данным журналистов, Герман возглавляет не только Шмайсер. Он также является директором и соучредителем нескольких компаний, в том числе специализирующегося на оптовой торговле ООО Приватна справа-2000, на недвижимости и оренде ООО Ресторатор и предоставляющего юридические услуги ООО Право.

Кроме того, журналисты сообщают, что Герман был помощником народного депутата 5-го созыва от Соцпартии Михаила Гончарова и депутата 6-го созыва от Партии регионов Игоря Плохого.

При этом адвокат Германа утверждает, что его клиент "известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО".

Еспресо.TV опубликовало еще одно фото Бориса Германа.

Издание также опубликовало ссылку якобы на страницу Германа в Facebook.

Напомним, во время брифинга глава СБУ Василий Грицак не раскрыл имя подозреваемого в организации убийства Бабченко и называл его "гражданин Г.". Он также обнародовал видео передачи денег организатором убийства его "исполнителю", который на самом деле сотрудничал с СБУ. По словам Грицака, гражданин Г. получил от российских спецслужб на убийство Бабченко $40 тысяч, из которых $10 тысяч он оставил себе, а $15 тысяч передал в качестве задатка за убийство.

Грицак сообщил, что организатор покушения на Бабченко говорил о необходимости "устранения" 30 человек на территории Украины. Он отметил, что спецслужбе известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но отказался их назвать.

Также, по данным СБУ, гражданин Г. должен был осуществить в Украине нелегальную закупку большого количества оружия и боеприпасов за деньги российских спецслужб, "с целью закладки таких баз с оружием и боеприпасами на территории центральной части Украины".

По словам Грицака, в заказ спецслужб РФ входило 300 автоматов Калашникова, сотни килограммов взрывчатки, неограниченное количество патронов, боекомплекты для АГС (автоматических станковых гранатометов - ред.), минометные мины и другое.

Как "исполнитель" сотрудничал с СБУ

Еще 30 мая во время брифинга, на котором объявили, что Бабченко жив, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что "киллер", который должен был убить Бабченко был "частью оперативной комбинации" и будет проходить по делу в статусе свидетеля.

В то же время, он отказался отвечать, каким образом СБУ договорилась о сотрудничестве с человеком, который должен был быть исполнителем убийства.

А глава СБУ Василий Грицак заявлял, что "исполнитель" - бывший участник АТО.

В свою очередь, журналист Родион Шовкошитный заявил на своей странице в Facebook, что "исполнитель" убийства Бабченко - его друг, и что именно он сообщил спецслужбе о готовящемся покушении.

"Собственно, то, что он пошел в СБУ - это и есть та великая победа, в которой сегодня (30 мая – ред.) было так много "родителей". До этого момента никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался бы другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже как карта легла бы", - говорится в сообщении Шовковшытного.

Он добавил, что народный депутат Антон Геращенко своими заявлениями чуть не разрушил легенду, что могло стоить жизни ветерану АТО, нанятому для убийства Бабченко. Шовкошитный отметил, что заявления нардепа противоречили словам жены российского журналиста и снимку с его "трупом".

НВ