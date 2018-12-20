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Тяжелый день для России

ФСБ пытается заставить украинских моряков признать "вину" - адвокат

Сегодня, 18:56
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Николай Полозов: Признание вины выгодно для Кремля

Сотрудники ФСБ России "прорабатывают" всех захваченных украинских военных моряков, чтобы они признали "вину" в нарушении российской границы, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Морякам предлагают признать вину. Работают несколько оперативников ФСБ и привлекают тот актив, который находится с ними в камерах. Все это проходит без участия адвокатов. Все это незаконно и фактически является давлением на моряков", - сказал защитник в комментарии Крым.Реалии.

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По словам Полозова, если хотя бы  один украинец признает "вину",  то все переговорные процессы при участии международных партнеров относительно их освобождения "потеряют смысл".

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Теги:   Николай Полозов Украинские моряки Адвокат ФСБ Россия

Спецтема   Военное положение в Украине

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