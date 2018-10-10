Паники нет, но не хватает одеял и матрасов. Как провели ночь эвакуированные из-за взрывов военных складов в Ичне

Прошли первые сутки после того, как в ночь на 9 октября начали греметь взрывы на складах боеприпасов 6-го арсенала Минобороны вблизи Ични Черниговской области.

Первую ночь вне своих домов пришлось провести людям, которые были эвакуированы из зоны возможного поражения снарядами – всего 9 октября из опасного района вывезли около 12,5 тыс. человек, в том числе из Ични и ближайших населенных пунктов.

Большинство из них разместили в детских садах, школах, домах культуры и прочих общественных учреждениях.

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НВ собрало первые данные о том, в каких условиях сейчас находятся люди – в соцсетях появляются рассказы и фотографии волонтеров, местных журналистов, а также самих эвакуированных.

Черниговский журналист Яна Титенок на своей странице в Facebook рассказала о ситуации в школе поселка Парафиевка (Ичнянский район Черниговской области). В этом населенном пункте был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий бедствия. Местные детсады и школа приняли несколько сотен эвакуированных.

По словам Титенок, людей накормили ужином и разместили в классных комнатах на матрацах – их не хватает, однако местные власти надеются на помощь из Киева и Чернигова.

Паники нет, люди даже улыбаются, благодарят за приют и горячую еду, однако хотят домой, потому что дома скот

"В Парафиевской школе эвакуированные жители района ужинают и ложатся спать на обустроенных в классных комнатах спальных местах. Не хватает матрасов, но говорят, что их везут из Чернигова и Киева. В школе тепло, ее хорошо натопили. Сегодня здесь будет ночевать более 250 человек, - рассказала Титенок. - В Южненской школе люди тоже поужинали и тоже ложатся спать. Их спальня в спортзале. Здесь переночует почти 100 эвакуированных. Паники нет, люди даже улыбаются, благодарят за приют и горячую еду, однако хотят домой, потому что дома скот", - рассказала Титенок.

Она также разместила фотографии, которые дают представление о бытовых условиях в школах, где разместили людей, и об их питании там.

Лариса Быль рассказала о ситуации в Южном Черниговской области (30-километровая зона от эпицентра взрывов) в ночь на 10 октября.

"Мы пережили прошлую ночь… Как пережить эту? Страшно... […] На данный момент ситуация такова: взрывы небольшие звучат постоянно. Время от времени гремит мощный взрыв. Среди нашего населения паники нет. Паника в интернете, - рассказала женщина. - Но официально никто ничего не говорит".

Они в тепле, но без условий для ночлега. Кто может, помогите одеялами, теплыми вещами, матрасами или большими куртками, на которых можно переночевать.

Она также отметила в целом слаженную работу местных органов самоуправления в первые сутки эвакуации, но сообщила о проблемах с бытовыми условиями и предметами первой необходимости для вывезенных из зоны бедствия людей.

"Целый день людей принимали в сельском доме культуры, учителя школы организовали обед и ужин. Сейчас в Южненской школе находится около 65 человек, но будут еще. Целый день люди были в доме культуры и теперь остались на ночлег в школе. Они в тепле, но без условий для ночлега. Кто может, помогите одеялами, теплыми вещами, матрасами или большими куртками, на которых можно переночевать. Детский сад переполнен мамами с маленькими детьми", - сообщила Лариса Быль.

Она также рассказала о том, как восприняли бедствие жители Южного в первые часы после начала взрывов.

"Хотя сами проживаем примерно в 30-км зоне, взрывы и взрывная волна проносились очень мощно. Уже с 4:00 утра [вторника, 9 октября] начали массово мчаться машины, машины, машины, мотоциклы и даже тракторы. Бежали все, кто на чем может. Единственное, что не дало мгновенно рвануть с места - это то, что люди останавливались на обочине, стояли и ... слушали. Говорили, что у нас [в Южном] не так гремит", - поделилась женщина.

Тем временем волонтеры начали сбор помощи и необходимых бытовых вещей для эвакуированных людей. В частности руководитель областного отделения НВР Правый Сектор в Чернигове Наталья Кузнецова на своей странице в Facebook сообщила о том, что нужны прежде всего памперсы, детские тапки, детское питание (смеси), шапки, теплые вещи и средства личной гигиены.

Помощь можно предоставить, связавшись по телефону +380688068153

Как еще можно помочь

В Прилуках, Нежине и Чернигове развернули пункты помощи для эвакуированных людей:

• Прилуки - ул. Вокзальная, 50, тел. (0463)73-04-00;

• Нежин - ул. Шевченко, 2, телефон 097 700 63 94, юридическая помощь 063 372 23 50;

• Чернигов - ул. Магистратская, 13, тел. 0462(97-32-22).

Кроме того, теплые вещи для взрослых и детей, предметы гигиены, продукты питания длительного хранения можно приносить по адресам:

- Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА

(ул. Гетмана Полуботка, 70, контактный телефон: (0462) 678-274);

- Нежинская райгосадминистрация

(ул. Батюка, 5-а; контактный телефон: (04631) 5-46-68);

- Прилуцкий городской совет

(ул. Независимости, 82, контактный телефон: (04637) 3-20-59);

- Борзнянский районный дом культуры

(ул. П. Кулиша, 10, контактный телефон: 096-69-200-56).

Пункт приема помощи развернут и в Киеве: улица Малышко 25/1. Помещение Союза ветеранов АТО Днепровского района. Контактный телефон: 06866055571.

Что происходит сейчас в зоне бедствия

По состоянию на 7 утра 10 октября на территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области наблюдаются взрывы разной интенсивности, сообщила ГСЧС.

После уменьшения интенсивности взрывов спасатели начнут ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Всего из города Ичня и 30 близлежащих населенных пунктов, находящихся в 16-километровой зоне, были эвакуированы более 12 500 человек. Из центральной районной больницы эвакуированы 163 больных в лечебные учреждения села Парафиевка.

Для приема эвакуированных подготовлено 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений Ичнянского (10 пунктов), Прилуцкого (4 пункта), Бахмачского (2 пункта), Нежинского (1 пункт) районов и Прилуцкого (1 пункт).

Эвакуационные мероприятия продолжаются. Сейчас отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

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