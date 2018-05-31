Стало известно имя подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Следствие просит ареста для организатора покушения на Бабченко

Подозреваемым в организации покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко является гражданин Украины Борис Львович Герман.

Это следует из сообщения пресс-службы Шевченковского районного суда столицы.

"Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", - говорится в сообщении.

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Эту же информацию подтвердил и адвокат подозреваемого Евгений Солодко.

По его словам, Борис Герман является исполнительным директором украинско-немецкого СП Шмайсер - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

Ранее сообщалось, что исполнитель "убийства" Бабченко сам добровольно обратился в СБУ.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Согласно легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

По ее завершению Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г".

Согласно данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО $30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

В свою очередь организатора завербовали российские спецслужбы.

При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.