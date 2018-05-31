Плохая идея в эпоху войны с фейками. Мировые СМИ обескуражены ложным "убийством" Бабченко

Спецоперация украинских спецслужб, которые инсценировали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы спасти ему жизнь от возможного покушения и предотвратить другие подобные случаи, вызвала волну недоумения в мировой прессе.

Успев опубликовать некрологи о Бабченко и вспомнить историю политических убийств в Украине, западные СМИ теперь анализируют плюсы и минусы беспредецедентной мистификации СБУ – в свете имиджа Украины, журналисткой этики и защиты прав журналистов, а также репутационной выгоды для Кремля.

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The Independent, Великобритания

Некоторые из друзей [Бабченко] встретили новости о том, что журналист жив, с огромным облегчением и желанием "дать ему по роже". Вероятно, такой могла бы быть и реакция его супруги, относительно которой остается неясным, знала ли она заранее об операции.

"Олечка, прости, но здесь было без вариантов", - это все, что журналист смог со слезами на глазах предложить своей жене, восстав из мертвых.

На кону не только брак [Бабченко]. Доверие к Украине также под вопросом

Но на кону не только брак [Бабченко]. Доверие к Украине также под вопросом. В конце концов, это была страна, утверждавшая, что ей можно хоть в чем-то доверять больше, чем восточному соседу [России].

Наверняка могут быть представлены серьезные доказательства, которые позволят [Украине] достойно выйти из этой все еще неясной спецоперации. Но у фейковой истории есть и другие, более очевидные последствия.

Во-первых, журналисты больше не будут принимать за чистую монету официальные заявления Украины. В любом случае, это хорошая практика, учитывая все более изобретательные инициативы, исходящие от официального Киева.

Во-вторых, новости об угрозах журналистам теперь будут подвергаться сомнению на каждом шагу. Как написала в Twitter журналистка [редактор международных новостей британского телеканала Channel 4] Линдси Хильсум: "Спасибо, Служба безопасности Украины. Это очень "полезно" для всех, кто заботится о безопасности журналистов".

В-третьих, у Кремля появилась новая отмазка: теперь Украина – это сказочник; ничего из того, что исходит от Украины, на самом деле таковым не является; а цель всего, что говорит Украина – представить Россию в плохом свете. США обвиняют Россию в использовании кампаний дезинформации в попытке повлиять на президентские выборы 2016 года, и в этом свете Москва, несомненно, использует постановочное убийство [Бабченко], чтобы ставить под сомнение новости из Киева.

Постановочное "убийство" журналиста поставило под угрозу доверие ко всей профессии, полагают авторы The Independent / Фото ЕРА

Неудивительно, что Кремль предпочел повести себя на редкость достойно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев, позволив инциденту говорить самому за себя. Обычно взбудораженная представитель министерства иностранных дел Мария Захарова сказала, что рада видеть Бабченко живым: "Лучшая новость. Всегда бы так". Она также добавила, что в историю очевидно "был заложен пропагандисткский эффект".

Мы не знаем, какие альтернативы спецоперации предлагали Бабченко – и были ли они. Его критическая публицистика также оставляет мало сомнений относительно его отношения к Кремлю. Но, согласившись принять участие в полицейской операции, он поставил под угрозу доверие ко всей профессии.

CNN, США

Сложная уловка вызвала много вопросов. Главные из них – зачем необходимо было зайти так далеко, чтобы разоблачить заговор, кто был осведомлен [об операции] и что на самом деле увидела Ольга Бабченко, когда нашла истекающее кровью тело своего мужа?

На пресс-конференции в среду [30 мая] не дали ответа ни на один из этих вопросов. Вместо этого, Бабченко, одетый в толстовку и окруженный чиновниками Службы безопасности Украины, со смущенной улыбкой на лице, начал объяснять весь замысел.

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Сложная уловка вызвала много вопросов. Главный из них – зачем необходимо было зайти так далеко, чтобы разоблачить заговор?

Эта история вряд ли улучшит и без того ледяные отношения между Россией и Украиной. В своем заявлении МИД России охарактеризовал операцию как "антироссийскую провокацию" и "очевидно рассчитанные на некий пропагандистский эффект действия".

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Комитет по защите журналистов (CPJ,) который ранее осудил "убийство" Бабченко, выразил облегчение в связи с тем, что он жив, однако потребовал ответа от украинских властей. "Мы рады, что Аркадий Бабченко жив, - сказала Нина Огнянова, координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии. – Теперь украинские власти должны обнародовать информацию о том, что потребовало столь крайних мер – инсценировки новостей об убийстве российского журналиста".

The New York Times, США

Украина и Россия постоянно обмениваются обвинениями в различных формах обмана. И они часто винят друг друга в сфабрикованных утверждениях. Заявление украинских властей о том, что они фактически разыграли убийство Бабченко, предоставило россиянам редкую возможность претендовать на превосходство. МИД России выступил с резким заявлением, заявив, что для Украины было бы лучше раскрывать реальные преступления, такие как убийство двух журналистов в Киеве в 2015 и 2016 годах.

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Прозвучало множество заявлений, особенно из мира журналистики, о том, что подобная уловка – плохая идея в эпоху, когда борьба с фейковыми новостями стала ежедневной проблемой и когда настоящие новости провозглашаются фейками, если это выгодно политикам в Кремле или Вашингтоне.

Заявление украинских властей о том, что они фактически разыграли убийство Бабченко, предоставило россиянам редкую возможность претендовать на превосходство

Критики отмечают, что действия Украины лишь помогут Кремлю зародить сомнения теперь, когда его винят во многих правонарушениях, таких как сбитый над Украиной гражданский самолет в 2014-м, когда погибло почти 300 человек, и отравление отставного российского шпиона и его дочери в Британии в марте.

Репортеры без границ осудили украинские спецслужбы, назвав "опасным" для любого правительства манипулировать фактами.

Украинские чиновники отстаивают свои действия, заявив, что мистификация была необходимой, чтобы остановить попытку профинансированной из России атаки против десятков людей в Украине. По словам Грицака, нет никаких сомнений в том, что "убийство российского журналиста Аркадия Бабченко было заказано российской разведкой".

The Guradian, Великобритания

Недоверие и радость среди друзей и коллег [Бабченко] о том, что их скорбь и горе были преждевременными, вскоре уступили место вопросам о том, действительно ли целый день одурачивания всего мира - и, предположительно, жены Бабченко - был единственным возможным способом разыграть всю эту таинственную спецоперацию.

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Вопрос заключается в том, чего больше – вреда или пользы – добились украинские власти в попытке предотвраить убийство (если это действительно то, что они сделали), и был ли какой-либо менее провокационный способ достижения тех же целей.

В следующий раз, когда критик Кремля будет застрелен или отравлен, первым отныне всегда будет вопрос: а действительно ли он мертв?

В следующий раз, когда критик Кремля будет застрелен, отравлен или загадочно упадет со своего балкона, чтобы умереть на бетоне внизу, первым отныне всегда будет вопрос: а действительно ли он мертв?

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"В следующий раз, когда вы покажете мне фотографии из Сирии, сделанные "белыми касками", я покажу вам фотографию "мертвого Аркадия Бабченко, убитого Путиным", - написал один пророссийский пользователь Twitter, явив небольшую часть того, что теперь наверняка хлынет в огромных количествах.

Конечно, тот факт, что Кремль может извлечь [из спецоперации] какую-то выгоду для себя, вряд ли мог бы стать причиной прервать операцию по спасению жизни. Но даже если предположить, что для уловки существовала отличная причина, остаются вопросы к тому, как был выполнен трюк. Действительно ли было необходимо объявить о смерти, а не о тяжелом ранении Бабченко, травмируя таким образом друзей, родственников и российских журналистов, которые уже потеряли нескольких коллег убитыми?

Более того, великое разоблачение было выдержано в крайне плохом вкусе. Вместо того, чтобы официально разъяснить необходимость такого необычного поворота событий, Бабченко выкатили на пресс-конференцию в попытке создать максимальный шоковый эффект – как заморский маг упивается изумлением аудитории, демонстрируя в целости и сохранности распиленную надвое женщину.

Лишь при наличии доказательств спецоперация СБУ может обернуться дерзким, хотя и спорным, успехом, полагает The Guradian / Фото ЕРА

Теперь все будет зависеть от того, насколько серъезные свидетельства российского заговора Украина сможет предоставить. Если в Киеве найдут железные доказательства того, что заказ на возможное убийство пришел из Москвы, тогда вся история может обернуться дерзким, хотя и спорным, успехом.

Если же нет, то многие наверняка согласятся с главой Репортеров без границ Кристофом Делором: "Жалко и прискорбно, что украинская полиция сыграла против правды, какими бы ни были ее мотивы ... для осуществления этого трюка", - сказал он.

The Telegraph, Великобритания

Смерть и воскрешение самого известного военного корреспондента России - один из самых странных эпизодов в ожесточенной конфронтации между Россией и Украиной.

Киев приветствовал победу, а Москва осудила трюк. […]

Один из самых странных эпизодов в ожесточенной конфронтации между Россией и Украиной.

Но этот шаг также вызвал критику со стороны журналистов и организаций по защите свободы СМИ, заявивших, что спецоперация подрывает доверие к материалам СМИ и играет на руку правительствам, которые отвергают нежеланные для них статьи как "фейковые новости".

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Некоторые из знакомых Бабченко – ранее многие из них успели разместить в интернете некрологи или даже написать их для российских и зарубежных СМИ - выразили облегчение, смешанное с глубокой обеспокоенностью по поводу обмана.

А организации, защищающие свободу прессы, осудили мистификацию, заявив, что это может поставить под угрозу других журналистов и сыграть в пользу тех, кто стоит за настоящими убийствами.