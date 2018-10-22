Правительство предотвращает финансовую катастрофу. Сколько будет стоить газ для населения с 1 ноября

После повышения цены на газ украинцы будут больше платить за тепло

С 1 ноября цена на газ возрастет на 23,5%. 8 550 грн - такой будет стоимость тысячи кубометров газа для населения. Соответствующее решение на экстренном заседании поддержал Кабинет Министров. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что при условии, если не будет решен вопрос цены на газ, может быть расторгнуто сотрудничество с Международным валютным фондом. А это повлечет дефолт в стране. По словам премьера, с МВФ удалось договориться о компромиссе. Ведь повышение должно было составить 60%.

Субсидия

В Минсоцполитике разработали 7 основных изменений, упрощающих доступ граждан к получению субсидий на жилищно-коммунальные услуги, заявил министр социальной политики Андрей Рева. Отныне субсидию будут получать те, кто имеет долги за неуплату единого социального взноса по вине работодателя.

Смотрите также

Кроме этого, если в домохозяйстве есть алко- или наркозависимые люди, то такая семья сможет претендовать субсидию. Субсидия будет предоставляться на "отапливаемую площадь", а не на общую, как было раньше.

При расчете жилищной субсидии не будут учитывать уплаченные алименты и специальную бюджетную дотацию за выращивание крупного рогатого скота. Граждане, работающие за рубежом, имеют право на субсидию, если они официально трудоустроены. Это распространяется на страны, с которыми Украина имеет договор об избежании двойного страхования. В перечень таких стран входит 21 страна мира.

"Кто уже переоформил субсидию, в октябре органы социальной защиты автоматически рассчитают ее размер на отопительный сезон. Повторно обращаться не нужно", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Угроза неплатежеспособного кризиса

После повышения цены на газ украинцы будут больше платить за тепло. Ведь газ составляет 70% тарифа за тепло, заявил бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Тариф может измениться уже через месяц, рассказал Кучеренко. Тогда придется перечислить субсидии задним числом. А вот количество людей, которые получат право на субсидию, вероятно возрастет.

"На 17-18% вырастет тариф на тепло практически по всей Украине. Национальная комиссия должна это скорректировать. Будет хаос. Управленческой логики я здесь не вижу", - сказал Кучеренко.

Правительство не повысило цены на газ раньше, потому что понимало негативные социальные последствия, сказал президент центра глобалистики Стратегия 21 Михаил Гончар. Повышение цен на газ могло произойти еще в прошлом году, впрочем правительство отсрочило это решение вопреки требованиям МВФ.

Повышение на 60%, на котором настаивал МВФ, повлекло бы масштабный кризис неплатежей

Повышение цены на 23,5% Гончар назвал оптимальным. Повышение, на котором настаивал Международный валютный фонд, повлекло бы масштабный кризис неплатежей. Гончар не исключает, что возможна цепная реакция со стороны других участников энергетического рынка.

"Согласившись на это непопулярное условие МВФ, правительство предотвращает финансовую катастрофу. Если бы мы не получили транш, то понятно, что было бы. Обвал гривны был бы более серьезным ударом и по экономике, и по потребителям, а не это повышение цен на газ", - отметил Гончар.

По словам премьер-министра Гройсмана, 90% прибыли НАК Нафтогаз Украины будут направлять в бюджет страны. Увеличится также финансирование программы теплых кредитов.

Тарифы на газ для населения за последние четыре года выросли в 7 раз. С 2016 года цены на газ для населения зависят от рыночной стоимости.