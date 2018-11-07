07 ноября 2018, среда

В военной прокуратуре назвали причину взрывов на арсенале под Ичней

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Основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
Фото: ГСЧС

Основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

Причиной взрывов на складах Министерства обороны под Ичней Черниговской области стала диверсионная деятельность, сообщили в военной прокуратуре.

По словам военного прокурора центрального региона Украины Григория Рябенко, неустановленное лицо или группа лиц проникли на склад с боеприпасами и заложили взрывное устройство, передает Громадське.

"Сейчас проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как был заложен взрывной предмет и кем", - добавил он.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос ранее сообщал, что установленные на арсенале взрывчатки были приведены в действие с помощью мобильного телефона.

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Напомним, взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 000 человек. По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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