Наезд грузовиком, выстрелы в спину, нападения с ножом. Как в Одессе атакуют общественных активистов

Вечером 22 сентября в Одессе произошло покушение на известного в городе общественного активиста Олега Михайлика. Неизвестные стреляли в 43-летнего активиста на улице Осипова, неподалеку от его дома.

Михайлика госпитализировали с ранениями плеча и грудной клетки, он потерял много крови и находится в больнице в тяжелом состоянии под охраной полиции. Силовики квалифицировали нападение как покушение на убийство.

Соратники Михайлика убеждены, что главной причиной нападения стала общественная деятельность мужчины. Активист является одним из лидеров одесской ячейки партии Сила людей. Он открыто критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова и коррумпированность властей города, выступал с требованиями отставки руководителей областной полиции и прокуратуры, планировал выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра.

В связи с покушением на Михайлика в Одессе начались общественные протесты против бездеятельности силовых структур города, поскольку нападение на активиста стало далеко не первым в ряду подобных случаев.

"С лета 2017 года на больничных койках с разбитыми головами, ножевыми или огнестрельными ранениями оказалось четырнадцать членов общественных организаций и сотрудников СМИ, - написал в связи с нападением на Михайлика нардеп Мустафа Найем в своем Facebook. - Общие два факта: они системно и много лет говорят о коррупции и нарушениях городской власти во главе с Геннадием Трухановым и, второе, все они придерживаются проукраинских взглядов. Такой статистики нет ни в одном другом городе страны".

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Андрей Вагапов, сентябрь 2018 года

Вечером в среду, 5 сентября, в Одессе произошло нападение на местного волонтера Андрея Вагапова. В него стреляли на улице Высоцкого, когда мужчина вышел из подъезда собственного дома. Нападавший поджидал одессита и атаковал его сзади – в тот вечер в городе был дождь, зонт помешал Вагапову вовремя заметить преступника или оказать сопротивление.

Вагапов получил огнестрельные ранения обеих ног, был госпитализирован и прооперирован. Сейчас он только начинает восстанавливаться после операции.

Активист известен в Одессе своей борьбой с незаконной застройкой побережья, а также организацией волонтерской помощи военным на Донбассе, он регулярно ездил на восток Украины. Сам Вагапов считает, что нападение на него было совершено с целью воспрепятствовать дальнейшей общественной деятельности.

"Это не похоже на ликвидацию, скорее это предупреждение", - отметил он в комментарии ТСН вскоре после инцидента.

По факту нападения полиция открыла уголовное дело по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, предусматривает наказание сроком от трех до семи лет), однако до сих пор никто не был задержан.

Григорий Козьма и Михаил Кузаконь, август 2018 года

2 августа жертвами нападения едва не стали лидер одесской организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и одесский журналист Григорий Козьма.

В припаркованный автомобиль Toyota, где находился Козьма и к которому подходил Кузаконь, на большой скорости врезался грузовик ГАЗ. Инцидент произошел на улице Светлой в Червоном Хуторе (южный пригород Одессы), где живет Кузаконь – журналист Григорий Козьма заехал за "руховцем" на собственном автомобиле и ждал у дома.

Грузовик целенаправленно въехал в мою машину. Водитель грузовика выпрыгнул из авто и побежал. Он скрылся на заранее ждущем его мопеде

"[Грузовик] целенаправленно въехал в мою машину. Водитель грузовика выпрыгнул из авто и побежал. Он скрылся на заранее ждущем его мопеде. По моей памяти, их было трое и работали сообща: мопедист, забравший водителя грузовика, сам водитель грузовика и пешеход-топтун и наводчик, который скорее всего координировал эту группу по телефону. Я успел выпрыгнуть и остался цел […] Михаил тоже цел", - рассказал Козьма в своем Facebook сразу после происшествия.

Полиция квалифицировала инцидент как покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь журналиста, поскольку один из потерпевших является сотрудником СМИ. Попыткой убийства считают нападение и общественные активисты.

"Это, я думаю, должно было быть убийством, на самом деле. Если бы я вошел, если бы Григорий не отреагировал [Козьма открыл стрельбу из травматического оружия вслед преступникам], нас бы эта машина убила", - уверен Кузаконь.

Видеозапись, на которой Кузаконь и Козьма рассказывают о только что произошедшем инциденте:

Григорий Козьма – главный редактор издания Общественное следствие, Кузаконь - не только глава одесского Руха, но и общественный деятель, известный антикоррупционной борьбой. Вместе они расследовали ряд крупных коррупционных скандалов в Одессе. Среди них - сделки, связанные с приобретением Одесским горсоветом многоэтажки завода Краян и захватом части территории военного аэродрома Школьный.

"Я лично являюсь истцом относительно отмены решения горсовета Одессы, в котором они украли часть военного аэродрома. В общем мы уже два года занимаемся антикоррупционной деятельностью, всегда находимся вдвоем и имеем зарегистрированное оружие", – сообщил Кузаконь в комментарии телеканалу 24.

Кузаконь также заявлял, что ранее регулярно получал угрозы. "Угрожали, прямо ко мне приезжали в офис, это все было зафиксировано на видео. Я подавал заявление, я знаю, что расследование не ведется", - отметил "руховец". По его словам, с информацией о готовящемся покушении он обращался в СБУ, однако дело передали в районное отделение полиции.

23 августа правоохранители задержали в Одессе троих подозреваемых в покушении на активистов. Они арестованы на 60 суток без права внесения залога. По данным прокуратуры Одесской области, арестованы уроженец Херсона, одессит и житель Одессы родом из Житомирской области. Их имена полиция не называла.

Дякую кримінальній поліції за серію розкритих злочинів. Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь. pic.twitter.com/vxoNi72I2y — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 23 августа 2018 г.

Виталий Устименко, июнь 2018 года

Днем 5 июня в Одессе напали на активиста одесского Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко.

Виталию Устименко разбили голову и нанесли ножевую рану бедра / Фото Автомайдан via Facebook

Неизвестные напали на него, когда Устименко выходил с работы – из здания местного общественного телевидения, где работает журналистом. Двое мужчин сбили активиста с ног, стали бить и нанесли удар ножом. Устименко разбили голову, он получил также ножевую рану бедра, ушиб грудной клетки, черепно-мозговую травму. Нападавшим удалось сбежать.

Полиция открыла уголовное дело по статье "покушение на убийство" (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Были также обнародованы фото нападавших.

Устименко – один из наиболее активных и постоянных участников акций против незаконной застройки центра Одессы. Незадолго до нападения он вошел в состав общественного совета Национального антикоррупционного бюро, который расследовал обвинения в хищении средств, выдвинутые против одесского мэра Геннадия Труханова.

Сергей Стерненко, три нападения в феврале и мае 2018 года

С начала 2018 года бывший лидер Правого сектора в Одесской области Сергей Стерненко становился жертвой нападений трижды.

Вечером 7 февраля Стерненко атаковали у подъезда дома, где он живет с девушкой, когда пара выходила из машины. Как рассказал впоследствии Стерненко, когда он припарковал автомобиль и открыл центральный замок, подбежавшие неизвестные открыли двери машины со стороны водителя и один из нападавших начал бить его "предметом, похожим на короткую биту".

Активист получил резаную рану бедра, сотрясение головного мозга, ссадины на лице и ушиб грудной клетки.

1 мая Стерненко сообщил о еще одном нападении на него возле его дома. На видео, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, активист рассказывает, что услышал выстрел и почувствовал удар в шею сзади, а когда обернулся, то увидел нападавшего, который начал убегать. Однако Стерненко догнал его и задержал с помощью прохожих. Сам активист получил рану шеи - нападавший стрелял в него сзади резиновыми пулями.

Нападавшим оказался 39-летний уроженец Казахстана Абзал Баймукашев, который получил украинское гражданство в 2003 году и жил в поселке Черноморка возле Одессы. 3 мая Баймукашева арестовали на 60 суток, в конце июня ему продлили содержание под стражей.

Стерненко был активным участником одесского Евромайдана. Его арестовывали по подозрению в организации беспорядков в Городском саду - в ходе протестов против застройки сада

Наконец, 24 мая произошел наиболее серьезный инцидент – в этот раз Стерненко, снова-таки неподалеку от его дома, атаковали уже двое мужчин. Одесский активист получил серьезную травму руки (позже его дважды прооперировали), однако сумел ранить ножом обоих нападавших. Один от полученных травм скончался на месте, другому удалось скрыться.

В ходе трансляции с места происшествия Стерненко упоминал, что использовал собственный нож, однако впоследствии заявил, что выхватил оружие у одного из нападавших.

25 мая полиция сообщила о задержании второго нападавшего – его зовут Александр Исайкул, однако уже на следующий день его отпустили в статусе свидетеля дела на время проведения расследования.

"Если будут признаки правонарушения - будут привлекать к ответственности, несмотря на их статус или фамилии", - прокомментировал освобождение участника нападения Руслан Форостяк, советник главы полиции Одесской области.

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В 2013 году на тот момент 18-летний Стерненко стал активным участником одесского Евромайдана. После создания Правого сектора возглавил его одесский центр в марте 2014 года, однако в феврале 2017 года сложил полномочия и оставил эту организацию.

В ноябре 2017-го его арестовали по подозрению в организации беспорядков в Городском саду. 18 ноября 2017 года у Летнего театра в Одессе собралось более 200 человек, протестовавших против возможной застройки городского сада.

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