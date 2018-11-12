Псевдовыборы в ОРДЛО: "ЦИК ЛНР" объявила победителя

На фейковых выборах "главы ЛНР" победу одержал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней".
Об этом сообщают подконтрольные террористам сайты со ссылкой на главу "ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.
Другой кандидат на пост "главы ЛНР" Олег Коваль получил 16,55% голосов, за Людмилу Руснак проголосовали 5,9% избирателей, за Наталью Сергун - 7,95%.
Кроме того, отмечается, что на "выборах" в "парламент ЛНР" победило общественное движение Мир Луганщине, набрав 74,12% голосов, за движение Луганский экономический союз проголосовали 25,16% избирателей.
По словам Кравченко, явка на псевдовыборах составила 77%.
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По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%.
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