Псевдовыборы в ОРДЛО: "ЦИК ЛНР" объявила победителя

На "выборах" в "ЛНР" победил Леонид Пасечник

На фейковых выборах "главы ЛНР" победу одержал Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней".

Об этом сообщают подконтрольные террористам сайты со ссылкой на главу "ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.

Другой кандидат на пост "главы ЛНР" Олег Коваль получил 16,55% голосов, за Людмилу Руснак проголосовали 5,9% избирателей, за Наталью Сергун - 7,95%.

Кроме того, отмечается, что на "выборах" в "парламент ЛНР" победило общественное движение Мир Луганщине, набрав 74,12% голосов, за движение Луганский экономический союз проголосовали 25,16% избирателей.

По словам Кравченко, явка на псевдовыборах составила 77%.

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%.