Взрывные устройства на арсенале в Ичне были приведены в действие через мобильник - Матиос

Установленные на арсенале в Ичне Черниговской области взрывные устройства были приведены в действие с помощью мобильного телефона.
Об этом в эфире 112 Украина сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Спецслужбами установлено, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать. Он был единственным на этой территории", - рассказал он.
- Читайте также: Калиновка, Мариуполь, Балаклея, Сватово: Как в Украине вспыхивают склады с боеприпасами
Матиос также отметил, что после осмотра места, где сработало первое взрывное устройство, эксперты обнаружили характерные следы, схожие с теми, которые были зафиксированы после инцидентов в Калиновке и Балаклее.
Он также добавил, что за несколько дней до взрывов в Ичне возле складов были замечены "неизвестных лиц в военной форме", однако руководством арсенала не было предпринято никаких мер для установки их личностей.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошли взрывы на складах с боеприпасами, которые спровоцировали цепную реакцию.
После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.
По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов является диверсия.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования