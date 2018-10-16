Взрывные устройства на арсенале в Ичне были приведены в действие через мобильник - Матиос

По словам Матиоса, в зоне контроля работал мобильный терминал без IMEI кода

Установленные на арсенале в Ичне Черниговской области взрывные устройства были приведены в действие с помощью мобильного телефона.

Об этом в эфире 112 Украина сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Спецслужбами установлено, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать. Он был единственным на этой территории", - рассказал он.

Матиос также отметил, что после осмотра места, где сработало первое взрывное устройство, эксперты обнаружили характерные следы, схожие с теми, которые были зафиксированы после инцидентов в Калиновке и Балаклее.

Он также добавил, что за несколько дней до взрывов в Ичне возле складов были замечены "неизвестных лиц в военной форме", однако руководством арсенала не было предпринято никаких мер для установки их личностей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошли взрывы на складах с боеприпасами, которые спровоцировали цепную реакцию.

После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов является диверсия.