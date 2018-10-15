15 октября 2018, понедельник

РПЦ разорвала связи с Константинополем

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РПЦ прекратит общение с Константинополем
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РПЦ прекратит общение с Константинополем

Священный Синод русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Об этом сообщает Медуза.

В решении Синода указано, что РПЦ не будет выполнять решения Константинополя об отмене документа о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата в 1686 году.

Евхаристическое общение является каноническим единством церквей и возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви.

Ранее в РПЦ заявили, что решения стамбульского Синода о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви вынуждают церковь разорвать единство с Константинопольским патриархатом.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.

В ответ на это в Москве предложили созвать чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.

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