"Россия должна заплатить". Украинские корабли захвачены в Азовском море, на повестке дня - военное положение

В воскресенье, 25 ноября, Россия инициировала новый виток вооруженной агрессии против Украины, захватив в Азовском море три украинских корабля – два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир. Все они направлялись из Одессы в Мариуполь. Шестеро украинских моряков были ранены, экипажи находятся в руках российских властей.
В связи с ситуацией Украина принимает чрезвычайные меры: в ночь на 26 ноября СНБО на специальном заседании предложил президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в стране на 60 дней. Сегодня, 26 ноября, Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос. Кроме того, в этот день Совбез ООН соберется в Нью-Йорке на экстренное заседание в связи с действиями России.
НВ рассказывает о том, что привело к такой ситуации, а также как на нее реагирует официальный Киев и весь мир.
Воскресная атака – что произошло
Утром в воскресенье, 25 ноября, российские военные корабли осуществили в Азовском море агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь.
Украинские военные заранее проинформировали российскую сторону о плановом переходе этих трех судов: двух малых бронированных артиллерийских катеров (Бердянск и Никополь) и рейдового буксира (Яны Капу).
Однако российские пограничные корабли – катера типа Соболь, пограничный сторожевой корабль Дон, катер типа Мангуст и малый противолодочный корабль Суздалец – "совершили откровенно агрессивные действия" против украинских кораблей, сообщили в ВМС Украины.
"Пограничный корабль Дон совершил таран нашего рейдового буксира [Яны Капу], в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот", - говорится в сообщении.
Видео преднамеренного агрессивного тарана украинского буксира впоследствии обнародовал глава МВД Украины Арсен Аваков.
МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського???????? судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 ноября 2018 г.
Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT
Несмотря на такие действия со стороны российских кораблей и заблокированный проход через Керченский пролив (якобы севшим на мель российским танкером), украинские суда попытались продолжили свой переход в Мариуполь.
"Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Соблюдая нормы международного морского права... [три украинских корабля] продолжают выполнение поставленных задач в море", - заявили в ВМС Украины.
В итоге к вечеру 25 ноября ситуация обострилась еще больше. Россия привлекла в зону конфликтной ситуации два ударных вертолета Ка-52, а на российский пограничный корабль Дон, по данным ВМС Украины, был переброшен спецназ "с целью попытки абордажа".
Российские корабли и катера начали преследование украинской группы военных судов, "в ультимативной форме требуя остановиться под угрозой применения оружия". С пограничных катеров России открыли огонь по украинским кораблям.
В результате были захвачены все три судна ВМС Украины - бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу. В ходе захвата были ранены шестеро украинских моряков, двое из них – по данным нардепа Борислава Березы – в тяжелом состоянии.
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В ФСБ РФ захват украинских судов в Керченском проливе назвали "задержанием" за "неповиновение требованиям и опасное маневрирование". Кроме того, в Москве завели уголовное дело "по факту нарушения российской государственной границы".
В Москве завели уголовное дело "по факту нарушения российской государственной границы"
"Все три судна задержаны. Доставляются в порт Керчь", - заявил российским журналистам сотрудник пограничного управления ФСБ России по Крыму Антон Лозовой.
"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны", - говорится в официальном сообщении ФСБ РФ.
В спецслужбе РФ уверяют, что ранения получили трое украинских военнослужащих, им якобы оказана медицинская помощь, а жизням ничего не угрожает.
Кроме того, еще днем 25 ноября российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Какие меры уже предприняла Украина
В ответ на крайне агрессивные действия российской стороны, нарушающие международное морское право, официальный Киев в тот же день, 25 ноября, предпринял ряд срочных шагов.
1. Президент Украины Петр Порошенко из-за чрезвычайных событий на Азове провел заседание военного кабинета.
"Военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является актом военной агрессии. Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для объявления правового режима военного положения", - заявил по итогам встречи секретарь СНБО Александр Турчинов.
2. Состоялось срочное заседание СНБО, на котором совет единогласно предложил президенту ввести военное положение в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, это предложение должна рассмотреть Верховная Рада Украины.
Президент идею поддержал. "Как президент, как верховный главнокомандующий ВСУ, согласно Конституции, поддерживаю решение военного кабинета вынести на СНБО вопрос о введении военного положения и обращения к ВР, относительно рассмотрения соответствующего решения на внеочередном заседании", - заявил Порошенко.
3. Украина обратилась с требованием немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Азовском море.
"Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез. Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наш морской простор", - заявила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Заседание Совбеза ООН пройдет в Нью-Йорке 26 ноября в 11:00 по местному времени.
4. МИД Украины резко осудил действия России и обратился за поддержкой к иностранным партнерам Киева. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал захват украинских кораблей спецназом РФ "абсолютно новым уровнем провокаций и агрессии".
"Я нахожусь в постоянном контакте с представителями НАТО и ЕС. То что происходит сейчас - совершенно новый уровень провокаций и агрессии. Это нарушает все принципы международного права. Действия РФ - реальное желание захватить Азовское море. Мы работаем с нашими партнерами. Россия должна заплатить за это ", - подчеркнул Климкин.
Кроме того, украинские дипломаты в своем заявлении призвали мир оказать военную помощь и ввести новые санкции против РФ.
"Обращаемся к нашим союзникам и партнерам [с просьбой] принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставления Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении МИД Украины.
Украина также потребовала от России "безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки".
5. По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море открыто уголовное производство, а весь личный состав Службы безопасности Украины приведен в полную боевую готовность, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Также в спецслужбе усилили "контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны".
О полной боевой готовности сообщает и Генеральный штаб ВСУ, а также военная прокуратура.
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6. В результате акта военной агрессии России в районе Керченского пролива весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. "Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - говорится в сообщении Украинского милитаристского портала.
7. Полиция заявила о готовности перейти на усиленный режим несения службы случае в введения военного положения в Украине, заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев на экстренном заседании СНБО.
8. Президент Украины Петр Порошенко проведет срочные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главами других государств, где обсудит ситуацию с захватом военными РФ украинских кораблей в Азовском море.
"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства об обеспечении защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского Союза, в том числе и участникам Нормандского формата… для того, чтобы мы скоординировали наши действия, которые бы обеспечили защиту Украины. И обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции: мы должны объединить усилия", - заявил Порошенко.
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Как реагирует мир
В первых заявления в ответ на чрезвычайный акт агрессии России в Азовском море мировые лидеры и дипломаты резко осудили действия Москвы.
Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что действия России в Азовском море являются четким нарушением международного права и должны быть осуждены.
"Внимательно слежу за тревожными новостями из Азовского моря. Блокада Россией морского движения в Керченском проливе и атака против украинских ВМС является четким нарушением международного права и должна быть осуждена международным сообществом. Россия должна осуществить шаги для деэскалации конфликта", - написал Ринкевичс на своей странице в Twitter.
В Европейской службе внешних связей заявили, что Россия усиливает напряжение в Азовском море и Керченском проливе.
"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призовет всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно дестабилизировать сложившуюся ситуацию", - сообщается в заявлении.
В ЕС также отметили, что события в Азовском море являются демонстрацией того, что напряженность будет только возрастать, если РФ не будет принимать во внимание основные правила международного сотрудничества.
В Североатлантическом альянсе отреагировали на нападение флота России на украинские военные корабли, призвав РФ немедленно обеспечить ВМС Украины беспрепятственный доступ к портам. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.
"Мы поддерживаем контакты с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", - написала Лунгеску.
В ее заявлении подчеркивается, что НАТО поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах.
В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море, говорится в заявлении конгрессмена и сопредседателя Украинского конгрессного кокуса Брайана Фицпатрика.
"Дерзкое нарушение Россией международного права в Азовском море и провокационные атаки относительно суверенитета Украины являются абсолютно неприемлемыми. Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты", - говорится в документе.
Конгрессмен также призвал привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что "США не могут игнорировать агрессию России против Украины".
"Продолжение Россией нелегальной оккупации Крыма и ее постоянные попытки дестабилизировать Восточную Европу прямо угрожают интересам нашей национальной безопасности. Мы не можем игнорировать агрессию России против Украины. Я призываю президента и администрацию в полной мере привлечь к ответственности Владимира Путина на саммите Большой двадцатки на следующей неделе. Мы должны стоять бок о бок с народом Украины", - говорится в заявлении Фицпатрика.
В Польше осудили агрессивные действия РФ и призвали ее соблюдать международное право, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши.
"Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и поврежденные корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в МИД Польши.
Также в польском ведомстве отметили, что "после незаконной оккупации Крыма, развязывания войны на Донбассе и строительства Керченского моста без согласия властей Киева Россия нарушила принцип свободы судоходства".
А постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, анонсируя в своем Twitter чрезвычайное заседание Организации Объединенных Наций по Азову прикрепила также твит международного корреспондента The Daily Signal Нолана Петерсона.
"Это самый опасный момент, который я видел в Украине за последние годы. Сегодня вечером война, которую многие люди в Америке могут себе представить только благодаря голливудским фильмам, балансирует на тонкой грани бритвы, превращаясь в реальность. Сегодня вечером в Украине мы ложимся спать, не зная, что принесет завтра", - говорится в сообщении Петерсона.
Журнал НВ
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