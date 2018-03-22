Рада сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила арест

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Рада поддержала ГПУ в вопросе Савченко
Фото: УП

Рада поддержала ГПУ в вопросе Савченко

Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

За такое решение проголосовал 291 парламентарий.

Также Рада разрешила арест и задержание Савченко. Такое решение поддержали 268 и 277 нардепов соответсвенно.

В четверг, 22 марта, регламентный комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности и арест нардепа Савченко.

Напомним, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

По его словам, во время атаки Савченко планировала использовать гранаты, миномет и автоматы, чтобы уничтожить сначала ложу и купол Верховной Рады, а потом "автоматами добивать тех, кто выживет".

Также ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков и заговор с Владимиром Рубаном, который уже находится под арестом.

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.

 

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