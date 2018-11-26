Парламент ввел военное положение в приграничных с РФ областях Украины

В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях Украины.

За документ проголосовали 276 народных депутатов. Введение военного положения поддержали депутаты фракций Блок Петра Порошенко, Самопомич, Радикальная партия Олега Ляшко, Батькивщина. Депутаты Оппозиционного блока голосовали против.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Как сообщал ранее президент Украины Петр Порошенко, военное положение на всей территории Украины вводится с 9:00 утра 28 ноября на 30 суток. Ранее планировалось, что военное положение продлится 60 суток. Порошенко подчеркнул, что двукратное сокращение срока военного положения нужно, чтобы он "ни одним днем не накладывался на начало избирательной кампании".

Введение военного положения в Украине было инициировано после эскалации в районе Керченского пролива 25 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР".