Автокефалия. Как проходили выборы предстоятеля поместной церкви и почему на них победил митрополит Епифаний Сегодня, 14:34 1059 Цей матеріал також доступний українською Епифаний (второй слева) выступает на Объединительном соборе 15 декабря

До получения томоса нужно завершить полноценное объединение церкви, заявил в интервью Радио Свобода новоизбранный предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Рассказываем о перспективах только что созданной поместной церкви, ходе выборов ее предстоятеля и предыдущей деятельности и мировоззрении митрополита Епифания.

Первые заявления митрополита Епифания в роли предстоятеля

Митрополит Епифаний сообщил, что до получения Томоса никакие весомые решения приниматься не будут и выразил надежду, что представители Московского патриархата в дальнейшем будут приобщаться к единой церкви. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Нам нужно еще сделать очень много работы в направлении нашего единства. Когда это увидят другие, я верю, что они придут к нам

"Томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную Украинскую православную церковь, независимую церковь. После этого документа мы будем уже формировать все соответствующие органы, которые будут управлять, принимать участие в развитии этой церкви. Нам нужно еще сделать очень много работы в направлении нашего единства. Когда это увидят другие, я верю, что они придут к нам", - заявил митрополит.

Епифаний также добавил, что Михайловский Златоверхий собор будет действующим кафедральным собором Православной церкви Украины. Во Владимирском кафедральном соборе, сообщил он, будет и впредь совершать служение патриарх Филарет, который отныне является почетным действующим духовным наставником церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей уже пригласил новоизбранного 39-летнего предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на вручение томоса в Стамбул 6-го января.

Что известно о митрополите Епифании

Свою первую литургию как глава единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел в Михайловском Златоверхом соборе. Символично, что именно здесь в Михайловском монастыре его в 2007 году постригли в монашество с именем Епифаний. С тех пор его путь был достаточно стремительным.

Епифаний родился в 1979 году в селе Волково в Одесской области, рос и учился в школе уже в Черновицкой области. Его имя в миру - Сергей Петрович Думенко. В отличие от многих коллег в украинских церквях, которые учились в России, Епифаний образование получал в Украине и в Греции. Изучал философию в Афинах и богословие в Киевской духовной семинарии и духовной академии.

В отличие от многих коллег в украинских церквях, которые учились в России, Епифаний образование получал в Украине и в Греции.

Несколько лет молодой богослов преподавал в Ровенской духовной семинарии и работал секретарем митрополита Ровенского и Острожского УПЦ КП Даниила. Именно его будущий предстоятель церкви назвал своим духовным наставником.

В Ровенской области Епифаний занимался и церковной журналистикой - был редактором интернет-проекта Рівне православне и членом редколлегии церковно-религиозной газеты Духовна нива.

Затем он заведовал кафедрой филологии в Киевской православной богословской академии. Именно в Киеве его карьера пошла вверх. 6 января 2008 года патриарх Филарет рукоположил его в сан иеродиакона. 20 января - иеромонаха, а 20 марта - архимандрита. Тогда же Епифаний стал секретарем патриарха Филарета. В марте того же года был назначен наместником Свято-Михайловского Видубицкого мужского монастыря. С мая руководил делами Киевской патриархии.

Через год священный синод Киевского патриархата выбрал Епифания епископом Вышгородским. Его архиерейское рукоположение состоялось в ноябре 2009 года. В 31 год Епифаний стал епископом Переяслав-Хмельницким и Бориспольским, а также ректором Киевской богословской академии. В январе 2012 года Филарет возвел его в сан архиепископа. В том же году он стал доктором богословских наук и возглавил Синодальное управление по делам духовного образования церкви Киевского патриархата.

Именно в такой ипостаси в июне 2013 года, за полгода до Евромайдана, Епифания выбрали наместником и местоблюстителем патриарха Филарета в случае его смерти или болезни. Тогда архиерейский собор Киевского патриархата существенно изменил устав церкви. Ранее четко указывалось - через несколько месяцев после смерти необходимо избрать нового предстоятеля. Новые правила эти ограничения сняли. Вместо этого вводилась должность патриаршего наместника. В то время активно обсуждали возможное объединение с УПЦ МП. Поэтому в случае смерти Филарета нужно было время для переговоров и проведения объединительного собора двух церквей.

Митрополиту Епифанию 39 лет / Фото: EPA

Сам Епифаний называл такое назначение неожиданностью. Епифаний является такой кандидатурой, которая действительно может способствовать объединению церквей в Украине, считает религиовед Юрий Черноморец. Он пользуется авторитетом, знает греческий и уже неоднократно общался со Вселенским патриархатом.

"Конструктивный, молодой, образованный, пользуется огромным авторитетом. Вел переговоры много лет со Вселенским патриархом, то есть это еще в 2010 году. Они его прекрасно знают, тех, кто симпатизирует, привлечет", - говорит Черноморец.

Епифания выбрали наместником и местоблюстителем патриарха Филарета в случае его смерти или болезни. Тогда архиерейский собор Киевского патриархата существенно изменил устав церкви.

Сам Епифаний настаивал, что наместник - это просто помощник без общецерковных полномочий. И в последние годы он все-таки взял на себя немало представительских функций главы церкви: ездил с визитом в украинские приходы в Австралии, посещал с Филаретом Европарламент и выступал там от имени церкви, часто брал на себя приветственные слова и другой официоз от церкви то к открытию учебного года в Государственной академии управления, то к годовщине Авиационного университета или Медицинской академии.

В 2013 году Епифаний рассказывал журналистам, что среди его любимых произведений книга Генрика Сенкевича Камо грядеши, а из изданий Григория Сковороды он черпает много христианской мудрости.

Выводы о его мировоззрения можно сделать из его программной статьи от декабря 2015 года под названием Долго ли еще в украинских душах будет рыскать Москва?. В ней Епифаний настаивает на огромном влиянии спецслужб России на православную церковь и существовании в ее рядах спецагентов. И следствием такой политики России называет разделение украинского православия еще с начала 1990-х. Он высказывал мнение, что надо помочь Московскому патриархату разоблачить российскую агентуру влияния, прекратить поездки церковных руководителей в Москву за инструкциями. Тогда, очистившись от кремлевских паразитов, эта церковь станет здоровее, диалог о церковном единстве - продуктивным, а единая поместная Украинская церковь - реальностью.

Выводы о его мировоззрении можно сделать из его программной статьи от декабря 2015 года под названием Долго ли еще в украинских душах будет рыскать Москва?

"Нас не удовлетворяет и то, чтобы мы стали экзархатом или митрополией Константинопольского патриархата, потому что тогда будут две признанные украинские церкви: УПЦ МП и Украинская православная церковь Константинопольского патриархата. А где же тогда будет настоящая Украинская православная церковь?", - еще пять лет назад в одной из своих статей отмечал Епифаний. Такого сценария удалось избежать. Украина получила автокефальную церковь, а Епифаний стал ее проводником.

Согласно данным реестра недвижимости, Епифаний владеет несколькими участками в родном селе, домом под Киевом, двумя участками для приусадебного хозяйства в Киево-Святошинском районе и квартирой площадью около 100 квадратных метров в столице. Также ему принадлежит два автомобиля - Volkswagen Multivan 2012 года и Audi A6 2016-го.

Как проходили выборы предстоятеля

Перед началом Объединительного собора две церкви, принявших участие в объединении - Киевский патриархат и Автокефальная церковь - самораспустились. Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий после собора официально потерял титул митрополита Киевского и всея Украины, отметил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря. Этот титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию. Ему 6 января будут вручены томос Вселенского патриарха.

Еще накануне собора был заметен кадровый конфликт. Вселенский патриархат категорически выступил против того, чтобы Филарет выдвигал свою кандидатуру на пост предстоятеля. Против его кандидатуры выступали также отдельные архиереи Московского патриархата, которые собирались присоединиться к единой церкви. В конце концов путем тяжелых кулуарных договоренностей Константинополь добился своего. Филарет написал письмо с отказом по претензий на престол новой церкви.

Вселенский патриархат категорически выступил против того, чтобы Филарет выдвигал свою кандидатуру на пост предстоятеля.

От Украинской православной церкви Московского патриархата на Собор пришли митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шацкий). Влиятельный митрополит Софроний, который считается сторонником автокефалии, на Собор не приехал. В комментарии Радио НВ он объяснил это болезнью. И четко дал понять, что недоволен выбором на должность предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

"Знаю, что он избран от церкви раскольников. А моя позиция была совсем другая. Если выбирать предстоятеля, нужно было выбирать от церкви канонической. Это был просто не Объединительный собор, а было предоставление томоса для раскольнической церкви. И одна, и вторая. От канонической церкви никого не было, кроме двух представителей, которые не имели ни голоса, ни силы, никакой надежды на что-то. Выбор есть, а процесс продолжается. это не значит, что все закончилось, это только начало духовной жизни в Украине", - заявил Софроний.

На соборе в первом туре почти 200 делегатов - 64 епископа, прибывшие на Собор с клириком и мирянином, - путем закрытого голосования из всех присутствующих архиереев определили тройку лидеров. Ими стали митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний и митрополит Луцкий и Волынский Михаил от Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также митрополит Винницкий и Барский Симеон от Московского патриархата. Во втором туре имели право голосовать только епископы. Митрополит Михаил взял самоотвод, отказавшись конкурировать во втором туре с кандидатом от Киевского патриархата. Поскольку во втором туре должно было быть три кандидата, нужно было найти человека, который бы формально согласилась баллотироваться. Так в бюллетене появилась кандидатура владыки Владимира - викарного епископа Украинской автокефальной православной церкви. Как рассказал информационному агентству Главком архиепископ Дрогобычский и Самборский бывшей церкви Киевского патриархата Яков, в итоге отрыв Епифания во втором туре был значительным. Он также добавил, что в объединении церквей значительную роль сыграл именно президент Петр Порошенко.

Президент Порошенко и митрополит Епифаний выступают перед верующими 15 декабря 2018 года / Фото: EPA

Патриарх Филарет в ультимативной форме настаивал, чтобы митрополит Луцкий и Волынский Михаил отказался претендовать на пост предстоятеля.

"Второй тур - там только епископы голосовали. Отрыв был значителен, где-то порядка до 20 человек. Было всего 200 человек на Соборе. Это действительно и его (Петра Порошенко - ред.) в качестве президента большая заслуга перед украинским народом. Думаю, что если бы не вмешательство власти, церковь сама бы не смогла дойти до объединения", - заявил архиепископ Яков.

В то же время, СМИ обнародовали и другие итоги голосования. В целом, предстоятельство Епифанию досталось не так уж и легко. Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что патриарх Филарет в ультимативной форме настаивал, чтобы митрополит Луцкий и Волынский Михаил отказался претендовать на пост предстоятеля. В противном случае якобы угрожал не ликвидировать Украинскую православную церковь Киевского патриархата и не участвовать в Соборе. Говорят, что отказаться от борьбы Михаила уговаривал сам президент. Поддерживать выходца из Московского патриархата архиереи Киевского патриархата не собирались. Однако митрополит Винницкий Симеон на Соборе сумел собрать за себя голоса бывшей Украинской автокефальной православной церкви.

Реакция УПЦ МП

Участников Объединительного собора от церкви Московского патриархата - Драбинко и Симеона - в Украинской православной церкви Московского патриархата уже объявили раскольниками и исключили из УПЦ МП, сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент. В комментарии Радио НВ он отметил, что позиция Московского патриархата не изменилась: Собор является неканоническим.

Участников Объединительного собора от церкви Московского патриархата - Драбинко и Симеона - в УПЦ МП уже объявили раскольниками и исключили

"Украинская православная церковь еще 13 ноября выразила свою позицию относительно этого так называемого Собора. Было определено, что этот Собор не соответствует никаким каноническим принципам жизни православной церкви не только в Украине, но и в других поместных церквях", - заявил пресс-секретарь УПЦ МП.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий. На Синоде представители церкви планировали рассмотреть вопросы, "связанные с вызовами, которые стоят перед Украинской православной церковью". Заседание состоялось через день после создания независимой от Москвы Православной церкви Украины. Перед этим новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после Объединительного собора митрополит Онуфрий будет лишь митрополитом Русской православной церкви в Украине.

Религиоведы о Епифании

В общем, учитывая изначальные расклады, процесс выборов предстоятеля православной церкви Украины состоялся более-менее спокойно, отметил в комментарии НВ аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Говорить уже именно о роли избранного предстоятеля в процессе дальнейшего объединения церквей рано, добавил он.

"Если принимать во внимание то, что до последнего момента даже до начала Собора, мы не знали даже повестку дня, мы не знали точную позицию Украинской православной церкви Киевского патриархата, то, в принципе, спокойно прошел сам Собор, спокойно прошли выборы", - считает Тышкевич.

Он перенял опыт Филарета, но ему надо учиться и внедрять собственный менеджмент.

По его словам, несмотря на то, что в среде выходцев из теперь уже бывшего Киевского патриархата Епифания принято считать протеже патриарха Филарета, к его кандидатуре в Константинополе относятся значительно лояльнее.

Епифаний до своего избрания предстоятелем Церкви не был абсолютно самостоятельной фигурой, отметила в комментарии Радио НВ религиовед Людмила Филипович. И долгое время уже на этой должности, добавила она, он и в дальнейшем будет прислушиваться, в первую очередь, к советам патриарха Филарета. Она также спрогнозировала, что на этой должности Епифанию будет нелегко.

"Предстоятелями становятся. Он молод, у него такого опыта нет, хотя многому он научился от Филарета - практически все время его сопровождал, был его секретарем. Он перенял опыт Филарета, но ему надо учиться и внедрять собственный менеджмент. Как бы то ни было, а патриарх Филарет - человек московской выучки, московских школ. Мы нуждаемся совсем другой церкви. В уставе, который был принят на этом Соборе, абсолютно все основания того, чтобы сделать церковь именно новой", - считает Филипович.