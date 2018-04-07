Саакашвили рассказал о новой работе в Нидерландах

Лидер Движения новых сил, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили устроился на работу в Нидерландах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Новым местом работы Саакашвили стала академия спикеров Нидерландов.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - написал Саакашвили.

Напомним, из Украины Саакашвили выдворили 12 февраля по процедуре реадмиссии в страну, откуда он незаконно прибыл, то есть в Польшу. Он поехал в Нидерланды к семье. Его жена Рулофс является гражданкой этой страны. Адвокат говорил, что Саакашвили намерен получить там вид на жительство.

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